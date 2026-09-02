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Η πεντάμηνη ανοδική πορεία των ευρωπαϊκών μετοχών πρόκειται να εισέλθει σε μια ιστορικά δύσκολη περίοδο, ακριβώς τη στιγμή που οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι εντείνονται.

Ο Σεπτέμβριος τείνει να είναι ο χειρότερος μήνας του έτους για τον δείκτη Stoxx Europe 600, με τον δείκτη να σημειώνει πτώση κατά 2,1% κατά μέσο όρο τα τελευταία πέντε χρόνια.

Αυτή τη φορά, το μοτίβο αυτό συμπίπτει με πιο «επιθετικά» μηνύματα από τις κεντρικές τράπεζες, πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία και τις ΗΠΑ, καθώς και μια παρατεταμένη σύγκρουση στο Ιράν.

Με τον όγκο των συναλλαγών να αναμένεται να αυξηθεί μετά τη θερινή νηνεμία, οι περιφερειακές μετοχές θα είναι επίσης πιο ευάλωτες σε τυχόν αρνητικές ειδήσεις, μετά την άνοδο κατά 10% που κατέγραψε ο Stoxx 600 φέτος.

«Η αγορά ενδέχεται να γίνει πιο ευάλωτη στη μεταβλητότητα μετά από μια ισχυρή ανοδική πορεία», δήλωσε η Βιολέτα Τοντόροβα, ανώτερη αναλύτρια ερευνών στη Leverage Shares.

«Οι αποτιμήσεις έχουν γίνει λιγότερο επιεικείς, οπότε οι επενδυτές ενδέχεται να είναι λιγότερο πρόθυμοι να αγνοήσουν απογοητευτικά στοιχεία ή αρνητικές ειδήσεις», συμπλήρωσε.

Οι καθημερινές διακυμάνσεις της αγοράς υποδηλώνουν ότι μια αλλαγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ο Stoxx 600 σημείωσε πτώση για επτά συνεχόμενες συνεδρίες έως τις 20 Αυγούστου, αποφεύγοντας οριακά τη μακρύτερη σειρά απωλειών της τελευταίας δεκαετίας.

Αν και οι διακυμάνσεις ήταν μικρές, αποτελούν ένδειξη μείωσης του επενδυτικού κλίματος από τότε που ο δείκτης έφτασε σε ιστορικό υψηλό νωρίτερα αυτό το μήνα.

Προς το παρόν, ωστόσο, η ευρύτερη ανοδική τάση παραμένει ανέπαφη, καθώς ο δείκτης ανέκαμψε αφού πλησίασε ένα επίπεδο στήριξης κοντά στις 640 μονάδες.

Αυτό σηματοδοτεί ότι οι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι για τη μακροπρόθεσμη ώθηση που θα προέλθει από τα ισχυρά εταιρικά κέρδη και την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη.

Ο Αλπές Πατέλ, διευθύνων εταίρος της RootBridge Capital, δήλωσε ότι ο συνδυασμός ασθενέστερης εβδομαδιαίας δυναμικής αλλά υψηλότερης μηνιαίας πορείας «συνήθως σημαίνει ότι η αγορά αφομοιώνει μια ισχυρή ανοδική πορεία, και όχι ότι έχει φτάσει στο ανώτατο όριό της».

Ωστόσο, οι επενδυτές έχουν «πολλούς λόγους να ανησυχούν, καθώς ο Σεπτέμβριος γενικά αποκαλύπτει μια αγορά που έχει εξαντλήσει τα καλά νέα», προσέθεσε.

Ένας σημαντικός κίνδυνος είναι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Οι τεράστιες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται επίσης να ενισχύσουν τις πιέσεις στις τιμές. Οι επενδυτές σε swaps έχουν σχεδόν πλήρως προεξοφλήσει μια αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον επόμενο μήνα.

Μιλώντας στο Τζάκσον Χολ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, αναγνώρισε ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, αλλά απέφυγε να αποκαλύψει την επόμενη κίνηση της Fed, ζητώντας παράλληλα μια «πιο αθόρυβη» κεντρική τράπεζα στις επικοινωνίες της.

Ενώ η συνολική θέση είναι κατά μέσο όρο η ισχυρότερη μεταξύ των ανεπτυγμένων αγορών, παρατηρήθηκε μια «μέτρια επιδείνωση» του κλίματος την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές της Citigroup Inc. Τα στοιχεία τους δείχνουν ότι οι πρόσφατες ροές οφείλονται κυρίως σε νέες θέσεις πώλησης στον δείκτη blue-chip Euro Stoxx 50 και στον γερμανικό DAX.

«Ο βασικός τακτικός κίνδυνος εντοπίζεται στον DAX, όπου κερδοφόρες θετικές θέσεις συνυπάρχουν με βαθιά ζημιογόνες αρνητικές θέσεις, δημιουργώντας ασύμμετρη δυναμική ροών», έγραψε ο στρατηγικός αναλυτής Ντέιβιντ Τσου σε σημείωμά του.

«Αυτή η κατάσταση ενέχει συνεχή κίνδυνο αυξημένης μεταβλητότητας, είτε μέσω πιέσεων για κλείσιμο αρνητικών θέσεων (short squeeze) είτε μέσω επιταχυνόμενης δραστηριότητας ρευστοποίησης κερδών», προσέθεσε.

Για την Μαρίνα Ζάβολοκ, επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού για τις ευρωπαϊκές μετοχές στη Morgan Stanley, μία από τις πιο δημοφιλείς επενδύσεις στις μετοχές της περιοχής ενδέχεται επίσης να παρουσιάζει σημάδια ευπάθειας.

Ένα καλάθι μετοχών που αναμένεται να ωφεληθεί από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει σημειώσει άνοδο 13% φέτος, λόγω των προσδοκιών ότι οι σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία αυτή θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση κόστους και αυξημένη παραγωγικότητα.

Ωστόσο, η Ζάβολοκ ανέφερε ότι η άνοδος αυτή συνοδεύεται από επιφυλακτικότητα. «Οι επενδυτές που επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές μετοχές του τομέα επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη το κάνουν με μεγάλη διστακτικότητα και έχουν πολλές απορίες», είπε, αναφερόμενη σε ανησυχίες σχετικά με τον οικονομικό κύκλο.

Οι ευρύτερες ευρωπαϊκές μετοχές έχουν γίνει πιο ακριβές, καθώς ο δείκτης Stoxx 600 καταγράφει το τέταρτο συνεχόμενο ετήσιο κέρδος του.

Ο δείκτης αναφοράς διαπραγματεύεται με μελλοντικό δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 15, ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της δεκαετίας που είναι 14,5, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Οι αναλυτές της Barclays Plc προειδοποίησαν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να πυροδοτήσουν τη μεταβλητότητα.

«Η συνεχής, σταδιακή άνοδος παραμένει το βασικό μας σενάριο, αλλά πιθανόν απαιτεί πιο ήρεμες αγορές ομολόγων και πετρελαίου, εν μέσω μιας περιόδου που χαρακτηρίζεται συνήθως από μεταβλητότητα λόγω της έναρξης του σχολικού έτους», δήλωσε ο αναλυτής Εμμάνουελ Σάου.

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