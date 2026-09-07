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Την πρώτη της έξοδο στην αγορά ομολόγων σε ευρώ προετοιμάζει η Uber Technologies, σχεδιάζοντας μια πολυτμηματική έκδοση χρέους με τίτλους διαφορετικών χρονικών διαρκειών.

Η εταιρεία έχει αναθέσει στις Goldman Sachs, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank και Morgan Stanley τη διοργάνωση σειράς επαφών με επενδυτές σταθερού εισοδήματος, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τους όρους της σχεδιαζόμενης συναλλαγής.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς, αναμένεται να ακολουθήσει η έκδοση ομολόγων σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο και διάρκειες 3, 6, 8, 12 και 20 ετών.

Η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης δραστηριότητας αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικού χρέους. Οι αμερικανικοί τεχνολογικοί όμιλοι αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το 10% των νέων εταιρικών εκδόσεων ομολόγων στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε πρόσφατα η ΕΚΤ.

Η Uber εισέρχεται στην αγορά έχοντας ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή μετρητών της. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε έσοδα 14,2 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 12%, ενώ οι συνολικές κρατήσεις (Gross Bookings) διαμορφώθηκαν στα 58 δισ. δολάρια. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές έφτασαν τα 2,8 δισ. δολάρια στο τρίμηνο και ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 10 δισ. δολάρια σε κυλιόμενη δωδεκάμηνη βάση.

Η τελική πραγματοποίηση και οι όροι της έκδοσης θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές μετά την ολοκλήρωση των επαφών με τους επενδυτές.

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