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Δισεκατομμύρια δολάρια από τις περιουσίες των πλουσιότερων επιχειρηματιών της Ασίας εξανεμίστηκαν την Παρασκευή, καθώς το παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές επεκτάθηκε στις εταιρείες τους.

Ο ιδρυτής της SoftBank Group, Μασαγιόσι Σον, και άλλοι ισχυροί επιχειρηματίες της περιοχής βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές απώλειες, καθώς οι ανησυχίες για τις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη συνέχισαν να πιέζουν τις διεθνείς αγορές.

Συνολικά, 22 δισεκατομμυριούχοι από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους 500 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, είδαν τη συνολική περιουσία τους να μειώνεται κατά περισσότερα από 21 δισ. δολάρια έως τις 10 το πρωί, ώρα Χονγκ Κονγκ.

Στη συνέχεια, οι απώλειες περιορίστηκαν, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 18 δισ. δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg Billionaires Index.

Μεγαλύτερος χαμένος ήταν ο Μασαγιόσι Σον, του οποίου η προσωπική περιουσία μειώθηκε κατά 3,9 δισ. δολάρια, υποχωρώντας σε περίπου 29 δισ. δολάρια.

Στο επίκεντρο οι εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης

Ισχυρότερα επλήγησαν οι επιχειρηματίες που συνδέονται με εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στην καρδιά της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Μεταξύ όσων έχασαν τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια περιλαμβάνονται ο Τακεμίτσου Τακιζάκι, της ιαπωνικής Keyence Corp., εταιρείας κατασκευής ηλεκτρονικών αισθητήρων, και ο Τζέισον Τσανγκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Σιγκαπούρης.

Ο Τσανγκ συνδέεται με την ASE Technology Holding, η οποία δραστηριοποιείται στη συναρμολόγηση και τη συσκευασία ημιαγωγών.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε και μία από τις πλουσιότερες οικογένειες της Ασίας, που συνδέεται με τη Samsung Electronics.

Ο Τζέι Γουάι Λι, η μητέρα του και η αδελφή του, όλοι μέτοχοι της νοτιοκορεατικής εταιρείας, έχασαν συνολικά περίπου 2,5 δισ. δολάρια από τις περιουσίες τους.

Πιέσεις στα hedge funds και απαιτήσεις κάλυψης περιθωρίου

Η αναταραχή δεν περιορίζεται στις προσωπικές περιουσίες των μεγάλων μετόχων.

Τον προηγούμενο μήνα, το κύμα ανησυχίας για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έπληξε και hedge funds, μεταξύ των οποίων τα Tiger Global Management και Whale Rock Capital Management.

Στην Ασία, εύποροι πελάτες χρηματιστηριακών εταιρειών, από την Ταϊβάν έως το Χονγκ Κονγκ, βρέθηκαν αντιμέτωποι με απαιτήσεις πρόσθετων εγγυήσεων (margin calls) για επενδυτικές θέσεις που είχαν δημιουργήσει με μόχλευση.

Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν τις πιέσεις που προκαλεί η απότομη υποχώρηση των αποτιμήσεων στις τεχνολογικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε επενδυτές που έχουν χρησιμοποιήσει δανεισμό για να ενισχύσουν την έκθεσή τους στην αγορά.

Το sell off των 2,3 τρισ. δολαρίων και οι φόβοι για τα data centers

Οι προσδοκίες ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία των ΗΠΑ, υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, θα επιδιώξουν να επιβραδύνουν την κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers) συνέβαλαν στη νέα πτώση των τεχνολογικών μετοχών στην Ασία την Παρασκευή.

Τα κέντρα δεδομένων αποτελούν κρίσιμο τμήμα των υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η υποχώρηση των ασιατικών αγορών ακολούθησε τη διαγραφή χρηματιστηριακής αξίας ρεκόρ, ύψους 2,3 τρισ. δολαρίων, από τον δείκτη Nasdaq 100.

Οι νέες απώλειες διεύρυναν την ανατροπή που έχει σημειωθεί στις περιουσίες των τεχνολογικών δισεκατομμυριούχων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο οποίος, μετά το sell off στις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών, βρέθηκε εκτός της πρώτης δεκάδας των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο.