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Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την αντοχή ενός smartphone στον χρόνο. Η Apple έχει ενσωματώσει από το 2023 στις συμβατές συσκευές της μια λειτουργία που επιτρέπει στον χρήστη να περιορίζει τη φόρτιση στο 80%, αντί να φτάνει καθημερινά στο 100%, με στόχο τον περιορισμό της φθοράς της μπαταρίας.

Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους θέλουν να διατηρήσουν το κινητό τους για αρκετά χρόνια, καθώς η σταδιακή απώλεια χωρητικότητας επηρεάζει άμεσα την αυτονομία. Ένα πείραμα διάρκειας τριών ετών σε τρία διαφορετικά μοντέλα iPhone δείχνει στην πράξη πώς εξελίσσεται η υγεία της μπαταρίας όταν εφαρμόζεται σταθερά το συγκεκριμένο όριο φόρτισης.

Τρία iPhone, τρία χρόνια και διαφορετικά αποτελέσματα

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε ένα iPhone 15 Pro Max, ένα iPhone 16 Pro Max και ένα iPhone 17 Pro Max. Και στις τρεις συσκευές ενεργοποιήθηκε η ρύθμιση που σταματά τη φόρτιση στο 80%. Το iPhone 17 Pro Max χρησιμοποιήθηκε ως βασικό τηλέφωνο, ενώ τα δύο προηγούμενα μοντέλα αξιοποιήθηκαν πλέον κυρίως για δοκιμές.

Η εικόνα που προέκυψε είναι διαφορετική για κάθε συσκευή. Το iPhone 17 Pro Max, έπειτα από 12 μήνες χρήσης, διατηρούσε το 97% της αρχικής χωρητικότητας της μπαταρίας, έχοντας πραγματοποιήσει 277 κύκλους φόρτισης. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση που καταγράφηκε στο συγκεκριμένο πείραμα.

Στο iPhone 16 Pro Max, μετά από 24 μήνες, η διαθέσιμη χωρητικότητα είχε διαμορφωθεί στο 93%, με συνολικά 343 κύκλους. Στο τέλος του πρώτου έτους βρισκόταν στο 94%, γεγονός που σημαίνει ότι η απώλεια κατά τη δεύτερη χρονιά ήταν περιορισμένη.

Αντίστοιχα, το iPhone 15 Pro Max, έπειτα από 36 μήνες, διατηρούσε το 88% της χωρητικότητας και είχε συμπληρώσει 369 κύκλους. Και σε αυτή την περίπτωση η μεγαλύτερη πτώση είχε σημειωθεί κατά την πρώτη χρονιά, όταν η χωρητικότητα είχε υποχωρήσει στο 94%.

Η μικρή απώλεια χωρητικότητας στα παλαιότερα μοντέλα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι δύο παλαιότερες συσκευές εμφάνισαν ελάχιστη επιπλέον φθορά κατά την τελευταία χρονιά της παρακολούθησης. Η χωρητικότητα του iPhone 16 Pro Max μειώθηκε μόλις κατά 1%, ενώ του iPhone 15 Pro Max δεν παρουσίασε καμία μεταβολή.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εικόνα συνδέεται και με το γεγονός ότι τα δύο μοντέλα χρησιμοποιούνταν πλέον πολύ λιγότερο, καθώς είχαν μετατραπεί ουσιαστικά σε συσκευές δοκιμών. Έτσι, πραγματοποίησαν μόλις 44 και 17 κύκλους φόρτισης αντίστοιχα κατά την τελευταία περίοδο.

Το iPhone 17 Pro Max παρουσίασε επίσης μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση. Στον πρώτο χρόνο πραγματοποίησε 277 κύκλους, λιγότερους από τους 299 κύκλους του iPhone 16 Pro Max, παρότι η σχετική μέτρηση έγινε σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα. Η μεγαλύτερη χωρητικότητα της μπαταρίας του θεωρείται ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη.

Ο ρόλος της ψύξης και του USB-C

Στο νεότερο μοντέλο υπάρχει ακόμη μία τεχνολογική διαφορά που μπορεί να έχει σημασία για τη συμπεριφορά της μπαταρίας. Το iPhone 17 Pro Max διαθέτει σύστημα ψύξης με θάλαμο ατμών (vapor chamber), το οποίο βοηθά στη διαχείριση της θερμότητας της συσκευής.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του πειράματος, η συγκεκριμένη τεχνολογία ενδέχεται να είχε μεγαλύτερη επίδραση από τον τρόπο ασύρματης φόρτισης, καθώς η συσκευή φορτιζόταν συχνότερα μέσω USB-C και όχι μέσω Qi2 ή MagSafe.

80%, 90%, 95% ή πλήρης φόρτιση;

Το όριο στο 80% δεν αποτελεί απαραίτητα την ιδανική επιλογή για κάθε χρήστη. Η πιο πρακτική λύση μπορεί να είναι η Βελτιστοποιημένη φόρτιση μπαταρίας (Optimized Battery Charging), η οποία περιορίζει τον χρόνο παραμονής της μπαταρίας σε υψηλά επίπεδα φόρτισης.

Παράλληλα, η Apple προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής ορίου στο 90% ή στο 95%, κάτι που μπορεί να αποτελέσει έναν ενδιάμεσο συμβιβασμό για όσους χρειάζονται μεγαλύτερη αυτονομία μέσα στην ημέρα. Το όριο στο 80% μπορεί να απενεργοποιείται προσωρινά τις ημέρες κατά τις οποίες απαιτείται πλήρης φόρτιση.

Η εμπειρία από τα παλαιότερα μοντέλα δείχνει, πάντως, ότι η απώλεια του 20% της διαθέσιμης χωρητικότητας δεν είναι απαραίτητα εύκολη επιλογή για όλους. Αντίθετα, στο iPhone 17 Pro Max, η μεγαλύτερη μπαταρία και η ταχύτερη φόρτιση έκαναν τον περιορισμό στο 80% πιο εύχρηστο στην καθημερινότητα.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η φόρτιση έως 80% μπορεί να συμβάλει στη μακροχρόνια διατήρηση της χωρητικότητας, χωρίς όμως να αποτελεί μονόδρομο. Για αρκετούς χρήστες, ένα υψηλότερο όριο ή η βελτιστοποιημένη φόρτιση μπορεί να προσφέρει καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην καθημερινή αυτονομία και τη μακροζωία της μπαταρίας.