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Η ολλανδική ρυθμιστική αρχή οχημάτων RDW δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ανάκληση αυτοκινήτων Tesla στην Ευρώπη, λόγω ανησυχιών ότι οι πόρτες ενδέχεται να είναι δύσκολο να ανοίξουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αναφέρει το Automotive NewsEurope.

Οι ανησυχίες για τις πόρτες της Tesla σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης φτάνουν στην Ευρώπη, καθώς η ολλανδική ρυθμιστική αρχή ζυγίζει τις επιλογές. Η ολλανδική ρυθμιστική αρχή RDW παρακολουθεί την ασφάλεια των θυρών της Tesla μετά την ανάκληση 2,98 εκατομμυρίων οχημάτων από την Κίνα, αλλά δεν έχει διατάξει την ανάληψη δράσης από την Ευρώπη. Δεν υπάρχει ανάκληση Tesla στην Ευρώπη προς το παρόν, σύμφωνα με την ολλανδική ρυθμιστική αρχή, αναφέρει το Reuters.

Η Κίνα πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα τη μεγαλύτερη ανάκληση αυτοκινήτων που έχει γίνει ποτέ. Ανακλήθηκαν 4,3 εκατομμύρια οχήματα. Στην ανάκληση περιλαμβάνονται 2,98 εκατομμύρια οχήματα της Tesla, λόγω ανησυχιών ότι οι μηχανισμοί ανοίγματος θυρών έκτακτης ανάγκης μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν ή να λειτουργήσουν μετά από ένα ατύχημα.

Η RDW είναι η βασική ρυθμιστική αρχή που επιβλέπει την ασφάλεια των αυτοκινήτων Tesla στην Ευρώπη. Ο οργανισμός δήλωσε σε γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις του Reuters ότι παρακολουθεί το ζήτημα, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει εάν εξετάζει ή διερευνά μια ανάκληση – απλώς ανέφερε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν καμία. «H RDW πιστεύει ότι τα οχήματα πρέπει να μπορούν να ανοίγουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες — συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που παρουσιάζουν βλάβη στα ηλεκτρικά συστήματα — με έναν διαισθητικό τρόπο, χωρίς τη χρήση εργαλείων, τόσο από μέσα όσο και από έξω», ανέφερε.

Σημείωσε ότι οι λαβές των θυρών που είναι ενσωματωμένες ή χωνευτές, ένα χαρακτηριστικό των Tesla, δεν αποτελούσαν από μόνες τους πρόβλημα.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι η βελτίωση της δυνατότητας ανοίγματος θυρών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης βρίσκεται υπό συζήτηση τόσο στις συνομιλίες του ΟΗΕ για τη ρύθμιση των οχημάτων στη Γενεύη όσο και στο Euro NCAP, το ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Νέων Αυτοκινήτων που απονέμει αξιολογήσεις ασφάλειας οχημάτων.

«Αυτό συμβαίνει επειδή, τα τελευταία χρόνια, έχουν υπάρξει περιστατικά στα οποία οι επιβάτες ή οι διασώστες αντιμετώπισαν δυσκολία στο άνοιγμα των οχημάτων μετά από ατύχημα ή πυρκαγιά», ανέφερε η υπηρεσία.

Η Κίνα ξεκινά ετήσια αξιολόγηση ποιότητας αυτοκινήτων και επιβάλλει ανακλήσεις ελαττωματικών προϊόντων, αναφέρει το Reuters. Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έδωσαν εντολή χθες στις αυτοκινητοβιομηχανίες να υποβάλουν προληπτικά σχέδια ανάκλησης για τυχόν ελαττώματα που αποκαλύφθηκαν σε αυτοελέγχους, στο πλαίσιο μιας ετήσιας εκστρατείας για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των οχημάτων στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Η Tesla και οκτώ Κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων ανακοίνωσαν στις 21 Αυγούστου διορθώσεις που επηρεάζουν συνολικά 4,3 εκατομμύρια οχήματα, στη μεγαλύτερη ανάκληση αυτοκινήτων που έχει γίνει ποτέ στην Κίνα, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια που σχετίζονται με τους μηχανισμούς ανοίγματος θυρών έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, οι αυτοκινητοβιομηχανίες υποχρεούνται να διεξάγουν ολοκληρωμένους ελέγχους ποιότητας προϊόντων, αξιοπιστίας, ανθεκτικότητας και δοκιμών και επικύρωσης νέων τεχνολογιών σε όλες τις δραστηριότητές τους και σε όλους τους βασικούς προμηθευτές τους. Πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις στις τοπικές αρχές έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσαν η ρυθμιστική αρχή της αγοράς και τα υπουργεία Βιομηχανίας, Δημόσιας Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.

Οι εταιρείες πρέπει να υποβάλουν άμεσα σχέδια ανάκλησης στην ρυθμιστική αρχή της αγοράς και να πραγματοποιούν εθελοντικές ανακλήσεις ελαττωματικών προϊόντων. Οι τοπικές αρχές πρέπει να ενισχύσουν την εποπτεία και να διασφαλίσουν αυστηρή επικύρωση ασφάλειας πριν από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών οχημάτων.

Οι έλεγχοι θα εξετάσουν επίσης την ασφάλεια των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και αυτόνομης οδήγησης, καθώς και τις δυνατότητες των αυτοκινητοβιομηχανιών σε τομείς όπως η λειτουργική ασφάλεια, η κυβερνοασφάλεια, η ασφάλεια δεδομένων, οι ενημερώσεις λογισμικού, η παρακολούθηση συμβάντων και η αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης. Τα τελευταία μέτρα σηματοδοτούν την ολοένα και πιο δυναμική προσέγγιση της Κίνας στη ρύθμιση της ασφάλειας των αυτοκινήτων.

Καθώς η εγχώρια ζήτηση αποδυναμώνεται εν μέσω μιας ευρύτερης επιβράδυνσης στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, η αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας έχει μετατοπίσει την εστίασή της από την υπεράσπιση του μεριδίου αγοράς μέσω ενός παρατεταμένου πολέμου τιμών στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας.

Σε ξεχωριστή πρωτοβουλία του κλάδου που εκδόθηκε λίγο μετά την επίσημη εντολή, ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Κίνας προειδοποίησε ότι ο «παράλογος ανταγωνισμός» θα μπορούσε να διαβρώσει τη συνέπεια της παραγωγής και την ασφάλεια των προϊόντων, υπονομεύοντας την υψηλής ποιότητας ανάπτυξη του τομέα.

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