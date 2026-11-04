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Σε πώληση μετοχών μεγάλων εισηγμένων εταιρειών, αξίας περίπου 254 εκατ. δολαρίων, προχώρησαν εκτός χρηματιστηρίου οι τράπεζες που εποπτεύουν την εκκαθάριση επενδυτικών κεφαλαίων στην Τουρκία, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες της χώρας.

Οι TC Ziraat Bankasi AS και Turkiye Is Bankasi AS, στις οποίες είχε ανατεθεί η εποπτεία της διαδικασίας εκκαθάρισης, ολοκλήρωσαν την πώληση στις 3 Νοεμβρίου, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός χρηματιστηρίου σε επενδυτικά κεφάλαια και συνταξιοδοτικά ταμεία.

Αυτό προκύπτει από σχετική ειδοποίηση που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg.

Η συναλλαγή ενδέχεται να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των πιέσεων στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες της Τουρκίας, καθώς απομακρύνει μια σημαντική πηγή αβεβαιότητας.

Οι επενδυτές ανέμεναν να διαπιστώσουν με ποιον τρόπο θα διατεθούν οι μετοχές που κατείχαν τα υπό εκκαθάριση κεφάλαια και κατά πόσο μεγάλες πωλήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέους κλυδωνισμούς στην αγορά.

Σύμφωνα με την ειδοποίηση που απέστειλε η Ένωση Κεφαλαιαγορών της Τουρκίας στις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 12,7 δισ. τουρκικές λίρες (254 εκατ. δολάρια).

Η Ένωση δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο όταν της ζητήθηκε σχετική τοποθέτηση.

Ο διακανονισμός των συναλλαγών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, μέσω μηχανισμού μεταβίβασης υπό όρους, σύμφωνα με την ίδια ειδοποίηση.

Εκκαθάριση 131 funds μετά την κρίση των 455.000 επενδυτών

Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία εκκαθάρισης 131 επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζονταν επτά εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Οι τουρκικές εποπτικές αρχές διέταξαν την εκκαθάρισή τους έπειτα από κρίση που επηρέασε περισσότερους από 455.000 επενδυτές.

Οι αναταράξεις στην τουρκική χρηματιστηριακή αγορά έχουν οδηγήσει σε απώλειες άνω των 130 δισ. δολαρίων από τη συνολική αξία των τουρκικών μετοχών, από την έναρξη των μαζικών ρευστοποιήσεων στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η αβεβαιότητα γύρω από την τύχη των μετοχικών χαρτοφυλακίων των υπό εκκαθάριση κεφαλαίων έχει επίσης κρατήσει μέρος των επενδυτών εκτός αγοράς.

Το βασικό ερώτημα αφορούσε τον τρόπο διάθεσης αυτών των συμμετοχών και τον κίνδυνο να διοχετευτούν ξαφνικά μεγάλες ποσότητες μετοχών στο χρηματιστήριο.

Πώς πραγματοποιήθηκε η πώληση των μετοχών του BIST-30

Η εκκαθάριση περιλάμβανε μετοχές εταιρειών που συμμετέχουν στον δείκτη αναφοράς BIST-30, ο οποίος περιλαμβάνει 30 από τις σημαντικότερες εισηγμένες εταιρείες της τουρκικής αγοράς.

Οι τίτλοι προσφέρθηκαν προς πώληση σε 20 ισόποσα πακέτα, με βάση τις τιμές κλεισίματος της 3ης Νοεμβρίου.

Κάθε πακέτο περιλάμβανε μετοχές και των 30 εταιρειών, σε διαφορετικές ποσότητες, ενώ η αξία του διαμορφωνόταν σε 636 εκατ. τουρκικές λίρες.

Η συγκεκριμένη δομή επέτρεψε τη διάθεση των συμμετοχών μέσω οργανωμένης διαδικασίας εκτός χρηματιστηρίου, χωρίς να απαιτηθεί η άμεση πώλησή τους στην ανοιχτή αγορά.

Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, οι αγοραστές δεν επιτρέπεται να μεταπωλήσουν τις μετοχές στο Borsa Istanbul για διάστημα τριών μηνών.

Παράλληλα, απαγορεύεται η πραγματοποίηση εναλλακτικών συναλλαγών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παράκαμψη του συγκεκριμένου περιορισμού.

Το σχέδιο αποζημιώσεων για τους επενδυτές

Η πώληση των μετοχών εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης των συνεπειών της κρίσης που έπληξε τα τουρκικά επενδυτικά κεφάλαια.

Ο νόμος-πλαίσιο για τη διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης έχει ήδη εγκριθεί, δημιουργώντας τη βάση για την εφαρμογή των σχετικών μέτρων.

Παράλληλα, η Τουρκία ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα την καταβολή προσωρινών πληρωμών προς πελάτες επενδυτικών κεφαλαίων.

Η ολοκλήρωση της εκτός χρηματιστηρίου πώλησης αποτελεί ένα ακόμη στάδιο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης, με στόχο τον περιορισμό της αβεβαιότητας και την αποφυγή πρόσθετων πιέσεων στις τουρκικές μετοχές.