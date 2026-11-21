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Η καθυστέρηση στην απόκτηση smartphone και στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την ψυχική υγεία και τη μελλοντική εξέλιξη των παιδιών. Την ώρα που ολοένα περισσότερες χώρες αυξάνουν τα ηλικιακά όρια για τη χρήση των social media, οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι όσο αργότερα αποκτήσει ένα παιδί το πρώτο του έξυπνο κινητό ή δημιουργήσει λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να εξελιχθεί σε έναν ευτυχισμένο και επιτυχημένο ενήλικα.

Ωστόσο, η καθυστέρηση αυτή δεν σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να κρατούν τα παιδιά μακριά από κάθε επαφή με την τεχνολογία, αναφέρει το CNBC. Αντίθετα, οι ειδικοί συνιστούν να ξεκινά η εκπαίδευση στην ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου τουλάχιστον έξι χρόνια πριν από την απόκτηση προσωπικού smartphone ή την εγγραφή στα κοινωνικά δίκτυα.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά έχουν τον χρόνο να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες, να αναγνωρίζουν τους ψηφιακούς κινδύνους και να διαμορφώσουν μια πιο ισορροπημένη σχέση με την τεχνολογία. Ιδανικά, οι βασικοί κανόνες θα πρέπει να τους είναι ήδη γνωστοί στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Η ανάγκη για έγκαιρη ενημέρωση συνδέεται και με τα ευρήματα ερευνών που συσχετίζουν την υπερβολική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με αυξημένα προβλήματα ψυχικής υγείας στους εφήβους, όπως το άγχος και η κατάθλιψη. Άλλωστε, προτού αρχίσουν να θεσπίζονται αυστηρότεροι περιορισμοί, η ηλικία απόκτησης smartphone και πρόσβασης στα social media μειωνόταν συνεχώς, με πολλά παιδιά να αποκτούν αυτές τις δυνατότητες πριν συμπληρώσουν τα 12 χρόνια τους.

Οι συζητήσεις που πρέπει να γίνονται πριν από τα 10 χρόνια

Η προετοιμασία των παιδιών για τον ψηφιακό κόσμο χρειάζεται να ξεκινά αρκετά νωρίς, ακόμη και πριν από την ηλικία των 10 ετών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν ήδη συστηματικά συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως φορητούς υπολογιστές και tablets.

Οι συζητήσεις με τους γονείς μπορούν να τα βοηθήσουν να αντιληφθούν όχι μόνο τις δυνατότητες της τεχνολογίας, αλλά και τις αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να έχει η υπερβολική χρήση κινητών τηλεφώνων και κοινωνικών δικτύων.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Τα παιδιά πρέπει να κατανοούν ποιες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν στο διαδίκτυο. Σε αυτές περιλαμβάνονται ευαίσθητες φωτογραφίες, όπως γυμνές εικόνες, αλλά και προσωπικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση κατοικίας.

Εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουν ότι κανένα ηλεκτρονικό μήνυμα δεν είναι απαραίτητα ιδιωτικό. Ακόμη και μια συνομιλία μέσω μηνυμάτων ή εφαρμογών όπως το Snapchat μπορεί να αποθηκευτεί, να αναπαραχθεί ή να καταλήξει σε ανθρώπους για τους οποίους δεν προοριζόταν.

Μια πρακτική συμβουλή είναι να αποφεύγουν να δημοσιεύουν οτιδήποτε δεν θα αισθάνονταν άνετα να ακουστεί δημόσια, για παράδειγμα από τα μεγάφωνα του σχολείου τους.

Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς μπορούν να εξηγήσουν με απλά παραδείγματα ότι όσα μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο ενδέχεται να παραμείνουν προσβάσιμα ή να διαδοθούν πέρα από τον έλεγχό μας.

Ο χρόνος μπροστά στην οθόνη και η σημασία των πραγματικών σχέσεων

Ένα ακόμη βασικό μήνυμα που πρέπει να μεταφέρουν οι γονείς είναι ότι ο χρόνος αποτελεί πολύτιμο αγαθό, ιδιαίτερα κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.

Η υπερβολική ενασχόληση με μια ψηφιακή συσκευή μπορεί να περιορίσει τον χρόνο που αφιερώνουν τα παιδιά σε δραστηριότητες, προσωπικές εμπειρίες και ουσιαστική επικοινωνία με φίλους και συγγενείς.

Οι ειδικοί προτείνουν στους γονείς να εξηγούν ότι μεγαλώνοντας ενδέχεται να μετανιώσουν για τις πολλές ώρες που πέρασαν μπροστά σε μια οθόνη, αντί να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες ή να δημιουργούν αναμνήσεις με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός τους.

Ο στόχος δεν είναι να παρουσιαστεί η τεχνολογία ως κάτι αποκλειστικά αρνητικό, αλλά να κατανοήσουν τα παιδιά ότι η ψηφιακή επικοινωνία δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την προσωπική επαφή.

