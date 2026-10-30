Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η αγορά κατοικίας στη Βρετανία μοιάζει να έχει τραβήξει χειρόφρενο. Το όνειρο της απόκτησης σπιτιού γίνεται ολοένα ακριβότερο, καθώς το αυξημένο κόστος δανεισμού απομακρύνει τους υποψήφιους αγοραστές, ενώ οι τιμές των ακινήτων έχουν ουσιαστικά σταματήσει να ανεβαίνουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Nationwide Building Society, οι τιμές κατοικιών παρέμειναν στάσιμες τον Οκτώβριο, έπειτα από πτώση 0,3% τον Σεπτέμβριο. Η μέση αξία κατοικίας διαμορφώθηκε στις 273.566 στερλίνες (366.540 δολάρια), με τις τιμές να παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες, παρά τις προβλέψεις για νέα υποχώρηση κατά 0,2%.

Ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε το κόστος των στεγαστικών

Η βρετανική αγορά ακινήτων εμφανίζει ολοένα περισσότερα σημάδια πίεσης, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων και οδήγησε σε σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού.

Τα βασικά επιτόκια στεγαστικών δανείων έχουν φτάσει πρόσφατα στο 6%, από 4,8% πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, αναγκάζοντας πολλούς υποψήφιους αγοραστές να αναβάλουν την αναζήτηση κατοικίας.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές των ακινήτων τον Οκτώβριο ήταν μόλις 0,5% υψηλότερες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας τον χαμηλότερο ρυθμό αύξησης από τον Ιανουάριο του 2024, σύμφωνα με τη Nationwide.

«Η δραστηριότητα στην αγορά και ο ρυθμός αύξησης των τιμών των κατοικιών έχουν επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες, αντανακλώντας εν μέρει το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γκάρντνερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Nationwide.

Όπως εξήγησε, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό, εξαιτίας του ενεργειακού σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες των χρηματοπιστωτικών αγορών για αυξήσεις του βασικού επιτοκίου της Τράπεζας της Αγγλίας. Αυτό έχει διατηρήσει ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια της αγοράς, βάσει των οποίων καθορίζεται η τιμολόγηση των στεγαστικών δανείων.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2023 η ζήτηση για στεγαστικά

Η νέα έκθεση προστίθεται στις ενδείξεις ότι οι υποψήφιοι αγοραστές κατοικιών αντιμετωπίζουν αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2023. Παράλληλα, τα επίσημα στοιχεία της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας (ONS) έδειξαν ότι έως και τον Αύγουστο οι τιμές των κατοικιών είχαν καταγράψει τρεις διαδοχικούς μήνες υποχώρησης.

Η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει υποτονική και βραχυπρόθεσμα, καθώς, σύμφωνα με επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων, οι φόβοι για περαιτέρω αύξηση του κόστους δανεισμού αποθαρρύνουν τους αγοραστές και τους οδηγούν σε στάση αναμονής.

Οι αξιωματούχοι της Τράπεζας της Αγγλίας αναμένεται να αυξήσουν τα επιτόκια στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, τα βρετανικά νοικοκυριά αισθάνονται ολοένα εντονότερα τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να καταγράφει απότομη πτώση τον Οκτώβριο.

Knight Frank: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πλήττει ολοένα περισσότερο την αγορά

«Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στη βρετανική αγορά κατοικίας γίνονται ολοένα πιο εμφανείς με κάθε μήνα που περνά», δήλωσε ο Τομ Μπιλ, επικεφαλής του τμήματος ερευνών για την αγορά κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο της Knight Frank.

Όπως σημείωσε, η επίδραση από την αύξηση του κόστους των στεγαστικών δανείων υπερβαίνει οποιοδήποτε μέτρο στήριξης ανακοινώθηκε στον προϋπολογισμό αυτής της εβδομάδας.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι η απουσία μεγάλων αρνητικών εκπλήξεων από τις ανακοινώσεις της υπουργού Οικονομικών θα μπορούσε να επιτρέψει μια περιορισμένη ανάκαμψη της αγοράς τους επόμενους μήνες.