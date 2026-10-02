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Οι γιαγιάδες, όπως λένε πολλοί νέοι, ξέρουν πότε χρειάζεται να είναι αυστηρές, δεν διστάζουν να μας πειράξουν όταν κάνουμε λάθη και βρίσκουν πάντα τον τρόπο να μας ενθαρρύνουν όταν χάνουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Και πολλές φορές αρκεί μια δυνατή αγκαλιά τους για να μοιάζουν, έστω και για λίγο, όλα καλύτερα.

Σε μια εποχή κατά την οποία περισσότερο από το ένα τρίτο των μελών της Γενιάς Ζ και των millennials παγκοσμίως δηλώνει ότι βιώνει συχνά άγχος, αρκετοί νέοι φαίνεται να αναζητούν περισσότερο χρόνο και επαφή με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Η αίσθηση ηρεμίας και ασφάλειας που μπορεί να προσφέρει η παρουσία των μεγαλύτερων γενεών αποτυπώνεται πλέον και στα ταξίδια, μέσα από μια ανερχόμενη τάση που έχει αποκτήσει την ονομασία «τουρισμός της γιαγιάς».

Στο ίδιο κλίμα εντάσσεται και το λεγόμενο «NonnaMaxxing», μια νέα τάση ευεξίας που έχει εξαπλωθεί στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αντλεί έμπνευση από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των Ιταλίδων γιαγιάδων.

Οι γιαγιάδες αναλαμβάνουν ρόλο ξεναγού

Από την παρασκευή σπιτικών ζυμαρικών δίπλα σε μια Ιταλίδα «nonna» μέχρι μια περιήγηση στα αξιοθέατα μαζί με μια μεγαλύτερη γυναίκα στην Ιαπωνία, οι ταξιδιώτες της Gen Z και οι millennials δείχνουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμπειρίες στις οποίες πρωταγωνιστούν γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

Το #Grandmacore, που αναδεικνύει δραστηριότητες συνδεδεμένες με τον τρόπο ζωής των γιαγιάδων, όπως η χειροτεχνία, η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 800 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Η τάση φαίνεται πλέον να περνά και στον ταξιδιωτικό κλάδο, καθώς περισσότεροι επισκέπτες αναζητούν περιηγήσεις, μαθήματα και βιωματικές δραστηριότητες που οργανώνονται ή πραγματοποιούνται από μεγαλύτερες γυναίκες.

Για την 32χρονη στυλίστρια μόδας Brittany Diego, που ζει στο Λος Άντζελες, μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του ταξιδιού της στην Ιταλία ήταν ένα μάθημα παρασκευής ζυμαρικών με μια Ιταλίδα «nonna». Όπως περιγράφει, η επιλογή αυτή της φάνηκε εξαρχής ο πιο αυθεντικός τρόπος για να γνωρίσει την ιταλική κουζίνα και τελικά ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες της. Η εμπειρία, όπως λέει, έμοιαζε λιγότερο με οργανωμένο μάθημα και περισσότερο με επίσκεψη στο σπίτι μιας γιαγιάς που σε υποδέχεται ως μέλος της οικογένειας.

Η αξία της διαγενεακής επαφής

Πέρα από το αίσθημα ηρεμίας, οικειότητας και ασφάλειας, οι μεγαλύτερες γυναίκες που αναλαμβάνουν τον ρόλο του ξεναγού ή του οικοδεσπότη μπορούν να μεταφέρουν στους νεότερους πολύτιμες γνώσεις, παραδοσιακές τεχνικές και τοπικά έθιμα τα οποία διαφορετικά κινδυνεύουν σταδιακά να χαθούν. Παράλληλα, η παρουσία τους μπορεί να βοηθήσει τους νεότερους ταξιδιώτες να αισθανθούν μεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση σε εμπειρίες που βρίσκονται έξω από όσα έχουν συνηθίσει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα onsen, τα παραδοσιακά ιαπωνικά θερμά λουτρά. Στο Beppu της Ιαπωνίας, οι επισκέπτες μπαίνουν γυμνοί στις θερμές πηγές, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αμηχανία ή νευρικότητα σε ταξιδιώτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτή την πρακτική. Εκεί, μεγαλύτερες Γιαπωνέζες υποδέχονται τους επισκέπτες, τους ενθαρρύνουν να συμμετάσχουν και συχνά ξεκινούν μαζί τους αυθόρμητες συζητήσεις, κάνοντας την εμπειρία περισσότερο φιλική και ανθρώπινη.

Σε μια άλλη περίπτωση, μια νεαρή Αμερικανίδα πέρασε μία ολόκληρη ημέρα με μια γιαγιά στο Τόκιο, εξερευνώντας μαζί της την αγορά Τσουκίτζι. Οι δύο γυναίκες δοκίμασαν σούσι και μοσχάρι Wagyu, περπάτησαν στην πόλη και έβγαλαν φωτογραφίες. Σε μια χώρα όπου η μοναξιά αποτελεί σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, η παρουσία των λεγόμενων «νοικιασμένων» γιαγιάδων μπορεί να δημιουργήσει στους νεότερους μια προσωρινή αλλά ουσιαστική αίσθηση οικογενειακής σύνδεσης.

Ανάλογες εμπειρίες προσφέρονται και στην Ιρλανδία, όπου μεγαλύτερες γυναίκες υποδέχονται τουρίστες στις κουζίνες των σπιτιών τους και τους μαθαίνουν να παρασκευάζουν παραδοσιακές συνταγές, όπως ιρλανδικό καφέ ψωμί και στιφάδο. Όπως υποστηρίζουν, τέτοιες συναντήσεις δίνουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να γνωρίσουν μια πιο αυθεντική πλευρά της τοπικής ζωής, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα κινητά τηλέφωνα και τη συνεχή επαφή με την τεχνολογία.

Η ψυχολόγος και συγγραφέας Τέρι Άπτερ, η οποία ειδικεύεται στις οικογενειακές σχέσεις, στην ταυτότητα και στη δυναμική μεταξύ των γενεών, επισημαίνει ότι τα οφέλη αυτών των επαφών λειτουργούν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι νεότεροι μπορούν να αξιοποιήσουν την εμπειρία και τις γνώσεις ανθρώπων που έχουν ζήσει πολύ περισσότερα χρόνια, ενώ οι μεγαλύτερες γυναίκες αποκτούν την ευκαιρία να παραμένουν ενεργές, να κοινωνικοποιούνται και να μεταδίδουν τις δεξιότητές τους. Η συμμετοχή αυτή μπορεί παράλληλα να έχει θετική επίδραση στη διάθεση, στην υγεία και, ευρύτερα, στην ποιότητα της ζωής τους.

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