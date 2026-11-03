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Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών ετών σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελβετία, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η αποδυνάμωση του ελβετικού φράγκου ενίσχυσαν το κόστος για τους καταναλωτές, οδηγώντας σε μεγαλύτερη αύξηση των τιμών από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η ελβετική στατιστική υπηρεσία, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, έναντι 1% τον Σεπτέμβριο. Η επίδοση ξεπέρασε ακόμη και την υψηλότερη εκτίμηση των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Παρότι ο πληθωρισμός παραμένει εντός του εύρους 0% έως 2% που θεωρεί συμβατό με τη σταθερότητα των τιμών η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB), βρίσκεται ήδη αισθητά υψηλότερα από την πρόβλεψη των αξιωματούχων της για το τέταρτο τρίμηνο, η οποία διαμορφωνόταν στο 1,2%.

Η ανακοίνωση των στοιχείων προκάλεσε άμεση αντίδραση στην αγορά συναλλάγματος, με το ελβετικό φράγκο να ενισχύεται έναντι του ευρώ, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.

Το πετρέλαιο οδηγεί την άνοδο των τιμών

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού συνδέεται κυρίως με την αύξηση του ενεργειακού κόστους, ως αποτέλεσμα των αναταράξεων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, της βενζίνης και του ντίζελ αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες της ανόδου του πληθωρισμού τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, η επίδραση της ενεργειακής κρίσης στην Ελβετία παραμένει συγκριτικά περιορισμένη.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η ενέργεια έχει μικρότερη βαρύτητα στο καλάθι αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ελβετικού πληθωρισμού.

Έτσι, παρά την αισθητή αύξηση των τιμών των καυσίμων, η συνολική επίπτωση στον δείκτη τιμών καταναλωτή είναι μικρότερη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ενδεικτικό είναι ότι ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες, όπως η ενέργεια, παρέμεινε αμετάβλητος στο 0,5%.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εκτίμηση της ελβετικής κεντρικής τράπεζας ότι μεγάλο μέρος της πρόσφατης επιτάχυνσης είναι προσωρινό.

Οι αξιωματούχοι της SNB έχουν επισημάνει ότι οι μεσοπρόθεσμες πληθωριστικές πιέσεις έχουν αυξηθεί μόνο οριακά.

Επιτόκια στο 0% και προβλέψεις για παρατεταμένη σταθερότητα

Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας διατηρεί το βασικό της επιτόκιο στο 0% για περισσότερο από έναν χρόνο, επίπεδο που συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα παγκοσμίως.

Η σχετικά περιορισμένη επίδραση του ενεργειακού σοκ στην ελβετική οικονομία έχει επιτρέψει στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής να διατηρήσουν αυτή τη στάση, χωρίς να προχωρήσουν σε αυξήσεις επιτοκίων.

Παρά τη μεγαλύτερη του αναμενομένου άνοδο του πληθωρισμού τον Οκτώβριο, οι οικονομολόγοι του Bloomberg Economics εξακολουθούν να θεωρούν πιθανή τη διατήρηση της υφιστάμενης νομισματικής πολιτικής για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Παρά την ανοδική έκπληξη στον συνολικό πληθωρισμό, τα στοιχεία εξακολουθούν να συμβαδίζουν με την αξιολόγηση της SNB και με την εκτίμησή μας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα έως τα τέλη του 2027, δηλαδή για περισσότερο διάστημα από αυτό που αναμένουν οι αγορές», αναφέρει το Bloomberg Economics.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό στρέφονται ολοένα περισσότερο προς την ανοδική πλευρά.

Μεγάλη απόσταση από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης

Παρά την επιτάχυνση, η Ελβετία εξακολουθεί να εμφανίζει αισθητά χαμηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με τις γειτονικές οικονομίες της Ευρωζώνης.

Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν εκτιμάται ότι οδήγησαν τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ τον Οκτώβριο σε επίπεδο περίπου διπλάσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος βρίσκεται στο 2%.

Με βάση την εναρμονισμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, ο πληθωρισμός στην Ελβετία διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στο 1,6%, έναντι εκτίμησης για 4% στην Ευρωζώνη.

Η διαφορά αναδεικνύει τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της ελβετικής οικονομίας στις ενεργειακές ανατιμήσεις, παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από τις διεθνείς εξελίξεις.

Ο ρόλος του ελβετικού φράγκου

Ένας ακόμη παράγοντας που έχει αρχίσει να τροφοδοτεί τις πληθωριστικές πιέσεις είναι η αποδυνάμωση του ελβετικού νομίσματος τους τελευταίους μήνες.

Η υποχώρηση του φράγκου έχει καταστήσει ακριβότερες τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από το εξωτερικό, αυξάνοντας το κόστος των εισαγωγών και, κατ’ επέκταση, τις εγχώριες τιμές.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν αναγνωρίσει αυτή την εξέλιξη κατά την τελευταία συνεδρίαση της SNB τον Σεπτέμβριο.

Μάλιστα, μετά τις κινήσεις που είχαν συμβάλει στην αποδυνάμωση του νομίσματος, η κεντρική τράπεζα περιόρισε τις προειδοποιήσεις της για ενδεχόμενες νέες παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος.

Η ισχυρή άνοδος του φράγκου μετά τα στοιχεία του Οκτωβρίου δείχνει ότι οι αγορές παρακολουθούν στενά τη μεταβολή των πληθωριστικών πιέσεων και τις πιθανές συνέπειές τους για τη νομισματική πολιτική.

Παρά την τελευταία επιτάχυνση, η Ελβετία εξακολουθεί να βρίσκεται σε σαφώς ευνοϊκότερη θέση από την Ευρωζώνη ως προς τον πληθωρισμό, με την κεντρική τράπεζα να διατηρεί σημαντικά περιθώρια αναμονής πριν εξετάσει αλλαγή των επιτοκίων.