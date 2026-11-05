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Πτωτικά κινείται η μετοχή της Deutsche Telekom, καθώς ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός όμιλος της Ευρώπης ανακοίνωσε ότι οι επαναγορές μετοχών τόσο για το τρέχον έτος όσο και για το 2027 θα κινηθούν χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών. Το σχέδιο για επαναγορά μετοχών ύψους έως 2 δισ. ευρώ το 2027 επισκίασε τα κατά τα άλλα θετικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, καθώς η αγορά ανέμενε πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον αναλυτή της Citi, Καρλ Μέρντοκ-Σμιθ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, μετά την αφαίρεση των μισθώσεων (EBITDAaL), διαμορφώθηκαν στα 12,2 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 12,05 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Telekom, Τιμ Χέτγκες, δήλωσε ότι δίνει προτεραιότητα στη βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς ο όμιλος βρίσκεται αντιμέτωπος με την προοπτική εντονότερου ανταγωνισμού από τη SpaceX του Έλον Μασκ.

Τον Αύγουστο, η Deutsche Telekom είχε δεσμευτεί να υπερδιπλασιάσει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών για το 2026, ανεβάζοντας το ανώτατο ποσό στα 5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου είχε διαθέσει μόλις 1,8 δισ. ευρώ για αγορές ιδίων μετοχών.

Η μετοχή της εταιρείας υποχωρούσε κατά 2,4%, στα 26,12 ευρώ, το πρωί στη Φρανκφούρτη, με τις απώλειες από την αρχή του έτους να διαμορφώνονται στο 5,6%.

Αναβάθμιση προβλέψεων και αύξηση μερίσματος

Παρά την αρνητική αντίδραση των επενδυτών, η Deutsche Telekom αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τα προσαρμοσμένα EBITDAaL του συνόλου του 2026 στα περίπου 47,6 δισ. ευρώ, από 47,5 δισ. ευρώ προηγουμένως, αντανακλώντας την ισχυρή επίδοση της T-Mobile. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το μέρισμα για το 2026 στα 1,10 ευρώ ανά μετοχή, από 1 ευρώ ανά μετοχή το προηγούμενο έτος.

«Οι ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις θέτουν νέα πρότυπα στον κλάδο μας», ανέφερε ο Χέτγκες στην ανακοίνωση. «Τα σταθερά εντυπωσιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε εδώ και πολλά χρόνια επιβεβαιώνουν την επιτυχία της στρατηγικής μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg την περασμένη εβδομάδα, το οποίο επικαλούνταν πηγές με γνώση των συζητήσεων, η Deutsche Telekom είχε πραγματοποιήσει προκαταρκτικές επαφές για ενδεχόμενη συνένωση με την T-Mobile, αλλά αποφάσισε, προς το παρόν, να μην υποβάλει επίσημη πρόταση συγχώνευσης.

Ισχυρές επιδόσεις στη Γερμανία – Στο επίκεντρο ο ανταγωνισμός από τη SpaceX

Στη γερμανική αγορά, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,9%, στα 6,6 δισ. ευρώ, κατά το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για 6,4 δισ. ευρώ.

Η Deutsche Telekom πρόσθεσε 190.000 νέους χρήστες στις υπηρεσίες οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της περιόδου, ενώ η συνολική αύξηση των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών διαμορφώθηκε στις 11.000.

Από την πλευρά της, η T-Mobile, η οποία ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της τον περασμένο μήνα, κατέγραψε μεγαλύτερη αύξηση του συνολικού αριθμού λογαριασμών πελατών κατά το τρίτο τρίμηνο από εκείνη που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ωστόσο, η μετοχή της έχει υποχωρήσει κατά περίπου 22% από την αρχή του έτους, καθώς η SpaceX εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει έναν τηλεπικοινωνιακό πάροχο με πανεθνική ασύρματη κάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η προοπτική αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα στον αμερικανικό τηλεπικοινωνιακό κλάδο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για πιθανή όξυνση του ανταγωνισμού σε μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά για την Deutsche Telekom.