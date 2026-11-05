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Η Κίνα μπλόκαρε την πώληση της μονάδας ρομποτικής της ABB Ltd. στη SoftBank Group Corp., καταφέροντας πλήγμα στα σχέδια του ιαπωνικού επενδυτικού ομίλου να επεκτείνει την παρουσία του στον τομέα της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης (physical AI).

Κινεζική κυβερνητική υπηρεσία απαγόρευσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας ύψους 5,4 δισ. δολαρίων, όπως ανακοίνωσε η ABB με δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η εξαγορά αναμενόταν ευρέως ότι θα ενίσχυε τα έσοδα και την κερδοφορία της SoftBank, ενώ ο όμιλος περιμένει πρόσθετη ώθηση από τη μελλοντική εισαγωγή της OpenAI στο χρηματιστήριο.

Η μετοχή της SoftBank υποχώρησε περίπου 7% στο Τόκιο την Πέμπτη, ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις.

Πλήγμα στα σχέδια του Μασαγιόσι Σον για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο ιδρυτής της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, είχε αναδείξει τη συγκεκριμένη συμφωνία σε βασικό στοιχείο της φιλοδοξίας του να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ιαπωνικός όμιλος, με έδρα το Τόκιο, επιδίωκε να αποκτήσει μια επιχείρηση του ελβετοσουηδικού ομίλου ABB, η οποία απασχολεί περισσότερους από 7.000 εργαζομένους.

Η ABB Robotics προμηθεύει ρομποτικούς βραχίονες και βιομηχανικά μηχανήματα σε κατασκευαστές όπως η BMW AG, ενώ διαθέτει σημαντική παρουσία στην κινεζική αγορά.

Η εξαγορά θα επέτρεπε στη SoftBank να ενισχύσει τις δυνατότητές της στον τομέα της βιομηχανικής ρομποτικής, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της ABB με τις επενδύσεις της σε νεοφυείς επιχειρήσεις φυσικής τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι επενδυτές εκφράζουν ήδη ανησυχίες για το μέγεθος των οικονομικών δεσμεύσεων του Σον στον κλάδο της AI.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η επένδυση της SoftBank στην OpenAI, που προσεγγίζει τα 65 δισ. δολάρια, καθώς και οι δεσμεύσεις για δαπάνες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έργα κέντρων δεδομένων.

Ορισμένοι επενδυτές θεωρούσαν ότι η αναμενόμενη συνεισφορά της ABB Robotics στα οικονομικά αποτελέσματα της SoftBank θα λειτουργούσε καθησυχαστικά, αποδεικνύοντας ότι ο όμιλος δεν είχε επεκταθεί υπερβολικά.

«Η ABB Robotics δεν διαθέτει την αιχμή της καινοτομίας που συναντά κανείς στο χαρτοφυλάκιο νεοφυών επιχειρήσεων φυσικής τεχνητής νοημοσύνης της SoftBank. Ωστόσο, η εξειδίκευσή της στον κλάδο και η τεχνογνωσία της στην παραγωγή αναμενόταν να μετατρέψουν τις ρομποτικές ιδέες σε πραγματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες», δήλωσε ο Κερκ Μπούντρι, αναλυτής του Bloomberg Intelligence.

Το Πεκίνο αυστηροποιεί τους ελέγχους στην τεχνολογία

Η απόφαση του Πεκίνου να εμποδίσει τη συμφωνία με την ABB εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τις φιλοδοξίες της SoftBank.

Παράλληλα, αντανακλά τη νέα έμφαση που δίνει η κινεζική κυβέρνηση στην προστασία των δεδομένων και της τεχνολογίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Απρίλιο, η ισχυρή Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας είχε μπλοκάρει την εξαγορά της νεοφυούς επιχείρησης τεχνητής νοημοσύνης Manus από τη Meta Platforms Inc., έναντι 2 δισ. δολαρίων.

Η Manus δραστηριοποιείται στον τομέα της πρακτορικής τεχνητής νοημοσύνης (agentic AI).

Οι κινεζικές αρχές είχαν εκδώσει μια λιτή ανακοίνωση, μίας μόλις γραμμής, αναφέροντας ότι αποφάσισαν να απαγορεύσουν την ξένη επένδυση στην εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Η εξαγορά της ABB Robotics από τη SoftBank υποβλήθηκε αντίστοιχα σε έλεγχο ασφάλειας ξένων επενδύσεων από την κινεζική κρατική αρχή οικονομικού σχεδιασμού, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως ανέφερε η ABB στην ανακοίνωσή της, η συμφωνία απαγορεύθηκε από το Γραφείο του Μηχανισμού Ελέγχου Ασφάλειας Ξένων Επενδύσεων της Κίνας.

Τα δεδομένα στο επίκεντρο της μάχης για την AI

Το Πεκίνο αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα αποτελούν τη βάση της τεχνητής νοημοσύνης και έχει προχωρήσει φέτος σε αυστηρότερους περιορισμούς στη μεταφορά κρίσιμων πληροφοριών στο εξωτερικό.

Η πολιτική αυτή επεκτείνεται και στον τομέα της ρομποτικής, όπου η συλλογή και η αξιοποίηση δεδομένων αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ρομπότ που θα μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε πραγματικά περιβάλλοντα.

Η Ιαπωνία φιλοξενεί αρκετούς από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές βιομηχανικών ρομπότ παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων οι Fanuc Corp., Yaskawa Electric Corp. και Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες έχουν συνάψει συνεργασίες με τη Nvidia Corp., προκειμένου να διερευνήσουν τρόπους αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε εργοστάσια, νοσοκομεία και δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στόχος τους είναι να διατηρήσουν το τεχνολογικό τους προβάδισμα απέναντι στον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.