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Υπό πίεση παραμένει ο χρυσός στις διεθνείς αγορές, καθώς οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη προκαλούν νέες ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια, ενώ τα τελευταία σχέδια του Λευκού Οίκου για πρόσθετους δασμούς ενισχύουν τις προσδοκίες ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Το πολύτιμο μέταλλο κινείται κοντά στο ψυχολογικό όριο των 3.500 δολαρίων ανά ουγγιά, έχοντας υποχωρήσει περισσότερο από 2% την Τρίτη και εξανεμίσει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της προηγούμενης συνεδρίασης.

Η πτώση καταγράφεται σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τόσο τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών όσο και τις προοπτικές της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Οι νέοι δασμοί Τραμπ και οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις

Πρόσθετη αναστάτωση στις αγορές προκάλεσαν οι πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να αυξήσουν τους δασμούς σε προϊόντα από την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερες από δώδεκα άλλες οικονομίες.

Η προοπτική ενός νέου γύρου εμπορικών εντάσεων επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα, οδηγώντας σε πωλήσεις μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου κινδύνου.

Παρά τον παραδοσιακό του ρόλο ως ασφαλούς επενδυτικού καταφυγίου, ο χρυσός δεν κατάφερε να επωφεληθεί από την αναταραχή.

Αντίθετα, ορισμένοι επενδυτές προχώρησαν σε πωλήσεις χρυσού προκειμένου να καλύψουν ζημίες από άλλες τοποθετήσεις, ασκώντας πρόσθετη πίεση στην τιμή του.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια συχνή συμπεριφορά των αγορών σε περιόδους έντονου sell-off: ακόμη και περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλή μπορεί να ρευστοποιηθούν όταν οι επενδυτές χρειάζονται άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια.

Στροφή στα αμερικανικά ομόλογα

Την ίδια ώρα, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν, καθώς η αναζήτηση ασφαλέστερων επενδυτικών επιλογών αύξησε τη ζήτηση για κρατικό χρέος.

Η άνοδος των τιμών των ομολόγων οδήγησε σε υποχώρηση των αποδόσεών τους, περιορίζοντας το κόστος ευκαιρίας από τη διακράτηση χρυσού, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η μείωση των αποδόσεων των ομολόγων θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά για το πολύτιμο μέταλλο.

Ωστόσο, η επίδραση αυτή επισκιάστηκε από τις εκτιμήσεις για την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων και την ανάγκη των επενδυτών να καλύψουν απώλειες από άλλες αγορές.

Στο μεταξύ, ένας δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο ετών, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο σημείο της τελευταίας δεκαετίας και πλέον, στο οποίο είχε υποχωρήσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Η ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην αξιολόγηση της ανθεκτικότητας της αμερικανικής οικονομίας και των περιθωρίων που διαθέτει η Fed για αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Fed: Σχεδόν βέβαιη η αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την αγορά χρυσού παραμένει η προοπτική περαιτέρω σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν, οι επενδυτές εκτιμούν ότι η Fed θα χρειαστεί να αυξήσει εκ νέου το κόστος δανεισμού τους επόμενους μήνες.

Μάλιστα, η αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου θεωρείται πλέον σχεδόν βέβαιη από τις αγορές.

Τα υψηλότερα επιτόκια αποτελούν κατά κανόνα αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, καθώς αυξάνουν την ελκυστικότητα επενδύσεων που προσφέρουν απόδοση, όπως τα ομόλογα.

Η μεταβολή των προσδοκιών έχει ήδη αποτυπωθεί στην πορεία του πολύτιμου μετάλλου.

Ο χρυσός έχει χάσει περίπου 8% από τις αρχές Νοεμβρίου, ξεπερνώντας τις απώλειες σχεδόν 7% που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο.

Εφόσον διατηρηθεί η τάση, θα πρόκειται για δεύτερο διαδοχικό μήνα σημαντικής υποχώρησης.

Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός PCE

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο για τις αγορές είναι η δημοσιοποίηση, αργότερα την Τετάρτη, του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόκειται για τον δείκτη πληθωρισμού στον οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα η Fed κατά τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής.

Τα στοιχεία αναμένονται λίγο πριν από την αμερικανική αργία των Ευχαριστιών και θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για την κατεύθυνση των επιτοκίων.

Μια υψηλότερη από την αναμενόμενη ένδειξη πληθωρισμού θα ενίσχυε τα επιχειρήματα υπέρ πρόσθετων αυξήσεων επιτοκίων, αυξάνοντας τις πιέσεις στον χρυσό.

Αντίθετα, ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών θα μπορούσαν να περιορίσουν τις προσδοκίες για περαιτέρω νομισματική σύσφιγξη.

Pepperstone: Κρίσιμο επίπεδο τα 3.500 δολάρια

Σύμφωνα με τη Ντιλίν Γου, αναλύτρια στρατηγικής της χρηματιστηριακής Pepperstone Group, οι προοπτικές της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό.

«Οι προοπτικές της πολιτικής της Fed παραμένουν το σημαντικότερο εμπόδιο για τον χρυσό», επισήμανε.

Από τεχνικής πλευράς, η αναλύτρια θεωρεί ότι το επίπεδο των 3.500 δολαρίων ανά ουγγιά είναι καθοριστικό για την επόμενη κατεύθυνση της αγοράς.

«Η διατήρηση της τιμής πάνω από αυτό το ψυχολογικό όριο θα μπορούσε να αποτελέσει βάση σταθεροποίησης. Αντίθετα, μια διατηρήσιμη διάσπασή του προς τα κάτω θα άνοιγε τον δρόμο για ένα νέο κύμα απωλειών», ανέφερε.

Το συγκεκριμένο επίπεδο αποκτά ιδιαίτερη σημασία έπειτα από δύο μήνες έντονων πιέσεων, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις ότι η πτωτική πορεία πλησιάζει σε σημείο ισορροπίας.

Νέα εποχή για την αγορά χρυσού στο Λονδίνο

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, μεγάλοι διαπραγματευτές πολύτιμων μετάλλων πραγματοποίησαν για πρώτη φορά στο Λονδίνο συναλλαγές με μια νέα μορφή ψηφιακού χρυσού.

Το σύστημα βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστικό στάδιο, ωστόσο η επιτυχής εφαρμογή του θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στη δομή της αγοράς χρυσού του Λονδίνου εδώ και δεκαετίες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υποδομών διαπραγμάτευσης και διακανονισμού στις αγορές πολύτιμων μετάλλων.

Πιέσεις σε ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο

Στις τελευταίες συναλλαγές, ο χρυσός στην αγορά spot υποχωρούσε κατά 0,5%, στα 3.536,98 δολάρια ανά ουγγιά, στις 13:37 τοπική ώρα Σιγκαπούρης.

Το ασήμι σημείωνε πτώση 0,9%, στα 40,47 δολάρια ανά ουγγιά, μετά τη βουτιά άνω του 5% που είχε καταγράψει την Τρίτη.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνταν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο.

Στην αγορά συναλλάγματος, ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot ενισχυόταν κατά 0,1%, έπειτα από υποχώρηση 0,2% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα πίεσης για τον χρυσό, καθώς καθιστά το πολύτιμο μέταλλο ακριβότερο για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Συνολικά, η αγορά πολύτιμων μετάλλων παραμένει εγκλωβισμένη ανάμεσα στην αυξημένη γεωπολιτική και χρηματιστηριακή αβεβαιότητα και στην προοπτική υψηλότερων αμερικανικών επιτοκίων. Προς το παρόν, η δεύτερη φαίνεται να έχει το προβάδισμα.