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Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις συνεχίζονται, ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος και τα δημόσια χρέη διογκώνονται. Κι όμως, αντί ο χρυσός να ενισχύεται ως παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο, βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις ισχυρότερες διορθώσεις των τελευταίων ετών. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έχει υποχωρήσει σχεδόν 31% από το ιστορικό υψηλό του Ιανουαρίου, καθώς οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και η ενίσχυση του δολαρίου ανατρέπουν τις ισορροπίες στις διεθνείς αγορές.

Η αλλαγή του επενδυτικού κλίματος συνδέεται κυρίως με τις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve, καθώς τα επίμονα πληθωριστικά φαινόμενα περιορίζουν τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Για τους επενδυτές, το δίλημμα γίνεται ολοένα πιο έντονο: Έχει ο χρυσός μπροστά του νέα περιθώρια υποχώρησης ή οι σημερινές αποτιμήσεις δημιουργούν ευκαιρίες ενόψει μιας πιθανής ανάκαμψης το 2027;

Από τα 5.595 δολάρια κάτω από τα 3.900 – Η έκταση της πτώσης

Η μεταβολή στην αγορά του χρυσού είναι ιδιαίτερα έντονη. Από τα περίπου 5.595 δολάρια ανά ουγγιά, όπου είχε φτάσει τον Ιανουάριο, η τιμή υποχώρησε στα 3.879,70 δολάρια στο κλείσιμο της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για απώλειες που πλησιάζουν το 31%, αποτυπώνοντας τη σημαντική μεταστροφή της αγοράς μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα της εξεταζόμενης περιόδου, ο χρυσός έχασε 4,55% της αξίας του, ενώ ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι πιέσεις στο ασήμι, το οποίο υποχώρησε κατά 5,35%, στα 49,03 δολάρια ανά ουγγιά.

Η αδυναμία των δύο πολύτιμων μετάλλων δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες συνεδριάσεις. Χρυσός και ασήμι έχουν καταγράψει εβδομαδιαίες απώλειες στις εννέα από τις τελευταίες 12 εβδομάδες, γεγονός που υποδηλώνει μια παρατεταμένη περίοδο αποεπένδυσης και αναπροσαρμογής των τοποθετήσεων.

Γιατί ο χρυσός υποχωρεί παρά τους πολέμους και τον πληθωρισμό

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η αύξηση του κόστους ζωής και η αβεβαιότητα για τη διεθνή οικονομία ενισχύουν τη ζήτηση για χρυσό.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η νομισματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύεται ισχυρότερος παράγοντας από την ανάγκη των επενδυτών για προστασία.

Τα πρόσφατα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας, καθώς και οι μετρήσεις των τιμών καταναλωτή και παραγωγού, ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι η Fed ενδέχεται να χρειαστεί να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, ακόμη και μέσα στο 2027.

Η προοπτική αυτή έχει οδηγήσει σε άνοδο τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων.

Το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου των ΗΠΑ έχει ξεπεράσει το 5%, ενώ η απόδοση του διετούς κινείται κοντά στο 4,8%.

Για τους επενδυτές, η σύγκριση είναι άμεση: από τη μία πλευρά βρίσκεται ο χρυσός, ο οποίος δεν προσφέρει τόκο ή τακτικό εισόδημα, και από την άλλη τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, που εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις.

Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση του δολαρίου επιβαρύνει περαιτέρω την αγορά του χρυσού, καθώς καθιστά το μέταλλο ακριβότερο για όσους πραγματοποιούν αγορές σε άλλα νομίσματα.

Ακόμη και η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από τον αναμενόμενο.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις, αυξάνοντας την πιθανότητα αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής. Έτσι, ένας παράγοντας που παραδοσιακά θα ενίσχυε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια καταλήγει να δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο.

Goldman Sachs, UBS και JPMorgan: Οι διαφορετικές προβλέψεις για το 2027

Παρά τη μεγάλη υποχώρηση των τιμών, οι κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι εξακολουθούν να διακρίνουν προοπτικές ανάκαμψης για τον χρυσό, αν και οι εκτιμήσεις τους διαφοροποιούνται ως προς την έκταση και τον χρονικό ορίζοντα της ανόδου.

Η Goldman Sachs έχει προχωρήσει σε σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεών της. Στις 14 Νοεμβρίου περιόρισε τον στόχο της για τον Δεκέμβριο του 2027 στα 4.650 δολάρια ανά ουγγιά, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο πρόσθετης αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων.

Παρά τη συγκρατημένη στάση της, η αμερικανική τράπεζα εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες αποτελούν σημαντικό μακροπρόθεσμο παράγοντα στήριξης.

