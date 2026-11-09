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Σε παρουσιάσεις που ετοιμάστηκαν για διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου, εκπρόσωποι της αμερικανικής εταιρείας ψηφιακής πληροφορίας Penlink παρουσίασαν την κορυφαία τεχνολογία τους, το Webloc. Στις οθόνες των αναλυτών, το σύστημα παρακολουθούσε άτομα καθώς περπατούσαν στην 5η Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη, επισκέπτονταν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη Φρανκφούρτη και πλησίαζαν το Βρετανικό Κοινοβούλιο στο κέντρο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τα εταιρικά έγγραφα, το Webloc, το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά από την ισραηλινή νεοφυή επιχείρηση Cobwebs, μπορεί να παρακολουθεί εκατοντάδες εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα παγκοσμίως. Για τις αρχές επιβολής του νόμου, αυτή αποτελεί μια ισχυρή δυνατότητα — η οποία γίνεται ακόμη πιο σημαντική από το γεγονός ότι στις ΗΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να απαιτείται οποιουδήποτε είδους ένταλμα έρευνας ή δικαστική εξουσιοδότηση.

Έγγραφα που εξέτασε το Bloomberg News, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικού υλικού και εταιρικών παρουσιάσεων, καθώς και συνεντεύξεις με επτά νυν και πρώην υπαλλήλους της Penlink και της Cobwebs — οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να επικοινωνήσουν με τα ΜΜΕ — αποκαλύπτουν την απίστευτη εμβέλεια του Webloc και τον τρόπο λειτουργίας του.

Το εργαλείο συλλέγει τεράστιες ποσότητες δεδομένων τοποθεσίας από smartphone μέσω ευρέως χρησιμοποιούμενων εφαρμογών για τον καιρό, τα παιχνίδια, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θρησκευτικές εφαρμογές. Μπορεί να δημιουργήσει μια λεπτομερή εικόνα των τοποθεσιών στις οποίες βρέθηκε μια συσκευή τους τελευταίους 12 μήνες και να ενημερώνει τα δεδομένα κάθε ώρα, παρουσιάζοντας τις κινήσεις των ατόμων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Οι αξιωματικοί των αρχών μπορούν να εστιάσουν σε έναν χάρτη και να δουν όλα τα τηλέφωνα που βρίσκονταν σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία και χρονική στιγμή, αναλύοντας δισεκατομμύρια σημεία δεδομένων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε το 2018 ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου πρέπει να λαμβάνουν δικαστικό ένταλμα για να αποκτούν δεδομένα θέσης από εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει έκτοτε ότι η αρχή αυτή δεν ισχύει για τα δεδομένα που αγοράζονται από εμπορικές πηγές. Στους χρήστες του Webloc περιλαμβάνονται πλέον η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), δύο κλάδοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και περισσότερες από δώδεκα αμερικανικές αστυνομικές δυνάμεις. Παράλληλα, έχει αποκτηθεί από αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σιγκαπούρη, τις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ουγγαρία, σύμφωνα με αρχεία πωλήσεων και πηγές με γνώση των υποθέσεων.

Ο Nathan Freed Wessler, αναπληρωτής διευθυντής του Προγράμματος για την Ελευθερία του Λόγου, την Ιδιωτικότητα και την Τεχνολογία της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU), δήλωσε ότι παρατηρείται μια αλόγιστη επέκταση αυτών των εργαλείων, η οποία προκαλεί τεράστιες ανησυχίες λόγω της έλλειψης νομικής εποπτείας, οδηγώντας σε έρευνες σε βάρος ατόμων για τα οποία η κυβέρνηση δεν έχει κανένα απολύτως υπόβαθρο υποψίας.

Εκπρόσωπος της Penlink αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένους πελάτες, αναφέροντας ότι το Webloc παρέχεται αποκλειστικά για την υποστήριξη των προσπαθειών επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας, συμπληρώνοντας ότι η εταιρεία δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και να ενημερώνει τις πρακτικές της καθώς οι κανονισμοί αλλάζουν.

Η Αρχιτεκτονική της Ψηφιακής Ιχνηλάτησης

Η τεχνολογική υποδομή πίσω από το Webloc βασίζεται σε μια περίπλοκη αλυσίδα συλλογής δεδομένων που ξεκινά από τις καθημερινές εφαρμογές των smartphones.

Τα δεδομένα τοποθεσίας συλλέγονται μέσω προγραμμάτων παρακολούθησης τρίτων που περιέχονται σε ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές. Οι προγραμματιστές ενσωματώνουν αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιώντας κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK), τα οποία τοποθετούνται μέσα στις εφαρμογές για την παραγωγή εσόδων μέσω διαφημίσεων ή την πώληση δεδομένων.

Το Webloc παρακολουθεί τα τηλέφωνα χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό κωδικό, γνωστό ως διαφημιστικό αναγνωριστικό (advertising ID), ο οποίος αποδίδεται σε κάθε συσκευή και χρησιμοποιείται από τους διαφημιστές για να παρακολουθούν τη διαδικτυακή δραστηριότητα. Καταγράφοντας τα μέρη που επισκέπτεται μια συσκευή, το σύστημα σχηματίζει μια πλήρη εικόνα για το πού ζει και εργάζεται ο ιδιοκτήτης της, επιτρέποντας στις κυβερνητικές υπηρεσίες να τον ταυτοποιήσουν.

Η τεχνολογία αυτή μπορεί να ανατρέξει στις κινήσεις ενός τηλεφώνου κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, καταγράφοντας έως και 70.000 διαφορετικές τοποθεσίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας. Παράλληλα, το Webloc αποθηκεύει δεδομένα GPS και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προσδιορίζει τη θέση των συσκευών με τη μέθοδο της τριγωνομέτρησης, βασιζόμενο σε σήματα Wi-Fi και σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Βίντεο επίδειξης που εξέτασε το Bloomberg δείχνει το σύστημα να παρακολουθεί χιλιάδες κινητά τηλέφωνα ταυτόχρονα σε τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ.

Από το Λίνκολν της Νεμπράσκα στα Ειδικά Σώματα του Ισραήλ

Η Penlink ιδρύθηκε το 1986 στο Λίνκολν της Νεμπράσκα και για δεκαετίες ανέπτυξε σχέση εμπιστοσύνης με τις αμερικανικές αρχές, παρέχοντας τεχνολογία για τη συλλογή και ανάλυση υποκλαπέντων τηλεφωνικών κλήσεων και δεδομένων διαδικτύου. Στους πελάτες της συγκαταλέγονται το FBI, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA), οι US Marshals, η Μυστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και δεκάδες τοπικές αστυνομικές διευθύνσεις.

Από την άλλη πλευρά, η Cobwebs ιδρύθηκε το 2015 από τρεις βετεράνους των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων, οι οποίοι ανέπτυξαν το Webloc για χρήση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η εταιρεία εδραιώθηκε διεθνώς, αλλά το 2021 η Meta Platforms Inc. απαγόρευσε περίπου 200 λογαριασμούς που χρησιμοποιούσε η Cobwebs στο Facebook και το Instagram, κατηγορώντας την για στοχοποίηση ακτιβιστών, πολιτικών της αντιπολίτευσης και κυβερνητικών αξιωματούχων στο Χονγκ Κονγκ και το Μεξικό.

Μετά την απόφαση της Meta, η Cobwebs απέσυρε το εργαλείο διείσδυσης Trapdoor και επικεντρώθηκε στο Webloc και στο Tangles, ένα προϊόν σχεδιασμένο για την παρακολούθηση της δραστηριότητας στα κοινωνικά δίκτυα. Το 2022, η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Spire Capital εξαγόρασε την Penlink και στη συνέχεια, το 2023, εξαγόρασε την Cobwebs έναντι 200 εκατομμυρίων δολαρίων, συγχωνεύοντας τις δύο εταιρείες υπό τη διοίκηση του Peter Weber.

Υπό τη νέα ηγεσία, οι άδειες χρήσης της τεχνολογίας πωλούνται με αρχικό κόστος περίπου 100.000 δολαρίων ετησίως, με την τιμή να κλιμακώνεται ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων. Ο Sean White, εταίρος της Spire Capital, τόνισε ότι το Webloc διατίθεται αποκλειστικά σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και δημόσιας ασφάλειας, έχοντας βοηθήσει στον εντοπισμό αγνοουμένων παιδιών, υπόπτων εγκληματικών ενεργειών και κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Κυβερνητικά Συμβόλαια και Τοπική Αστυνόμευση

Σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά αρχεία προμηθειών, η ICE δαπάνησε περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2022 και 2026 για τέσσερις συμβάσεις με τις Cobwebs και Penlink. Η χρήση του εργαλείου προκάλεσε την αντίδραση ομάδας περισσότερων από 70 Δημοκρατικών βουλευτών, οι οποίοι ζήτησαν εξηγήσεις για το αν η υπηρεσία χρησιμοποιεί δεδομένα τοποθεσίας για την παρακολούθηση συνταγματικά προστατευόμενων δραστηριοτήτων.

