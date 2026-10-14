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Ο όμιλος Hyundai Motor Group σχεδιάζει να επενδύσει 15,5 δισ. δολάρια στην Ινδία έως το 2032, αναδεικνύοντας την ασιατική χώρα σε βασικό πυλώνα της μελλοντικής αναπτυξιακής στρατηγικής του.

Η επένδυση θα κατευθυνθεί στην επέκταση της παραγωγής για τις μάρκες Hyundai και Kia, στην έρευνα και ανάπτυξη, στις υποδομές, στην τοπική εφοδιαστική αλυσίδα και στις νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Παράλληλα, η Hyundai επιδιώκει να καταστήσει την Ινδία έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγών οχημάτων παγκοσμίως.

Η μετοχή της Hyundai Motor India ενισχύθηκε έως 2,5% την Τετάρτη στη Βομβάη, καταγράφοντας πορεία προς την τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση. Την ίδια ώρα, ο βασικός δείκτης NSE Nifty 50 σημείωσε άνοδο έως 0,2%.

Η Ινδία στον πυρήνα της στρατηγικής Hyundai

Η Ινδία έχει εξελιχθεί σε κομβική αγορά για τη νοτιοκορεάτικη αυτοκινητοβιομηχανία. Την περασμένη χρονιά αντιστοιχούσε περίπου στο 15% του παγκόσμιου όγκου πωλήσεων του ομίλου, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μεταξύ των σημαντικότερων περιφερειακών αγορών του.

Η Hyundai έχει θέσει ως στόχο έως το 2030 η Ινδία να αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά της, μετά τη Βόρεια Αμερική.

«Η επένδυση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας απέναντι στην Ινδία για τα επόμενα 30 χρόνια και πέρα από αυτά», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου, Τσουνγκ Εουισούν, μετά τη συνάντησή του με τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στο Νέο Δελχί.

Ο όμιλος διαθέτει σήμερα δυνατότητα παραγωγής περισσότερων από 1,4 εκατ. οχημάτων ετησίως στην Ινδία, μέσω τριών μονάδων. Πρόκειται για τα εργοστάσια της Hyundai Motor στη Chennai και την Pune, καθώς και την εγκατάσταση της Kia στην Anantapur.

Η νέα χρηματοδότηση θα στηρίξει, σύμφωνα με τον όμιλο, τη σημαντική αύξηση του όγκου παραγωγής, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το ύψος των επενδύσεων ανά εγκατάσταση ή δραστηριότητα.

Η Hyundai είχε ανακοινώσει προηγουμένως σχέδιο επενδύσεων ύψους 5,1 δισ. δολαρίων στην Ινδία έως το 2030, γεγονός που δείχνει τη σημαντική διεύρυνση της δέσμευσης του ομίλου στη χώρα.

«Η Ινδία είναι πλέον το αστέρι»

Η Ινδία συγκαταλέγεται στις λίγες μεγάλες αγορές διεθνώς όπου οι πωλήσεις αυτοκινήτων αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια ζήτηση αυτοκινήτων παρουσιάζει επιβράδυνση.

Για τη Hyundai, η τοπική παραγωγή προσφέρει επιπλέον πλεονέκτημα, καθώς περιορίζει την έκθεση σε υψηλούς δασμούς και ποσοστώσεις εισαγωγών. Παράλληλα, δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από κινεζικές και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες που επιχειρούν να διευρύνουν την παρουσία τους στην ινδική αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hyundai, Χοσέ Μουνιόθ, θεωρεί την Ινδία σημαντική ευκαιρία σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος αντιμετωπίζει προκλήσεις σε άλλες βασικές αγορές.

Οι αμερικανικοί δασμοί, η πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα στην Κίνα και η εντεινόμενη παρουσία των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη δημιουργούν ένα πιο δύσκολο διεθνές περιβάλλον για τον όμιλο.

«Σήμερα έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στην Αμερική υπάρχουν πολλά ζητήματα και στην Ευρώπη έχουμε τον κινεζικό ανταγωνισμό. Πώς τα διαχειριζόμαστε;», ανέφερε ο Μουνιόθ σε εκδήλωση στο Νέο Δελχί.

Η Hyundai σχεδιάζει να λανσάρει 26 νέα μοντέλα στην Ινδία έως το 2030, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά.

«Τώρα η Ινδία είναι το αστέρι», τόνισε ο Μουνιόθ, αποτυπώνοντας τη σημασία που αποδίδει ο όμιλος στη συγκεκριμένη αγορά.

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