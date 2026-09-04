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Λεωφορεία γεμάτα υποστηρικτές της Τζόρτζια Μελόνι καταφθάνουν στο Μπάρι, στη νότια Ιταλία, για να γιορτάσουν μια ιστορική στιγμή στην πολιτική διαδρομή της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Η 49χρονη Μελόνι συμπληρώνει το ορόσημο της μακροβιότερης κυβέρνησης από το 1946, παραμένοντας στην εξουσία για 1.413 ημέρες από την ορκωμοσία της. Παράλληλα, η εκδήλωση λειτουργεί ανεπίσημα ως η έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των εκλογών της επόμενης χρονιάς.

Αν και η θητεία της δεν έχει ακόμη συμπληρώσει μια πλήρη κυβερνητική περίοδο –και απέχει σημαντικά από τις ιστορικές διαδρομές γυναικών ηγετών όπως η Μάργκαρετ Θάτσερ και η Άνγκελα Μέρκελ– η Μελόνι κατάφερε να επιβιώσει των εσωτερικών συγκρούσεων που οδήγησαν στην πολιτική αποδυνάμωση του κυβερνητικού της εταίρου Ματέο Σαλβίνι.

Παράλληλα, κατάφερε να ενισχύσει τη θέση της Ιταλίας στη διεθνή σκηνή και να βελτιώσει την εικόνα της χώρας απέναντι στους επενδυτές.

Με τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας να αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες, η Μελόνι, η οποία έχει ανταλλάξει σκληρές δηλώσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να δει τη διεθνή της επιρροή να ενισχύεται περαιτέρω.

Από τα προγνωστικά κατάρρευσης στη σταθερότητα

Όταν ανέλαβε την εξουσία, οι εκτιμήσεις ήταν ότι η κυβέρνησή της δεν θα διαρκούσε περισσότερο από λίγους μήνες.

«Έλεγαν ότι θα αντέχαμε έξι μήνες το πολύ, ότι θα ερχόταν οικονομική καταιγίδα και η Ιταλία θα οδηγούνταν σε χρεοκοπία», είχε δηλώσει η ίδια το 2024. «Μετά ξύπνησαν ιδρωμένοι», είχε προσθέσει.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της υποστηρίζουν ότι η Μελόνι πλέον σκέφτεται πιο φιλόδοξα. Έχει αρχίσει να εξετάζει ακόμη και μια πιθανή πορεία προς την προεδρία της Ιταλικής Δημοκρατίας, είτε για την ίδια είτε για κάποιο άλλο πρόσωπο της δεξιάς, σε περίπτωση που χάσει τις επόμενες εκλογές.

Η θέση του προέδρου, η οποία θεωρείται θεσμικά υπερκομματική, έχει σημαντικές αρμοδιότητες, καθώς ο επικεφαλής του κράτους είναι αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και έχει καθοριστικό ρόλο στην ψήφιση νόμων και στον σχηματισμό κυβερνήσεων.

Η θέση αναμένεται να αδειάσει το 2029, όταν ο πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα, 85 ετών, ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του.

Η ίδια η Μελόνι έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής πολιτικής παράδοσης.

«Όπως τόσα πράγματα έχουν αλλάξει αυτά τα χρόνια, δεν υπάρχει λόγος να μην ξεπεράσουμε και αυτό το μεγάλο ταμπού: να έχουμε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας που δεν προέρχεται από την κεντροαριστερά», είχε δηλώσει.

Η απειλή από τη δεξιά πτέρυγα

Η πορεία της Μελόνι, ωστόσο, δεν είναι χωρίς κινδύνους. Η πρωθυπουργός, που μπήκε στην πολιτική σε ηλικία μόλις 15 ετών από την άκρα δεξιά, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την άνοδο του Ρομπέρτο Βανάτσι, ενός πολιτικού που επιχειρεί να την πιέσει από ακόμη πιο δεξιά.

Η εκλογική μεταρρύθμιση, την οποία η Μελόνι έχει θέσει ως προτεραιότητα, θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες παραμονής της στην εξουσία. Όμως η αδύναμη οικονομική ανάπτυξη και η στασιμότητα στο βιοτικό επίπεδο αποτελούν σημαντικές προκλήσεις.

