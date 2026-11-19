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Δύο μήνες περίπου μετά από την ανακοίνωση του μεγαλύτερου deal στην ελληνική αγορά της πληροφορικής σε οικονομικό μέγεθος, για τη μετοχική είσοδο του ισχυρού βρετανικού private equity Hg στην ENTERSOFTONE (ES1), o πρόεδρος και CEO του ελληνικού ομίλου Αντώνης Κοτζαμανίδης ανοίγει τα χαρτιά του, σε σχέση με τα επενδυτικά και επιχειρηματικά πλάνα της επόμενης μέρας.

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων σε έναν ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα για την αγορά, όπως είναι αυτός του επιχειρηματικού λογισμικού, η ταχύτερη υιοθέτηση του ΑΙ και η μεγαλύτερη επιδίωξη εξαγορών άλλων εταιρειών – σε Ελλάδα και εξωτερικό – αποτελούν, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο ίδιος, τους κύριους άξονες του τρίπτυχου στο οποίο βασίζει τον σχεδιασμό της η ES1, με βασικό μέτοχο την Hg και συνοδοιπόρους τον όμιλο Olympia, αλλά και την Imker Group.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα στο newmoney, ο κ.Κοτζαμανίδης αναμένεται σημαντική επιτάχυνση των επενδύσεων της ENTERSOFTONE (ES1) στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ υπάρχει πάντα η πρόθεση παράλληλα με την Ελλάδα να δοθεί έμφαση στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης (όπου διατηρεί παρουσία σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο), με την υλοποίηση του σχετικού business plan να ενισχύεται περισσότερο από την παρουσία της Hg.

Οι ισχυροί ρυθμοί αύξησης των εσόδων και της κερδοφορίας της ENTERSOFTONE (ES1) στην εγχώρια αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού (business software), που καταγράφει μια αθροιστική αξία άνω των 700 εκατ. ευρώ με στόχο το «φράγμα» του 1-1,2 δισ. ευρώ έως το 2028, συνδυάζονται με τις υψηλές προοπτικές της διεθνούς επέκτασης των δραστηριοτήτων της.

Υπενθυμίζεται, ότι στη χρήση του 2025 συνολικά οι δυο εταιρείες, οι οποίες συγχωνεύθηκαν στο σχήμα της ENTERSOFTONE (ES1), οι Entersoft και SoftOne, εμφάνισαν συνολικά έσοδα 136 εκατ. ευρώ, με EBITDA 44 εκατ. ευρώ, έναντι 119 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και 32 εκατ. ευρώ το 2024.

Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής «κολοσσός» της Hg στην πρώτη του επένδυση σε εταιρεία με έδρα την Ελλάδα απέκτησε μετοχικό ποσοστό ύψους 70% στην ENTERSOFTONE (ES1), με την αποτίμηση της τελευταίας να εκτινάσσεται πάνω από το 1 δισ. ευρώ.

– Τι αλλάζει για τον όμιλο ENTERSOFTONE (ES1), κύριε Κοτζαμανίδη, στον απόηχο της συμφωνίας για την μετοχική είσοδο ενός διεθνούς στρατηγικού επενδυτή με την εμβέλεια της Hg;

Η επένδυση ενός από τους μεγαλύτερους και πλέον εξειδικευμένους στον κλάδο μας διεθνείς στρατηγικούς επενδυτές, αφενός επιβραβεύει τη στρατηγική ανάπτυξης που έχουμε ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, κι αφετέρου επιβεβαιώνει ότι έχουμε ακόμα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Αποτελεί ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή πορεία που έχει χαράξει η διοίκηση κι έρχεται να την ενισχύσει.

