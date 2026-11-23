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Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας εξετάζει το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει εκ νέου τα αποθέματα χρυσού της προκειμένου να ενισχύσει τη συναλλαγματική της θέση και να στηρίξει την προσπάθεια αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, επαναλαμβάνοντας ενδεχομένως την τακτική που είχε εφαρμόσει κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο Anadolu τη Δευτέρα, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, υπογράμμισε ότι η νομισματική αρχή ακολουθεί μια «προληπτική, ευέλικτη και ελεγχόμενη» προσέγγιση στη διαχείριση των αποθεματικών και της ρευστότητάς της.

«Εφόσον χρειαστεί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προληπτικά οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό εργαλείο συνδέεται με τον χρυσό, προκειμένου να ενισχύσουμε τη συναλλαγματική μας θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Καραχάν, ο χρυσός αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 60% των συνολικών αποθεματικών της τουρκικής κεντρικής τράπεζας, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο που καταγράφεται σε πολλές άλλες κεντρικές τράπεζες. Όπως εξήγησε, η ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή του πολύτιμου μετάλλου καθιστά αναγκαία την αξιοποίησή του τόσο στη διαχείριση των αποθεματικών όσο και στον σχεδιασμό της νομισματικής πολιτικής.

Κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου με το Ιράν, η κεντρική τράπεζα είχε προχωρήσει σε πωλήσεις και συμφωνίες ανταλλαγής χρυσού συνολικής αξίας περίπου 8 δισ. δολαρίων, προκειμένου να εξασφαλίσει συνάλλαγμα ή τουρκικές λίρες και να ενισχύσει τη στρατηγική αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στη διατήρηση μιας ελεγχόμενης και σταδιακής υποτίμησης του τουρκικού νομίσματος. Οι νέες δηλώσεις του Καραχάν υποδηλώνουν ότι η νομισματική αρχή ενδέχεται να προετοιμάζεται για έναν νέο γύρο αντίστοιχων συναλλαγών ανταλλαγής χρυσού (gold swaps).

Ο διοικητής διευκρίνισε ότι οι προηγούμενες συμφωνίες ανταλλαγής χρυσού ολοκληρώθηκαν κατά τη λήξη τους. Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα έχει επανεκκινήσει τις συναλλαγές ανταλλαγής τουρκικής λίρας με ξένο συνάλλαγμα μέσω των τραπεζών, αρχικά σε περιορισμένη κλίμακα.

Όπως σημείωσε, οι πρόσφατες εξελίξεις στη ρευστότητα ενδέχεται να οδηγήσουν τις τράπεζες σε μεγαλύτερη αξιοποίηση αυτού του μηχανισμού.

Η υποχώρηση των αποθεματικών και το κόστος στήριξης της λίρας

Στην αγορά κρατικών ομολόγων της Τουρκίας καταγράφηκαν πιέσεις τη Δευτέρα. Η απόδοση των διετών τίτλων αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης, στο 39,76%, ενώ η απόδοση των δεκαετών ομολόγων ενισχύθηκε κατά 12 μονάδες βάσης, στο 36,41%.

Τα τελευταία χρόνια, η κεντρική τράπεζα έχει αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή του χρυσού στα αποθεματικά της, με την αξία των σχετικών διαθεσίμων να φτάνει στο ιστορικό υψηλό των περίπου 136 δισ. δολαρίων στα τέλη Φεβρουαρίου, λίγο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ωστόσο, τα συνολικά ακαθάριστα αποθεματικά της Τουρκίας είχαν περιοριστεί στα 159 δισ. δολάρια στις 13 Νοεμβρίου, από περίπου 210 δισ. δολάρια πριν από τον πόλεμο.

Ο Καραχάν εκτίμησε ότι περίπου το 60% αυτής της μείωσης οφείλεται στην υποχώρηση της τιμής του χρυσού, η οποία έχει ξεπεράσει το 25% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Τάθα Γκος, ανώτερος οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών της Commerzbank, επισήμανε σε έκθεσή του τη Δευτέρα ότι η ελεγχόμενη υποτίμηση της λίρας απαιτεί διαρκώς σημαντικές παρεμβάσεις από την κεντρική τράπεζα και τις κρατικές τράπεζες, με το κόστος αυτής της πολιτικής να γίνεται ολοένα δυσκολότερο να διατηρηθεί σε βιώσιμα επίπεδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα καθαρά συναλλαγματικά αποθεματικά, εξαιρουμένων των συμφωνιών ανταλλαγής, μειώθηκαν κατά περίπου 50 δισ. δολάρια μεταξύ Μαρτίου και Νοεμβρίου.

«Ο παράγοντας του χρυσού αποκτά πλέον διπλή σημασία, καθώς μειώνεται και η αποτίμησή του», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα επιτόκια και τα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας

Παρά τις πρόσφατες αναταράξεις, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων από το σκάνδαλο που αφορά επενδυτικό κεφάλαιο, ο Καραχάν υποστήριξε ότι η εγχώρια ζήτηση για ξένο συνάλλαγμα παραμένει περιορισμένη, ενώ η ζήτηση για την τουρκική λίρα διατηρείται σταθερή.

Κατά τον ίδιο, η εικόνα αυτή αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις πολιτικές που εφαρμόζει η κεντρική τράπεζα.

Ο διοικητής επισήμανε ότι η νομισματική αρχή διαθέτει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα επιτόκια, σε συνδυασμό με πρόσθετα μακροπροληπτικά μέτρα και εργαλεία διαχείρισης ρευστότητας, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση για το τουρκικό νόμισμα.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη εξασθένηση της ζήτησης για λίρες, πρόσθεσε, θα αξιολογηθεί με γνώμονα τις προοπτικές του πληθωρισμού. Παράλληλα, ανέφερε ότι η στήριξη της λίρας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω φορολογικών παρεμβάσεων.

«Όλες οι κινήσεις μας αποσκοπούν στη στήριξη της σταθερότητας των τιμών και στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Τουφάν Τζομέρτ, εκτελεστικός διευθυντής στρατηγικής διεθνών αγορών της BBVA, εκτίμησε ότι μια παρατεταμένη αύξηση της ζήτησης για ξένο συνάλλαγμα και η αναζωπύρωση των πιέσεων στη λίρα θα μπορούσαν να οδηγήσουν την κεντρική τράπεζα σε αναβολή της αναμενόμενης χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, δηλαδή της μείωσης των επιτοκίων.

«Εναλλακτικά, οι αρχές θα μπορούσαν να επιδιώξουν την ενίσχυση της σχετικής ελκυστικότητας των περιουσιακών στοιχείων σε τουρκικές λίρες μέσω δημοσιονομικών μέτρων», ανέφερε.