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Η τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι των ΗΠΑ επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, αρχίζει να δημιουργεί πιέσεις στις ίδιες τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούν την ανάπτυξή της. Οι διαφημίσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, που επί χρόνια αποτελούσαν τις βασικές πηγές κερδοφορίας των Big Tech, εμφανίζουν ενδείξεις επιβράδυνσης, την ώρα που οι επενδύσεις σε υποδομές AI συνεχίζουν να αυξάνονται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τα νέα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης αποσπούν έσοδα και χρήστες από τις παραδοσιακές υπηρεσίες των ίδιων των εταιρειών, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρηματικό στοίχημα.

Η αντίφαση αποτυπώνεται στα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα των Alphabet, Amazon, Microsoft και Meta, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες σχεδόν 750 δισ. δολαρίων μέσα στο 2026.

Παρά τις ενδείξεις επιβράδυνσης σε βασικούς τομείς, οι εταιρείες διατηρούν τα φιλόδοξα επενδυτικά τους σχέδια. Η επιλογή αυτή προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα στη Wall Street, όπου οι επενδυτές αναρωτιούνται πότε οι τεράστιες δαπάνες θα αρχίσουν να αποφέρουν ανάλογες αποδόσεις.

Alphabet: Επιβράδυνση στις διαφημίσεις, αλλά επενδύσεις έως 205 δισ. δολάρια

Η μητρική της Google, Alphabet, ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η αύξηση των διαφημιστικών εσόδων από την αναζήτηση και άλλες υπηρεσίες της επιβραδύνθηκε στον χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων πέντε τριμήνων.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 50% των συνολικών εσόδων του ομίλου.

Παρά τη χαμηλότερη δυναμική, η Alphabet διατήρησε την πρόβλεψή της για κεφαλαιουχικές δαπάνες που μπορεί να φτάσουν τα 205 δισ. δολάρια φέτος.

Η αντίδραση των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα έντονη. Την Πέμπτη, η μετοχή της εταιρείας σημείωσε πτώση-ρεκόρ, με αποτέλεσμα να χαθούν σχεδόν 500 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία.

Η υποχώρηση αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία για το κατά πόσον η Google μπορεί να διατηρήσει την κερδοφορία της παραδοσιακής μηχανής αναζήτησης, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στο νέο περιβάλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Amazon: Οι διαφημίσεις και το ηλεκτρονικό εμπόριο χάνουν ταχύτητα

Αντίστοιχες πιέσεις καταγράφονται και στην Amazon, η οποία ανακοίνωσε την Πέμπτη επιβράδυνση τόσο στις βασικές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και στις διαφημιστικές της υπηρεσίες.

Παρά την εξέλιξη αυτή, η εταιρεία επανέλαβε ότι σχεδιάζει κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 220 δισ. δολαρίων για το 2026.

Η μετοχή της υποχωρούσε κατά 7% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Τα διαφημιστικά έσοδα της Amazon αυξήθηκαν κατά 11%, καταγράφοντας τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 2022, όταν η εταιρεία άρχισε να δημοσιοποιεί ξεχωριστά τις επιδόσεις του συγκεκριμένου τομέα.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η επιβράδυνση στα ηλεκτρονικά καταστήματα του ομίλου, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις 2%.

Πρόκειται για ρυθμό ανάπτυξης που δεν είχε εμφανιστεί για περισσότερα από τρία χρόνια, από την περίοδο κατά την οποία οι καταναλωτές επέστρεφαν στις συνήθειες της προ πανδημίας εποχής και το ηλεκτρονικό εμπόριο έχανε μέρος της δυναμικής του.

Ένας παράγοντας που επηρέασε τη σύγκριση ήταν η μεταφορά της ετήσιας εκπτωτικής εκδήλωσης Prime Day από το τρίτο τρίμηνο πέρυσι στο δεύτερο τρίμηνο φέτος.

Ωστόσο, οι αναλυτές είχαν ήδη προσαρμόσει τις εκτιμήσεις τους για αυτή την αλλαγή και, παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα κινήθηκαν χαμηλότερα των προσδοκιών.

Η αδύναμη επίδοση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων επισκίασε την ανάπτυξη της μονάδας υπολογιστικού νέφους της Amazon, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για το μέγεθος των επενδύσεων στην AI.

Microsoft: Ούτε η ισχυρή ανάπτυξη του Azure καθησύχασε τους επενδυτές

Ακόμη και η Microsoft, η οποία ανακοίνωσε ισχυρή ανάπτυξη στις υπηρεσίες cloud και διατήρησε πιο συγκρατημένες τις δαπάνες της, δεν κατάφερε να αποφύγει τις πιέσεις στο χρηματιστήριο.