Η άνοδος του Βανάτσι περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα δεδομένα, καθώς η Μελόνι ενδέχεται να χρειαστεί τη στήριξή του για να εξασφαλίσει το 42% των ψήφων που απαιτείται για την απόκτηση ισχυρού μπόνους εδρών και τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης.

Παράλληλα, πολλές από τις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής της, όπως η αλλαγή στη δικαιοσύνη και η ενίσχυση των εξουσιών του πρωθυπουργού, είτε καθυστέρησαν είτε εγκαταλείφθηκαν.

Οι προσπάθειες αύξησης των γεννήσεων, ένας από τους βασικούς άξονες της πολιτισμικής ατζέντας της, επίσης δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η διεθνής εικόνα και το «χαρτί» της σταθερότητας

Παρά τις οικονομικές πιέσεις, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Μελόνι παραμένει μια από τις ισχυρότερες των τελευταίων δεκαετιών, επιτρέποντάς της να αποφύγει τον μόνιμο πολιτικό κύκλο κρίσεων που χαρακτήριζε την Ιταλία.

Η χώρα είχε μέχρι σήμερα 67 κυβερνήσεις από την ίδρυση της Δημοκρατίας, με μέση διάρκεια μικρότερη του ενός έτους.

Το Μπάρι έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία για τη Μελόνι, καθώς εκεί φιλοξενήθηκε η σύνοδος κορυφής των G7 το 2024, η οποία ενίσχυσε σημαντικά το διεθνές προφίλ της.

Έκτοτε, η Ιταλίδα πρωθυπουργός προβάλλει τον ρόλο της ως αποτελεσματικής διπλωμάτη, έχοντας δημιουργήσει σχέσεις τόσο με τον Τζο Μπάιντεν όσο και με τον Τραμπ, αν και αργότερα διαφοροποιήθηκε από τον τελευταίο σε ζητήματα όπως το Ιράν και οι επικρίσεις κατά του πάπα.

Η σταθερότητα αποτελεί βασικό πολιτικό επιχείρημά της απέναντι στους ψηφοφόρους, καθώς παρουσιάζει την κυβέρνησή της ως αντίβαρο στην εικόνα των συνεχών εναλλαγών εξουσίας.

Ο Βανάτσι αλλάζει τις ισορροπίες

Η μεγαλύτερη απειλή για τη Μελόνι προέρχεται πλέον από το εσωτερικό της δεξιάς.

Το νέο κόμμα του Ρομπέρτο Βανάτσι, το Futuro Nazionale, έχει προσελκύσει βουλευτές από τον κυβερνητικό χώρο και στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να ξεπερνά τους κυβερνητικούς εταίρους της Μελόνι, τη φιλελεύθερη Forza Italia και τη Λέγκα.

Οι θέσεις του για περιορισμό των αμβλώσεων και αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική θυμίζουν αρκετές από τις θέσεις που η ίδια η Μελόνι υποστήριζε όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση.

Ωστόσο, μια πιθανή συνεργασία μαζί του θα μπορούσε να βλάψει τη διεθνή εικόνα που έχει χτίσει η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ιδιαίτερα σε θέματα όπως η Ουκρανία, όπου ο Βανάτσι αντιτίθεται στη στρατιωτική βοήθεια.

Το στοίχημα των εκλογών

Η Μελόνι θεωρεί πιθανό ότι μια ήττα στις εκλογές θα μπορούσε να οδηγήσει σε κυβερνητική κρίση και πιθανή διάλυση της Βουλής.

Οι σύμμαχοί της εξετάζουν αλλαγές στο εκλογικό σύστημα, ακόμη και ένα μοντέλο δύο γύρων όπως στη Γαλλία, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ενός κατακερματισμένου κοινοβουλίου και να μειωθεί η επιρροή του Βανάτσι.

Την ίδια στιγμή, ο προεκλογικός προϋπολογισμός αποτελεί νέα πρόκληση, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν και η άνοδος των ενεργειακών τιμών περιορίζουν τα περιθώρια για παροχές ή φορολογικές ελαφρύνσεις.

Παρά τις δυσκολίες, το στρατόπεδο της Μελόνι παραμένει αισιόδοξο.

«Κάποιοι μπορεί να παρασυρθούν από τις σειρήνες, αλλά στο τέλος θα καταλάβουν ότι πρόκειται για πολιτικό μετέωρο», δήλωσε ο Μάρκο Οσνάτο, επικεφαλής οικονομικών υποθέσεων του κόμματός της.

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