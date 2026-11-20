Τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Αύγουστο του 2024 κατέγραψε την Παρασκευή η μετοχή της ιαπωνικής SoftBank Group, υποχωρώντας κατά 14,48%, καθώς ένα ευρύ κύμα ρευστοποιήσεων σάρωσε τις ασιατικές τεχνολογικές μετοχές μετά την πολυαναμενόμενη χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.

Η απότομη πτώση αναδεικνύει τις αυξανόμενες ανησυχίες των επενδυτών για τα επιθετικά στοιχήματα της SoftBank στην τεχνητή νοημοσύνη και ιδιαίτερα για την έκθεσή της στην OpenAI.

Οι αγορές αμφισβητούν πλέον κατά πόσον οι τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές AI θα μπορέσουν να δημιουργήσουν επαρκείς αποδόσεις ώστε να δικαιολογήσουν τα κεφάλαια που έχουν διατεθεί.

Η SoftBank συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους χρηματοδότες της OpenAI, ανταγωνίστριας της Anthropic, έχοντας επενδύσει συνολικά 64,6 δισ. δολάρια στη δημιουργό του ChatGPT.

Η μετοχή της SoftBank ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 3.025 γεν, με απώλειες 512 γεν ή 14,48%.

Απώλειες 31% τον Νοέμβριο και πιέσεις από την AI

Η μεγάλη έκθεση του ιαπωνικού ομίλου στην OpenAI, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στη σχεδιάστρια μικροτσίπ Arm, καθιστά τη μετοχή ιδιαίτερα ευάλωτη στις μεταβολές του επενδυτικού κλίματος γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η SoftBank είχε ήδη καταγράψει πτώση 30% τον Οκτώβριο, ενώ οι απώλειές της από την αρχή του Νοεμβρίου ανέρχονται πλέον σε 31%.

Οι ανησυχίες των επενδυτών δεν περιορίζονται στις αποτιμήσεις των εταιρειών AI, αλλά επεκτείνονται και στις προοπτικές κερδοφορίας των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε κέντρα δεδομένων και προηγμένους ημιαγωγούς.