Οι πωλήσεις της μονάδας Azure, ενός από τους σημαντικότερους τομείς που παρακολουθούν οι επενδυτές, αυξήθηκαν κατά 48%, στα 33,2 δισ. δολάρια, κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Αρχικά, η ανακοίνωση προκάλεσε έντονη άνοδο της μετοχής.

Ωστόσο, μέχρι το κλείσιμο της συνεδρίασης της Πέμπτης, η Microsoft είχε χάσει όλα τα προηγούμενα κέρδη της και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με πτώση 0,2%.

Η αντίδραση αυτή δείχνει ότι ακόμη και οι ισχυρές επιδόσεις στις δραστηριότητες cloud δεν αρκούν πλέον για να εξαλείψουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Meta: Πτώση 10% μετά τα αποτελέσματα και νέες δαπάνες για το Muse

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η Meta Platforms, η οποία διατήρησε επίσης τις προβλέψεις της για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να καταφέρει να ικανοποιήσει τις προσδοκίες της αγοράς.

Η μετοχή της έχει υποχωρήσει κατά 10% από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της προηγούμενης εβδομάδας.

Η διοίκηση ενημέρωσε τους επενδυτές ότι σκοπεύει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις επενδύσεις της στην AI, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η νέα εφαρμογή αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης Muse απαιτεί εξαιρετικά μεγάλη υπολογιστική ισχύ.

Το γεγονός αυτό αυξάνει τις ανάγκες για εξοπλισμό, υποδομές και κέντρα δεδομένων, εντείνοντας τα ερωτήματα για το κόστος λειτουργίας των νέων προϊόντων.

Το επενδυτικό στοίχημα των 750 δισ. δολαρίων

Τα οικονομικά αποτελέσματα και οι έντονες χρηματιστηριακές αντιδράσεις αναδεικνύουν την αυξανόμενη ένταση ανάμεσα στην ανάγκη των τεχνολογικών κολοσσών να μεταβούν σε νέα προϊόντα AI και στο τεράστιο κόστος που συνεπάγεται αυτή η μετάβαση.

Οι εταιρείες εκδίδουν χρέος σε πρωτοφανή επίπεδα, αντλούν κεφάλαια μέσω πώλησης μετοχών, υπογράφουν συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για κέντρα δεδομένων και αναλαμβάνουν μελλοντικές οικονομικές υποχρεώσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ορισμένα από τα νέα προϊόντα περιορίζουν την κερδοφορία των υφιστάμενων υπηρεσιών ή αποσπούν την προσοχή των χρηστών από αυτές.

Ο Νταν Μόργκαν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίων στη Synovus Trust, περιέγραψε χαρακτηριστικά την αμηχανία της αγοράς μετά τα αποτελέσματα της Alphabet.

Όπως ανέφερε, οι επενδυτές αναρωτιούνται πώς ακριβώς θα αποδώσουν οικονομικά όλες αυτές οι επενδύσεις.

Η υπομονή της Wall Street φαίνεται ότι εξαντλείται, καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να αυξάνουν τις δαπάνες τους χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί το χρονοδιάγραμμα της απόσβεσής τους.

Google Cloud: Ισχυρή ανάπτυξη, αλλά οι ανησυχίες εστιάζουν στην αναζήτηση

Στην περίπτωση της Alphabet, η δραστηριότητα του υπολογιστικού νέφους αποτέλεσε ένα από τα πλέον θετικά στοιχεία των αποτελεσμάτων.

Οι πωλήσεις του Google Cloud υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά κέρδη της μονάδας υπερτριπλασιάστηκαν.

Η αυξανόμενη σημασία του συγκεκριμένου τομέα αποτυπώθηκε και στη συμμετοχή του διευθύνοντος συμβούλου του, Τόμας Κούριαν, στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα.

Ήταν η πρώτη φορά που ο επικεφαλής του Google Cloud συμμετείχε στη συγκεκριμένη διαδικασία, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει η μονάδα στη μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου.

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις, οι επενδυτές επικεντρώθηκαν περισσότερο στις αδυναμίες που αρχίζουν να εμφανίζονται στη μηχανή αναζήτησης της Google.

Και αυτό διότι το Google Search παραμένει η σημαντικότερη πηγή εσόδων και κερδοφορίας της εταιρείας.