Σε πολιτειακό επίπεδο, η τεχνολογία αποκτήθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας και τις αστυνομικές αρχές στο Λος Άντζελες, το Ντάλας, τη Βαλτιμόρη και το Τούσον, σύμφωνα με έκθεση του Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Στο Τούσον, η αστυνομία χρησιμοποίησε το Webloc για την εξάρθρωση υποθέσεων κλοπών, διαρρήξεων και απαγωγών, αφού προηγουμένως είχε λάβει κονδύλια για τη συνοριακή ασφάλεια.

Ο Wolfie Christl, ερευνητής στο Citizen Lab, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο μαζικής παρακολούθησης που μεταφέρεται από τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών στις ομοσπονδιακές και στη συνέχεια στις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Σε διεθνές επίπεδο, η Penlink έχει προμηθεύσει την τεχνολογία στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, καθώς και σε αρχές στη Σαουδική Αραβία, τη Σιγκαπούρη, το Μεξικό, το Ισραήλ, τα ΗΑΕ, τις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, το Ελ Σαλβαδόρ και την Αυστρία. Παράλληλα, εταιρικά έγγραφα αποκάλυψαν σχεδιασμό για μια εμπορική εκδοχή με την ονομασία Safeloc για τον ιδιωτικό τομέα, αν και η Penlink υποστηρίζει ότι το υλικό αυτό αποτελούσε απλώς μέρος εσωτερικής αξιολόγησης και δεν διατίθεται στην αγορά.

Η Αδιαφάνεια των Δεδομένων και το Νομοθετικό Κενό

Η αγορά δεδομένων τοποθεσίας έχει γνωρίσει ραγδαία εξάπλωση, προκαλώντας την παρέμβαση ρυθμιστικών αρχών όπως η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), η οποία επέβαλε περιορισμούς σε εταιρείες όπως η Venntel και η Gravy Analytics όσον αφορά την πώληση ευαίσθητων δεδομένων από νοσοκομεία ή χώρους λατρείας.

Ωστόσο, οι ίδιοι οι χρήστες των εφαρμογών σπάνια γνωρίζουν την τελική διαδρομή των δεδομένων τους. Εφαρμογές όπως η Accuweather, η θρησκευτική εφαρμογή Muslim Pro με πάνω από 100 εκατομμύρια λήψεις, και το παιχνίδι Multi Maze 3D βρέθηκαν να εμπεριέχουν ιχνηλάτες, αν και οι εταιρείες ανάπτυξής τους δήλωσαν κατηγορηματικά ότι δεν διατηρούν καμία εμπορική σχέση με την Penlink και δεν γνωρίζουν πώς τα δεδομένα έφτασαν στη δικαιοδοσία της.

Η συλλογή βασίζεται συχνά σε εταιρείες όπως η Start.io, η οποία διαθέτει SDK σε περισσότερες από 500.000 εφαρμογές παγκοσμίως. Παρά τους συμβατικούς περιορισμούς για αποκλειστικά διαφημιστική χρήση, η αλυσίδα μεταπώλησης καθιστά τον έλεγχο εξαιρετικά δυσχερή.

Ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, με πρώτη τη Μοντάνα, άρχισαν να απαγορεύουν στις αρχές να αγοράζουν δεδομένα τοποθεσίας χωρίς δικαστικό ένταλμα, ενώ το Κογκρέσο εξετάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες για το κλείσιμο του παραθύρου αυτού. Τον Ιούνιο, η υπηρεσία ATF ακύρωσε πιλοτικό πρόγραμμα με την Penlink μετά από πολιτικές πιέσεις.

Παρά τις μεμονωμένες ακυρώσεις, οι ειδικοί σε θέματα ψηφιακών δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με ρυθμούς που η νομοθεσία αδυνατεί να παρακολουθήσει, δημιουργώντας μια γιγαντιαία σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της επιτήρησης.