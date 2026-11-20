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Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις συνέπειες του μεγάλου σκανδάλου που έχει συγκλονίσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές της Τουρκίας, κρατικός οργανισμός της χώρας ζητεί από εκατοντάδες ιδιώτες και επιχειρήσεις να επιστρέψουν οικειοθελώς τα μεγάλα κέρδη που αποκόμισαν από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, το Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων της Τουρκίας (TMSF) έχει προσεγγίσει απευθείας ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που κατέγραψαν κέρδη τουλάχιστον 10 εκατ. τουρκικών λιρών, προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό και χωρίς να συνυπολογίζονται οι τόκοι.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πρόσωπα με γνώση της διαδικασίας, τα οποία ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, καθώς πρόκειται για μη δημόσια στοιχεία.

Το TMSF είναι ο κρατικός φορέας που έχει την ευθύνη της διαχείρισης και εξυγίανσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν καταρρεύσει.

Στόχος της απευθείας επικοινωνίας με τους επενδυτές που αποκόμισαν σημαντικά κέρδη είναι να επιταχυνθεί η αποζημίωση σχεδόν 500.000 επενδυτών, οι οποίοι είχαν τοποθετήσει τα χρήματά τους σε κεφάλαια που στη συνέχεια τέθηκαν σε εκκαθάριση.

Οι ίδιες πηγές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία, ενώ το TMSF δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό.

Πολιτικός πονοκέφαλος για τον Ερντογάν ενόψει των εκλογών του 2028

Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει αποκτήσει πλέον και έντονες πολιτικές διαστάσεις, καθώς ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις της. Σύμφωνα με δημοσκόπους, το σκάνδαλο διαβρώνει τη δημοτικότητα του Ερντογάν ενόψει των εκλογών που είναι προγραμματισμένες για το 2028.

Η δυσαρέσκεια εντείνεται, καθώς αρκετοί από τους επενδυτές που εξακολουθούν να έχουν εγκλωβισμένα τα κεφάλαιά τους έχουν προχωρήσει σε διαδηλώσεις, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Το σκάνδαλο, το οποίο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, χαρακτήρισε ως ένα σύστημα που προσομοιάζει σε «πυραμίδα Ponzi», κορυφώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Τότε, αρκετά επενδυτικά κεφάλαια υψηλού προφίλ, που είχαν συγκεντρώσει μεγάλο μέρος των τοποθετήσεών τους σε μετοχές με περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα, άρχισαν να αδυνατούν να ικανοποιήσουν αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από τους επενδυτές τους.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη ρυθμιστική αρχή της κεφαλαιαγοράς να διατάξει την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, συνολικής αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων.

Επιστροφές 40,4 δισ. λιρών από μόλις 75 επενδυτές

Στις αρχές Οκτωβρίου, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή δημιούργησε ειδικούς λογαριασμούς, στους οποίους όσοι είχαν αποκομίσει κέρδη από τα επίμαχα κεφάλαια μπορούσαν να καταθέσουν οικειοθελώς τα σχετικά ποσά.

Μέχρι στιγμής, 75 πρόσωπα έχουν επιστρέψει συνολικά 40,4 δισ. τουρκικές λίρες, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο των χρημάτων που έχουν ήδη επιστραφεί στους ζημιωθέντες επενδυτές.

Ωστόσο, η οικειοθελής επιστροφή των κερδών δεν συνεπάγεται απαλλαγή από ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.

Αυτό ξεκαθάρισε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή στη διαδικασία επιστροφής χρημάτων δεν εξαλείφει τη νομική ευθύνη των εμπλεκομένων.

136 συλλήψεις και διεύρυνση της ποινικής έρευνας

Παράλληλα με τη διαδικασία ανάκτησης χρημάτων, βρίσκεται σε εξέλιξη μια ολοένα διευρυνόμενη ποινική έρευνα για το σκάνδαλο.

Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε 136 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υψηλόβαθμα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και της χρηματοοικονομικής γραφειοκρατίας της χώρας.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία της τουρκικής αγοράς διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Μέσα στο δίμηνο έως τον Οκτώβριο, ο συγκεκριμένος κλάδος συρρικνώθηκε κατά 17%, χάνοντας περίπου 54 δισ. δολάρια.

Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις έχουν επεκταθεί στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Ο βασικός δείκτης Borsa Istanbul 100 έχει υποχωρήσει σχεδόν 20% από τα τέλη Αυγούστου, καταγράφοντας μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων χρηματιστηριακών αγορών παγκοσμίως.

Προειδοποίηση της MSCI: Κίνδυνος υποβάθμισης της Τουρκίας

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει την παρέμβαση και της MSCI, ενός από τους σημαντικότερους διεθνείς παρόχους χρηματιστηριακών δεικτών.

Η εταιρεία έχει εντείνει τον έλεγχο της τουρκικής αγοράς μετοχών, προχωρώντας στο πάγωμα ορισμένων αλλαγών στους δείκτες της και προειδοποιώντας ότι η Τουρκία κινδυνεύει να χάσει την κατάταξή της στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών.

Η MSCI επικαλέστηκε ανησυχίες για ενδεχόμενες συντονισμένες χρηματιστηριακές συναλλαγές, οι οποίες εγείρουν ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία και την ακεραιότητα της αγοράς.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει σαφής πρόοδος έως τον Ιούνιο του 2027, θα μπορούσε να εξετάσει την επαναταξινόμηση της Τουρκίας είτε ως μεθοριακής αγοράς (frontier market) είτε ως αυτόνομης αγοράς (standalone market).

Μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε σημαντική αλλαγή στη θέση της τουρκικής κεφαλαιαγοράς στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον.

Απαντώντας στις ανησυχίες, ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Σιμσέκ, δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η κυβέρνηση λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα.

«Κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση που είχε εκδώσει η MSCI τον Οκτώβριο «εύλογη και εποικοδομητική».