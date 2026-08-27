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Ως «περισσότερο από κρίσιμη» περιέγραψαν την έλλειψη πυραύλων Patriot στην Ευρώπη Αμερικανός αξιωματούχος στον αμυντικό τομέα της Ευρώπης και εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Σε συνέντευξή τους στο Associated Press, την οποία μεταφέρει το περιοδικό Focus, οι δύο αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ υποφέρουν από έλλειψη σύγχρονων συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη, η οποία οφείλεται κυρίως στην σύγκρουση με το Ιράν. Σύμφωνα με τους ίδιους, η πιο ανησυχητική έλλειψη αφορά τους πυραύλους Patriot, οι οποίοι θα μπορούσαν π.χ. να χρησιμοποιηθούν για την κατάρριψη ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων υψηλής ταχύτητας.

Ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε τα περιορισμένα αποθέματα Patriot στις δυνάμεις των ΗΠΑ και της Συμμαχίας στην Ευρώπη. Σε περίπτωση π.χ. ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους σε ένα στρατιωτικό αρχηγείο ή σε σταθμό παραγωγής ενέργειας, το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να βρεθεί σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή της Ουκρανίας, η οποία δεν εξυπηρετείται επαρκώς από πυραύλους Patriot και αναγκάστηκε να δεχθεί το ένα χτύπημα μετά το άλλο, ανέφερε ο αμερικανικός αξιωματούχος στο ΑΡ.

Επιπλέον, στην Ευρώπη ο αμερικανικός στρατός «σίγουρα δεν διαθέτει αρκετούς» πυραύλους ώστε να αποκρούσει πιθανή παρατεταμένη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και έχει μόνο «πολύ περιορισμένες» δυνατότητες άμυνας έναντι μεμονωμένης πυραυλικής επίθεσης ή ενός ρωσικού πυραύλου ο οποίος θα έχει βγει εκτός τροχιάς, τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.

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