Πιο αισιόδοξη εμφανίζεται η UBS, η οποία διατηρεί πρόβλεψη για 5.400 δολάρια έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Ο ελβετικός όμιλος εκτιμά ότι η ανησυχία για τη βιωσιμότητα των δημόσιων χρεών, η γεωπολιτική αστάθεια και η προσπάθεια των κεντρικών τραπεζών να διαφοροποιήσουν τα συναλλαγματικά τους αποθέματα θα συνεχίσουν να ενισχύουν τη ζήτηση.

Από την πλευρά της, η JPMorgan είχε διατυπώσει τον Ιούνιο ιδιαίτερα αισιόδοξη εκτίμηση, τοποθετώντας τον χρυσό ακόμη και στα 6.300 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Ωστόσο, η διατήρηση αυστηρής νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ έχει περιπλέξει το ανοδικό σενάριο.

Η τράπεζα αναγνωρίζει ότι τα υψηλά επιτόκια έχουν περιορίσει την επίδραση των παραγόντων που στηρίζουν μακροπρόθεσμα τον χρυσό, εκτιμώντας ότι η επιστροφή στην προηγούμενη ανοδική δυναμική θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τη στάση της Fed.

Επενδυτικός οίκος Πρόβλεψη για τον χρυσό Χρονικός ορίζοντας Goldman Sachs 4.650 δολάρια Δεκέμβριος 2027 UBS 5.400 δολάρια Σεπτέμβριος 2027 JPMorgan 6.300 δολάρια Δ΄ τρίμηνο 2027, πρόβλεψη Ιουνίου

Κοινή συνισταμένη των αναλύσεων αποτελεί η εκτίμηση ότι η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες εξακολουθεί να υποστηρίζει τον χρυσό, χωρίς ωστόσο να επαρκεί από μόνη της για να αντισταθμίσει τις πιέσεις που προκαλεί το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Ο κίνδυνος νέας πτώσης στα 3.600 δολάρια

Η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα δεν αποκλείει περαιτέρω απώλειες.

Ο αναλυτής Μάικλ Κράμερ, μιλώντας στο MarketWatch, επισημαίνει ότι η περιοχή μεταξύ 3.900 και 4.000 δολαρίων αποτελεί καθοριστικό επίπεδο για την πορεία του χρυσού.

Εάν το πολύτιμο μέταλλο δεν καταφέρει να ανακτήσει αυτή τη ζώνη, η επόμενη σημαντική τεχνική στήριξη εντοπίζεται στα 3.600 δολάρια ανά ουγγιά.

Το συγκεκριμένο επίπεδο αντιστοιχεί σε πρόσθετη υποχώρηση περίπου 7% σε σχέση με τις τιμές του κλεισίματος της 13ης Νοεμβρίου.

Ανάλογα επιβαρυμένη είναι η τεχνική εικόνα και για το ασήμι.

Η υποχώρηση κάτω από το όριο των 50 δολαρίων ενισχύει τον κίνδυνο κίνησης προς τα 46,50 δολάρια, ενώ σε περίπτωση συνέχισης των πιέσεων δεν αποκλείεται να δοκιμαστεί και η περιοχή των 40 δολαρίων.

Καθοριστικό ρόλο θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και η πορεία του δολαρίου.

Όσο οι επενδυτές θεωρούν πιθανή μια νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed, η επιστροφή της ζήτησης για πολύτιμα μέταλλα ενδέχεται να παραμείνει περιορισμένη.

Τι θα καθορίσει την πορεία του χρυσού το 2027

Τρεις βασικές μεταβλητές αναμένεται να επηρεάσουν τις προοπτικές του χρυσού κατά το επόμενο έτος: η διάρκεια της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, η εξέλιξη των ενεργειακών τιμών και ο ρυθμός αγορών από τις κεντρικές τράπεζες.

Μια πιθανή αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η συνακόλουθη υποχώρηση του πετρελαίου θα μπορούσαν να επιδράσουν θετικά στην αγορά χρυσού, παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά η γεωπολιτική ηρεμία περιορίζει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Ο λόγος είναι ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, περιορίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed.

Αντίθετα, η παραμονή των αμερικανικών ομολογιακών αποδόσεων σε υψηλά επίπεδα θα μπορούσε να μεταθέσει χρονικά την ανάκαμψη του πολύτιμου μετάλλου.

Ενδεικτικές για τις προσδοκίες της αγοράς είναι και οι προβλέψεις που συγκέντρωσε το Reuters στα τέλη Οκτωβρίου.

Σε δημοσκόπηση μεταξύ 30 αναλυτών και traders, η διάμεση εκτίμηση για τη μέση τιμή του χρυσού το 2027 διαμορφώθηκε στα 4.650 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πρόβλεψη αυτή υποδηλώνει ότι η αγορά εξακολουθεί να αναμένει ανάκαμψη από τα σημερινά επίπεδα, χωρίς όμως να θεωρεί δεδομένη την επιστροφή στα ιστορικά υψηλά του Ιανουαρίου.