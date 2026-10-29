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Εμπόδια αντιμετωπίζει το σχέδιο της Deutsche Telekom για τη συγχώνευσή της με τον αμερικανικό της βραχίονα, T-Mobile US Inc., γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για την πραγματοποίηση μιας συμφωνίας που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη συγχώνευση εισηγμένων εταιρειών στην ιστορία.

Ο γερμανικός τηλεπικοινωνιακός κολοσσός αποφάσισε, προς το παρόν, να μην υποβάλει επίσημη πρόταση, εν μέρει λόγω των αντιδράσεων του συμβουλίου εκπροσώπησης των εργαζομένων, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Deutsche Telekom να επανέλθει με πρόταση σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η μετοχή της T-Mobile έχει υποχωρήσει σχεδόν 30% από την αρχή του έτους, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να διαμορφώνεται περίπου στα 157 δισ. δολάρια.

Η Deutsche Telekom αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της αμερικανικής εταιρείας, διατηρώντας συμμετοχή άνω του 50%.

Από την πλευρά της, η γερμανική εταιρεία διαθέτει χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση περίπου 122 δισ. ευρώ (136 δισ. δολάρια).

Το σχέδιο για τη μεγαλύτερη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία στον κόσμο

Τον περασμένο Απρίλιο είχε γίνει γνωστό ότι η Deutsche Telekom βρισκόταν σε προκαταρκτικές συνομιλίες για τη δημιουργία μιας εταιρείας συμμετοχών (holding company), η οποία θα υπέβαλλε πρόταση ανταλλαγής μετοχών για τις μετοχές και των δύο εταιρειών.

Μια τέτοια συμφωνία θα δημιουργούσε τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στον κόσμο, ωστόσο το εγχείρημα αντιμετώπιζε ήδη σημαντικές δυσκολίες.

Στη Γερμανία, τα συμβούλια εργαζομένων αποτελούν θεσμικά όργανα εκπροσώπησης του προσωπικού μιας επιχείρησης.

Οι αντιδράσεις από το συγκεκριμένο όργανο της Deutsche Telekom συγκαταλέγονται στους παράγοντες που οδήγησαν την εταιρεία στην απόφαση να μην προχωρήσει, τουλάχιστον προς το παρόν, σε επίσημη προσφορά.

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις έχει και η παρουσία της Elliott Investment Management, του ακτιβιστή επενδυτή που απέκτησε αξιόλογη συμμετοχή στη Deutsche Telekom.

Τον Σεπτέμβριο είχε γίνει γνωστό ότι η Elliott ασκούσε πιέσεις στον γερμανικό όμιλο να εγκαταλείψει το σχέδιο συγχώνευσης με την T-Mobile.

Η παρέμβαση του επενδυτικού fund προστέθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ήδη η σχεδιαζόμενη συναλλαγή.

Η ιστορική σχέση Deutsche Telekom και T-Mobile

Η Deutsche Telekom διατηρεί μακρά παρουσία στην αμερικανική αγορά τηλεπικοινωνιών μέσω της T-Mobile.

Η είσοδός της στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήθηκε το 2001, όταν εξαγόρασε τη VoiceStream Wireless έναντι 56 δισ. δολαρίων.

Στη συνέχεια, μετονόμασε την εταιρεία σε T-Mobile, αξιοποιώντας την εμπορική επωνυμία που χρησιμοποιούσε ήδη στις διεθνείς δραστηριότητές της.

Το 2013, η Deutsche Telekom προχώρησε στην εισαγωγή της T-Mobile στο χρηματιστήριο μέσω αντίστροφης συγχώνευσης με τη MetroPCS, μια μικρότερη αμερικανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών.

Η σχεδιαζόμενη πλήρης συνένωση των δύο ομίλων θα αποτελούσε το επόμενο μεγάλο βήμα σε αυτή τη μακροχρόνια εταιρική σχέση. Προς το παρόν, όμως, η υλοποίησή της παραμένει αβέβαιη.