Μέσα από τέτοιες συζητήσεις δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε, όταν αργότερα αποκτήσουν smartphone ή πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, να μπορούν να διαχειριστούν τις δυνατότητές τους με μεγαλύτερη ωριμότητα.

Ωστόσο, η ενημέρωση από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται να συνοδεύεται από συγκεκριμένους κανόνες και σταθερή καθοδήγηση.

Σαφείς κανόνες και γονικός έλεγχος στη χρήση των συσκευών

Οι γονείς καλούνται να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ανοιχτού και εποικοδομητικού διαλόγου, καθορίζοντας παράλληλα σαφή όρια για τη χρήση των ψηφιακών συσκευών και του διαδικτύου.

Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και τον βαθμό εξοικείωσής του με την τεχνολογία.

Μεταξύ των βασικών συστάσεων περιλαμβάνεται η απαγόρευση χρήσης smartphone κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, καθώς και η απομάκρυνση των κινητών τηλεφώνων από τα παιδικά υπνοδωμάτια τις νυχτερινές ώρες.

Μια ακόμη επιλογή είναι το πρώτο κινητό τηλέφωνο να μην είναι απαραίτητα smartphone.

Οι ειδικοί προτείνουν στους γονείς που θέλουν να μπορούν να επικοινωνούν με τα παιδιά τους να επιλέγουν αρχικά μια απλή συσκευή, χωρίς δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, η οποία επιτρέπει μόνο τηλεφωνικές κλήσεις και ανταλλαγή μηνυμάτων.

Έτσι, τα παιδιά διατηρούν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους φίλους και την οικογένειά τους, χωρίς να αποκτούν ταυτόχρονα ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε εφαρμογές και κοινωνικά δίκτυα.

Παράλληλα, οι λειτουργίες γονικού ελέγχου μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο κατά τα πρώτα στάδια χρήσης ενός smartphone.

Για παράδειγμα, οι γονείς μπορούν να καθορίζουν ημερήσια χρονικά όρια, αποτρέποντας την πολύωρη παραμονή των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα.

Μπορούν επίσης να περιορίζουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες και εφαρμογές, ιδιαίτερα σε όσες περιλαμβάνουν περιεχόμενο για ενηλίκους.

Η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν έχει ως στόχο τον αποκλεισμό των παιδιών από τον ψηφιακό κόσμο, αλλά τη σταδιακή εξοικείωσή τους με αυτόν, μέσα σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς όταν το παιδί έχει ήδη smartphone

Δεν είναι λίγοι οι γονείς που έχουν ήδη επιτρέψει στα παιδιά τους να αποκτήσουν smartphone ή λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα και στη συνέχεια αρχίζουν να αμφιβάλλουν για την απόφασή τους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι ποτέ αργά για να επανεξετάσουν τους κανόνες και να αλλάξουν τα όρια που έχουν θέσει.

Ακόμη και αν ένα παιδί χρησιμοποιεί ήδη καθημερινά το κινητό του, οι γονείς μπορούν να αποφασίσουν ότι χρειάζεται να περιορίσουν την πρόσβασή του ή να αντικαταστήσουν προσωρινά το smartphone με μια απλούστερη συσκευή.

Το σημαντικό είναι να εξηγήσουν με ειλικρίνεια τους λόγους της αλλαγής και, εφόσον το θεωρούν απαραίτητο, να παραδεχθούν ότι η προηγούμενη απόφασή τους ήταν λανθασμένη.

Η ειλικρίνεια και η σαφήνεια μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να κατανοήσει ότι οι νέοι περιορισμοί έχουν στόχο την προστασία του και δεν αποτελούν μια αυθαίρετη τιμωρία.

Βέβαια, η πρώτη αντίδραση ενός εφήβου μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη, ειδικά όταν αισθάνεται ότι χάνει κάτι που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί καθημερινά.

Σε αυτή την περίπτωση, οι ειδικοί συμβουλεύουν τους γονείς να παραμείνουν σταθεροί στην απόφασή τους, διατηρώντας παράλληλα την ψυχραιμία τους και παρουσιάζοντας τις αλλαγές στις πραγματικές τους διαστάσεις.

Μια πιθανή εξήγηση προς το παιδί θα μπορούσε να είναι:

«Κοίτα, θα εξακολουθείς να μπορείς να στέλνεις μηνύματα στους φίλους σου και να με παίρνεις τηλέφωνο. Δεν χάνεις τη δυνατότητα επικοινωνίας. Η επιλογή είναι να χρησιμοποιείς αυτή τη συσκευή ή να μην έχεις καθόλου κινητό».

Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί μπορεί να αντιληφθεί ότι ο περιορισμός της πρόσβασης στα social media δεν σημαίνει απαραίτητα και αποκοπή από τους φίλους ή την οικογένειά του.

Το ζητούμενο, τελικά, είναι να διαμορφωθούν υγιείς συνήθειες που θα συνοδεύουν τα παιδιά και στην ενήλικη ζωή τους, επιτρέποντάς τους να αξιοποιούν τα οφέλη της τεχνολογίας χωρίς να εξαρτώνται από αυτήν.