Το AI Mode απειλεί την κερδοφορία της Google Search

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των εφαρμογών συνομιλιακής τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, έχει οδηγήσει την Google να ενσωματώσει περισσότερες λειτουργίες AI στη μηχανή αναζήτησής της.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται το AI Mode, μια ξεχωριστή λειτουργία μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η επιτυχία του συγκεκριμένου προϊόντος δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα για την εταιρεία: οι αναζητήσεις μέσω AI Mode αποφέρουν λιγότερα έσοδα από τις παραδοσιακές αναζητήσεις.

Ο επικεφαλής εμπορικών δραστηριοτήτων της Google, Φίλιπ Σίντλερ, αναγνώρισε την Τετάρτη ότι η εταιρεία καταγράφει χαμηλότερη εμπορική αξιοποίηση των αναζητήσεων που πραγματοποιούνται μέσω AI Mode.

Η παραδοχή αυτή άσκησε πρόσθετες πιέσεις στη μετοχή της Alphabet.

Ο Σίντλερ διευκρίνισε ότι η Google εργάζεται για την ενσωμάτωση περισσότερων διαφημίσεων στη νέα λειτουργία και εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της.

Το πρόβλημα, πάντως, αποτυπώνει μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της μετάβασης στην τεχνητή νοημοσύνη: οι εταιρείες πρέπει να προστατεύσουν τις παραδοσιακές πηγές εσόδων τους, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν προϊόντα που ενδέχεται να τις αντικαταστήσουν.

Η μάχη με OpenAI και Anthropic

Η Google έχει δυσκολευτεί φέτος να διατηρήσει τον ρυθμό της στον ανταγωνισμό ανάπτυξης μοντέλων AI απέναντι στις OpenAI και Anthropic.

Ωστόσο, ο Μαντίπ Σινγκ, αναλυτής της Bloomberg Intelligence, εκτιμά ότι η εταιρεία μπορεί να επαναφέρει την κερδοφορία της σε επίπεδα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των επενδυτών, εφόσον ενισχύσει τη θέση της στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά την άποψή του, σε περιόδους τεχνολογικής μετάβασης οι επενδυτές συχνά επικεντρώνονται υπερβολικά στις παραδοσιακές δραστηριότητες που παράγουν τα περισσότερα κέρδη.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους στο Google Cloud αποτελεί σημαντική θετική εξέλιξη.

Εκτιμά ότι ένας συνδυασμός ισχυρής ανάπτυξης στο cloud και ανταγωνιστικής παρουσίας της Google στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να επαναφέρει την κερδοφορία του ομίλου στα προηγούμενα επίπεδα.

Από τις διαφημίσεις που βλέπουν οι χρήστες στους πράκτορες AI που πραγματοποιούν αγορές

Ο Τζιν Μάνστερ, διαχειριστής εταίρος της Deepwater Asset Management, υπενθυμίζει ότι τα νέα διαφημιστικά προϊόντα συχνά ξεκινούν με χαμηλότερα περιθώρια κέρδους, τα οποία βελτιώνονται σταδιακά.

Επομένως, η περιορισμένη εμπορική αξιοποίηση του AI Mode δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Google δεν θα μπορέσει να αυξήσει τα σχετικά έσοδα στο μέλλον.

Ωστόσο, κατά την εκτίμησή του, η μεγαλύτερη πρόκληση βρίσκεται σε ένα διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο: στη δημιουργία αυτόνομων πρακτόρων AI που θα πραγματοποιούν αγορές για λογαριασμό των χρηστών.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσαν να εισπράττουν προμήθειες από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Πολλοί στη Silicon Valley θεωρούν ότι η δυνατότητα αυτή βρίσκεται πλέον κοντά στην εμπορική αξιοποίηση, ιδιαίτερα μετά την επιτυχία του προσωπικού βοηθού Muse της Meta.

Ο Μάνστερ περιγράφει τη μετάβαση ως μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες θα επηρεάζουν τις καταναλωτικές αποφάσεις.

Στο παραδοσιακό μοντέλο, οι διαφημιζόμενοι χρησιμοποιούσαν συνδέσμους και διαφημίσεις προβολής για να κατευθύνουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Στο νέο μοντέλο, το κρίσιμο ερώτημα θα είναι πώς μια εταιρεία μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές του ίδιου του ψηφιακού βοηθού που πραγματοποιεί αγορές για λογαριασμό του χρήστη.

Αυτή η αλλαγή βρίσκεται στον πυρήνα της νέας επιχειρηματικής πραγματικότητας που διαμορφώνει η τεχνητή νοημοσύνη.

Για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, το στοίχημα δεν είναι μόνο να κατασκευάσουν τα ισχυρότερα μοντέλα AI, αλλά και να αναπτύξουν νέες πηγές εσόδων που θα δικαιολογήσουν τις επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.