Νομίζω η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι η Hg δε βλέπει την ENTERSOFTONE (ES1) μόνο ως ένα τοπικό τεχνολογικό πάροχο, αλλά ως την πλατφόρμα ανάπτυξης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε τεχνολογικό επίπεδο, η εξειδίκευση και η εμπειρία της Hg από εκατοντάδες παρόμοιες εταιρείες σε όλο τον κόσμο θα επιδράσει θετικά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που αποτελούν προϋπόθεση για τη γενικότερη ανάπτυξή μας. Τέλος, οι στρατηγικές της συνεργασίες με εταιρείες AI όπως η Anthropic, καθώς και η εξειδικευμένη ομάδα της με AI engineers, στην οποία πλέον έχουμε άμεση πρόσβαση, θα επιταχύνουν σημαντικά τις επενδύσεις μας στην τεχνητή νοημοσύνη και θα ενισχύσουν περαιτέρω το προβάδισμά μας έναντι του ανταγωνισμού.

– Ποιο είναι το επενδυτικό και επιχειρηματικό πλάνο της επόμενης μέρας και ποιοι οι στόχοι; Θα συνεχιστούν οι εξαγορές άλλων εταιρειών σε Ελλάδα ή εξωτερικό; Θα υπάρξει περαιτέρω επέκταση στο εξωτερικό;

Το επενδυτικό κι επιχειρηματικό πλάνο που είχαμε ήδη χαράξει κι ανακοινώσει πριν την εξαγορά, εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούμε. Ενισχύεται όμως περαιτέρω στους τομείς της ανάπτυξης νέων προϊόντων, της ταχύτερης υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης και της μεγαλύτερης επιδίωξης των εξαγορών. Έχουμε ήδη δηλώσει την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε σε αυτό το μέτωπο με έμφαση στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης κι αυτό ενισχύεται ακόμα παραπάνω από την παρουσία της Hg.

– Ποια είναι η επίδραση της ΑΙ στο επιχειρηματικό λογισμικό και πώς αξιοποιεί τα πλεονεκτήματά της η ENTERSOFTONE (ES1) στα προϊόντα της;

Η επίδραση είναι καταλυτική και καταιγιστική. Κάθε μήνα βλέπουμε θαύματα και μεγάλες αλλαγές σε τρεις άξονες. Αρχικά, στη διαδικασία ανάπτυξης του ίδιου του λογισμικού που επιταχύνεται με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Δεύτερον, σε όλες τις εταιρικές διαδικασίες – από την υποστήριξη πελατών μέχρι τις πωλήσεις και το marketing. Τέλος, όλη αυτή η εμπειρία ενσωματώνεται σε όλα τα προϊόντα μας, που με τη σειρά τους, θα αλλάξουν τον τρόπο που δουλεύουν οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλουμε κι εμείς σε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητάς τους τα επόμενα χρόνια.

– Ποια είναι η εκτίμησή σας για την κατάσταση στην ελληνική αγορά της πληροφορικής, ποιες οι προοπτικές και ποια τα προβλήματα;

Έχω την αίσθηση ότι ο κλάδος πατάει γερά στα πόδια του κι αποτελεί πλέον ένα δυναμικό οικοσύστημα της οικονομίας μας. Υπάρχει πλήθος εξαιρετικών εταιρειών, όχι μόνο στο λογισμικό για επιχειρήσεις, αλλά σε όλους τους τομείς της πληροφορικής. Μεγάλες εταιρείες, εισηγμένες και startups συνθέτουν ένα δυναμικό, υγιές κι αναπτυσσόμενο οικοσύστημα που όμοιό του δε θυμάμαι τα 33 χρόνια που παρακολουθώ την αγορά μας.

Παρά την ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων, υπάρχει ακόμα σημαντικός χώρος ανάπτυξης, καθώς η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ σε πολλούς δείκτες υιοθέτησης τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια, ιδίως στις επιχειρήσεις, επενδύσαμε σημαντικούς πόρους σε βασικές τεχνολογίες και στην υιοθέτηση τεχνολογικών προϊόντων για το νέο ψηφιακό πλαίσιο συμμόρφωσης (π.χ. myDATA, eInvoicing κ.λπ.). Είναι πλέον ώρα το Δημόσιο και οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν και πιο προχωρημένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να κάνουμε μαζί το επόμενο άλμα.