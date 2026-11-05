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Καλύτερα των προσδοκιών των αναλυτών ήταν τα λειτουργικά κέρδη της ArcelorMittal στο τρίτο τρίμηνο, προσφέροντας τις πρώτες ενδείξεις για τις επιπτώσεις των αυστηρότερων εμπορικών περιορισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον μεγαλύτερο χαλυβουργικό όμιλο της Ευρώπης.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 2,02 δισ. δολάρια, έναντι 2,06 δισ. δολαρίων το προηγούμενο τρίμηνο. Παρά τη μικρή τριμηνιαία υποχώρηση, η επίδοση ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν κέρδη 1,89 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Πρόκειται για τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας μετά την εφαρμογή, την 1η Ιουλίου, των σημαντικά αυστηρότερων περιορισμών της ΕΕ στις εισαγωγές χάλυβα.

Οι δασμοί 50% αλλάζουν τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή αγορά

Τα νέα ευρωπαϊκά μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό των ποσοτήτων χάλυβα που μπορούν να εισάγονται χωρίς δασμούς, καθώς και διπλασιασμό του δασμού στο 50% για τις εισαγωγές που υπερβαίνουν τις σχετικές ποσοστώσεις.

Οι παρεμβάσεις έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες ότι οι ευρωπαϊκές χαλυβουργίες θα ανακτήσουν μέρος της τιμολογιακής τους ισχύος, καθώς καθίσταται δυσκολότερη η εισαγωγή φθηνότερου χάλυβα από τρίτες χώρες.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την ArcelorMittal, καθώς περίπου το 50% των πωλήσεων χάλυβα του ομίλου πραγματοποιείται στην Ευρώπη.

Για να αξιοποιήσει τις νέες συνθήκες, η εταιρεία επαναφέρει παραγωγική δυναμικότητα σε λειτουργία, μεταξύ άλλων με την επανεκκίνηση υψικαμίνων στη Γαλλία, την Πολωνία και την Ισπανία.

Ωστόσο, αναλυτές της UBS έχουν προειδοποιήσει ότι τα οφέλη από την αυστηροποίηση του ευρωπαϊκού εμπορικού πλαισίου ενδέχεται να χρειαστούν χρόνο μέχρι να αποτυπωθούν πλήρως στην κερδοφορία των παραγωγών.

Μιτάλ: Η ευρωπαϊκή πολιτική στηρίζει την κερδοφορία

Ο διευθύνων σύμβουλος της ArcelorMittal, Αντίτια Μιτάλ, χαρακτήρισε ενθαρρυντική τη στήριξη που παρέχει πλέον η ευρωπαϊκή πολιτική στον κλάδο.

«Μια ενθαρρυντική εξέλιξη είναι η υποστήριξη που βλέπουμε από την ευρωπαϊκή πολιτική», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη.

Όπως σημείωσε, τα μέτρα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για υψηλότερη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και ενίσχυση της κερδοφορίας με την πάροδο του χρόνου.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος εξακολούθησε να επιβαρύνει τις επιδόσεις της εταιρείας κατά το τρίτο τρίμηνο.

Η παραγωγή χάλυβα είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα δραστηριότητα, γεγονός που καθιστά τις επιχειρήσεις του κλάδου ευάλωτες στις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Μιτάλ, ωστόσο, οι υψηλότερες τιμές πώλησης του χάλυβα στην Ευρώπη αντισταθμίζουν ολοένα και περισσότερο την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Η πίεση από τις κινεζικές εξαγωγές

Η αυστηροποίηση των ευρωπαϊκών περιορισμών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα προστατευτικών μέτρων στη διεθνή αγορά χάλυβα.

Η Ινδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οικονομίες της Λατινικής Αμερικής έχουν επίσης ενισχύσει τους εμπορικούς φραγμούς τους, επιχειρώντας να περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη μεγάλη αύξηση των κινεζικών εξαγωγών.

Η εξέλιξη είχε δημιουργήσει φόβους ότι σημαντικές ποσότητες φθηνού χάλυβα, που δεν θα μπορούσαν πλέον να απορροφηθούν από άλλες αγορές, θα κατευθύνονταν προς την Ευρώπη.

Η αύξηση των ευρωπαϊκών δασμών έχει περιορίσει αυτές τις ανησυχίες.

Την ίδια στιγμή, το Πεκίνο επιχειρεί σταδιακά να αντιμετωπίσει την υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα της εγχώριας χαλυβουργίας, η οποία διαθέτει ετήσια παραγωγή που προσεγγίζει το ένα δισεκατομμύριο τόνους.

Προοπτικές οφέλους και από μια συμφωνία ΗΠΑ – Καναδά

Πρόσθετο όφελος για την ArcelorMittal θα μπορούσε να προκύψει από ενδεχόμενη χαλάρωση των αμερικανικών δασμών στον χάλυβα που εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά.

Σύμφωνα με αναλυτές της Citigroup, ο όμιλος συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους πιθανούς ωφελημένους από μια τέτοια εξέλιξη, καθώς διαθέτει δραστηριότητες και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Το Reuters είχε μεταδώσει τον Οκτώβριο ότι η Ουάσιγκτον και η Οτάβα εργάζονταν για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο τη μείωση των σχετικών επιβαρύνσεων, που συνδέονται με τους δασμούς του Section 232.

Η ArcelorMittal εισέρχεται έτσι στο τελευταίο τρίμηνο του έτους με ένα πιο ευνοϊκό εμπορικό περιβάλλον στην Ευρώπη, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις από το ενεργειακό κόστος.

Το βασικό ζητούμενο για τον όμιλο είναι πλέον κατά πόσο οι υψηλότερες τιμές χάλυβα και η αύξηση της παραγωγής θα μεταφραστούν σε ισχυρότερη κερδοφορία τους επόμενους μήνες, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες που έχουν δημιουργήσει τα νέα ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας.