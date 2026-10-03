Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η αγορά των πολυτελών smartphones αποκτά μια νέα, ιδιαίτερα ακριβή πρόταση, καθώς η Caviar παρουσίασε τη δική της εκδοχή του αναδιπλούμενου iPhone Duo, μετατρέποντας τη συσκευή σε ένα συλλεκτικό αντικείμενο υψηλής αισθητικής.

Το Liquid Metal iPhone Duo ξεχωρίζει όχι για τις τεχνικές του δυνατότητες, αλλά κυρίως για την κατασκευή, τα υλικά και τον σχεδιασμό του. Η συσκευή αποτελεί μια ειδική διαμόρφωση του αναδιπλούμενου τηλεφώνου, με στόχο να απευθυνθεί σε καταναλωτές που αναζητούν ένα μοναδικό προϊόν πολυτελείας.

Η Caviar, εταιρεία που ειδικεύεται στη μετατροπή premium smartphones σε αποκλειστικές εκδόσεις, επέλεξε έναν σχεδιασμό εμπνευσμένο από την κίνηση του ίδιου του μηχανισμού αναδίπλωσης της συσκευής.

Μια μεταλλική επιφάνεια σαν «παγωμένη κίνηση»

Το χαρακτηριστικό στοιχείο της συγκεκριμένης έκδοσης είναι η εξωτερική της εμφάνιση. Η Caviar περιγράφει την επιφάνεια της συσκευής ως μια μορφή που θυμίζει μέταλλο παγωμένο τη στιγμή της κίνησης, με τις αντανακλάσεις να δημιουργούν την αίσθηση βάθους και ρευστότητας.

Ο σχεδιασμός βασίζεται στην ιδέα της μεταμόρφωσης, καθώς το άνοιγμα και το κλείσιμο ενός αναδιπλούμενου τηλεφώνου αποτέλεσαν την έμπνευση για τη δημιουργία μιας ενιαίας μεταλλικής σύνθεσης.

Οι γραμμές της κατασκευής έχουν πιο γλυπτικό χαρακτήρα, με στόχο η συσκευή να λειτουργεί όχι μόνο ως τεχνολογικό προϊόν αλλά και ως αντικείμενο σχεδιασμού.

Κατασκευή από ασήμι 925

Η ιδιαίτερη αυτή έκδοση κατασκευάζεται από ασήμι 925, ένα κράμα που αποτελείται από 92,5% καθαρό ασήμι και 7,5% άλλα μέταλλα, συνήθως χαλκό.

Το υλικό διαμορφώνεται σε ανάγλυφη επιφάνεια και ολοκληρώνεται με γυάλισμα υψηλής στιλπνότητας, δημιουργώντας ένα φινίρισμα που παραπέμπει σε επιφάνεια καθρέφτη.

Η επιλογή του ασημιού αποτελεί το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη έκδοση από το κανονικό μοντέλο της Apple, καθώς μετατρέπει ένα καθημερινό τεχνολογικό προϊόν σε ένα περιορισμένης παραγωγής αντικείμενο συλλεκτικής αξίας.

Τιμή σχεδόν δεκαπλάσια από την αρχική έκδοση

Η πολυτέλεια αυτή έχει αντίστοιχα υψηλό κόστος. Το Liquid Metal iPhone Duo κοστίζει 18.840 δολάρια, ποσό που είναι περίπου δέκα φορές υψηλότερο από την τιμή της αντίστοιχης έκδοσης της Apple.

Η Caviar έχει δημιουργήσει μόλις 17 τεμάχια, γεγονός που ενισχύει τον συλλεκτικό χαρακτήρα της συσκευής και την τοποθετεί σε μια κατηγορία προϊόντων που απευθύνονται περισσότερο σε συλλέκτες και λάτρεις των ιδιαίτερων κατασκευών παρά στον μέσο χρήστη τεχνολογίας.

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει στο παρελθόν αντίστοιχες ειδικές εκδόσεις smartphones, χρησιμοποιώντας πολύτιμα μέταλλα, ιδιαίτερα υλικά και αποκλειστικά σχέδια.

Η νέα τάση των υπερπολυτελών smartphones

Η δημιουργία της Caviar εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση όπου τα smartphones δεν αντιμετωπίζονται πλέον μόνο ως συσκευές τεχνολογίας, αλλά και ως προϊόντα πολυτελείας.

Σε αυτή την κατηγορία, η αξία δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τον επεξεργαστή, την κάμερα ή τις λειτουργίες, αλλά από τη σπανιότητα, τα υλικά κατασκευής και τον σχεδιασμό.

Το Liquid Metal iPhone Duo αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, συνδυάζοντας την αναδιπλούμενη τεχνολογία με μια χειροποίητη αισθητική που παραπέμπει περισσότερο σε κόσμημα παρά σε ένα συμβατικό κινητό τηλέφωνο.

Διαβάστε ακόμη

Επενδύσεις 6,6 δισ. ευρώ αλλάζουν τον παραγωγικό χάρτη της χώρας (pics)

Πάνος Γερμανός: Από το ρίσκο της Entersoft στο χρυσό deal του 1 δισ. ευρώ

Η ισπανική «συνταγή» για βενζίνη κάτω από 2 ευρώ που στοίχισε πάνω από 1 δισ. ευρώ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