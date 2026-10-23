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Ο διευθύνων σύμβουλος της Blackstone In, Στιβ Σβάρτσμαν, αποκάλυψε ότι το τεράστιο επενδυτικό στοίχημα της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) ξεκίνησε από μια τυχαία συνάντηση πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια.

Ο Σβάρτσμαν βρισκόταν στην Κίνα το 2015, όταν έτυχε να καθίσει δίπλα στον ιδρυτή της Alibaba Group Holding Ltd., Τζακ Μα, μέσα σε ένα λεωφορείο, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στην εκπομπή Leaders With Francine Lacqua του Bloomberg TV.

Ο Μα ξεκίνησε μια συζήτηση μαζί του για την τεχνολογία, «και κυριολεκτικά δεν είχα ιδέα για τι πράγμα μιλούσε», παραδέχθηκε ο Σβάρτσμαν.

«Μου εξήγησε ότι αυτή θα ήταν η σημαντικότερη τεχνολογική αλλαγή, η οποία θα μεταμόρφωνε τον κόσμο», δήλωσε.

Από μια τυχαία συνάντηση σε μια επενδυτική αυτοκρατορία AI

Εκείνη η συνάντηση έμελλε να αναδιαμορφώσει την επενδυτική στρατηγική της Blackstone, του ομίλου εναλλακτικών επενδύσεων που διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 1,3 τρισ. δολαρίων και πλέον επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω κάθε επιχειρηματικού του τομέα.

Η εταιρεία ελέγχει μια αυτοκρατορία κέντρων δεδομένων αξίας 200 δισ. δολαρίων, αναπτύσσει μια κοινοπραξία υπηρεσιών cloud με την Google, διαθέτει συμμετοχές σε ερευνητικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η OpenAI και παρέχει χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις μικροτσίπ των Broadcom Inc. και Nvidia Corp.

Παράλληλα, δεσμεύει κεφάλαια για επενδύσεις σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και εξοπλισμό ψύξης κέντρων δεδομένων.

Επιπλέον, η Blackstone ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στις εκατοντάδες επιχειρήσεις της πραγματικής οικονομίας που ελέγχει, κυρίως μέσω της Ode with Anthropic, μιας εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις την οποία ίδρυσε σε συνεργασία με την Anthropic PBC, την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Hellman & Friedman και μια ευρύτερη κοινοπραξία επενδυτών.

Η τεχνολογία μετασχηματίζει σταδιακά και τις εσωτερικές λειτουργίες της ίδιας της Blackstone. Πλέον, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης συμμετέχει στην αξιολόγηση προτεινόμενων επενδύσεων.

Οι αντιδράσεις για τα data centers και οι φόβοι για φούσκα

Ως ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης εγκαταστάσεων κέντρων δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Blackstone έχει βρεθεί στο επίκεντρο ευαίσθητων πολιτικών ζητημάτων, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την απώλεια θέσεων εργασίας και τους κινδύνους μιας ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της AI.

Οι αυξανόμενες αντιδράσεις απέναντι στα τεράστια κέντρα δεδομένων με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις έχουν ήδη οδηγήσει σε ματαίωση ορισμένων επενδυτικών σχεδίων της Blackstone.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι μεγάλοι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι η έκρηξη των κεφαλαιουχικών δαπανών θα μπορούσε να καταλήξει σε κατάρρευση, όπως υποδηλώνουν οι πρόσφατες κινήσεις των αγορών.

Παράλληλα, οι θεσμικοί επενδυτές προβληματίζονται για το γεγονός ότι η έκθεσή τους σε ένα και μόνο κυρίαρχο επενδυτικό θέμα αυξάνεται ραγδαία, τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές αγορές.

Η πρόκληση αυτή γίνεται ολοένα μεγαλύτερη, καθώς η Blackstone και ανταγωνιστές της, όπως η Apollo Global Management Inc., η Brookfield Asset Management Ltd. και η KKR & Co., ενισχύουν την παρουσία τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το παράδειγμα του Έντισον και η μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων

Ο Σβάρτσμαν επικαλέστηκε προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις για να εξηγήσει ότι ορισμένες καινοτομίες μπορεί να χρειαστούν πολλά χρόνια μέχρι να καταστούν κερδοφόρες, αλλά τελικά αποδεικνύονται ιδιαίτερα προσοδοφόρες, ειδικά για όσους επενδύουν σε αυτές από τα πρώτα στάδια.

«Το 1882, ο Τόμας Έντισον εφηύρε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα και, για να γίνει χρήσιμος, ουσιαστικά έπρεπε να κατασκευαστεί ένα δίκτυο», δήλωσε ο Σβάρτσμαν, προσθέτοντας ότι η διαδικασία αυτή χρειάστηκε περίπου 40 χρόνια.

«Κανείς δεν γνώριζε για το ραδιόφωνο, κανείς δεν γνώριζε για την τηλεόραση, κανείς δεν σκεφτόταν τίποτε από αυτά όταν κατασκεύαζαν το δίκτυο», ανέφερε.

«Βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια αυτής της εξέλιξης», τόνισε.

Η τοποθέτηση Σβάρτσμαν για την πολιτική πόλωση στις ΗΠΑ

Ο Σβάρτσμαν, ο οποίος υποστηρίζει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε όλη του τη ζωή, σχολίασε επίσης το ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές απέχουν μόλις λίγες εβδομάδες.

«Νομίζω ότι σήμερα είναι δύσκολο να ανήκει κανείς σε οποιοδήποτε από αυτά τα πολιτικά κόμματα, επειδή παλαιότερα υπήρχε ένα μεγάλο κεντρώο τμήμα της χώρας, στο οποίο ανήκω κι εγώ», δήλωσε.

«Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο όπου οι άνθρωποι δεν ακούν ο ένας τον άλλον, και θεωρώ ότι αυτό είναι εξαιρετικά δυσάρεστο και δημιουργεί προκλήσεις για τη χώρα».

«Πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα ισορροπημένο πολιτικό κέντρο», κατέληξε.