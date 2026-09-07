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Στη δημιουργία holding εταιρείας που θα συγκεντρώσει τις δραστηριότητες υποδομών και θα αποτελέσει το όχημα για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο προχωρεί η METLEN.

Κάτω από την εταιρεία συμμετοχών θα υπαχθούν η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και η Μ Παραχωρήσεις, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει επέκταση στα έργα νερού, στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων.

Η σχετική προετοιμασία για το Χρηματιστήριο έχει ήδη ξεκινήσει, με τον χρόνο της εισαγωγής να παραμένει αντικείμενο απόφασης των μετόχων. Το timing πάντως δεν φαίνεται να είναι μακριά κάτι που είχε επιβεβαιώσει η διοίκηση και στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα εξαμήνου πριν από ένα μήνα. Τότε ο εκτελεστικός Πρόεδρος της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δρομολογηθεί η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο ακόμη και το δεύτερο εξάμηνο του 2026, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αγορές. Παράλληλα, ο όμιλος εξετάζει εξαγορές που θα του επιτρέψουν να αποκτήσει πρόσθετη τεχνογνωσία και οργανωμένη παρουσία στους τομείς στους οποίους επιδιώκει να επεκταθεί.

Ο μετασχηματισμός αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός ευρύτερου ομίλου υποδομών, στα πρότυπα και των άλλων μεγάλων τεχνικών εταιρειών που θα στηρίζεται στην κερδοφορία των κατασκευών, θα αποκτά μακροχρόνιες χρηματαροές από ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις και θα αναπτύσσεται σε νέους επενδυτικούς τομείς.

Πέντε ΣΔΙΤ και ο ΒΟΑΚ

Το πρώτο βήμα αφορά τη μεταφορά στη Μ Παραχωρήσεις των συμμετοχών σε πέντε έργα ΣΔΙΤ, καθώς και στην παραχώρηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στην οποία η ΜΕΤΚΑ συμμετέχει με ποσοστό 30%. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία ξεκίνησε μέσα στο καλοκαίρι και αναμένεται να ολοκληρωθεί νομικά μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

Οι συμμετοχές αυτές υπάγονταν μέχρι σήμερα απευθείας στη METLEN. Με τη συγκέντρωσή τους αποκτούν ενιαία διαχείριση, δημιουργώντας τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου.

Ο ΒΟΑΚ αποτελεί μέχρι στιγμής τη μοναδική συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ σε παραχώρηση, δίπλα στα πέντε ΣΔΙΤ. Ήδη η εταιρεία έχει ολοκληρώσει εργασίες που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, μεταξύ των οποίων τμήμα της παράκαμψης Ρεθύμνου και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι με πόρους του RRF χρηματοδοτήθηκαν επίσης και τα έργα αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής περίπου 40 χιλιομέτρων στη Θεσσαλία, τα οποία υλοποιήθηκαν μέσα σε 15 μήνες. Στο συγκεκριμένο έργο εφαρμόστηκε διαφορετική τεχνική λύση, με στόχο μεγαλύτερη αντοχή απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Έσοδα με διάρκεια δεκαετιών

Το οικονομικό σκεπτικό της αναδιοργάνωσης της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ στηρίζεται στον συνδυασμό διαφορετικών πηγών κερδοφορίας. Οι κατασκευές αποτελούν τη βασική πηγή λειτουργικών κερδών, σε έναν κλάδο όπου τα EBITDA των τεσσάρων μεγάλων τεχνικών εταιρειών κινούνται από 120 έως 170 εκατ. ευρώ. Η διατήρηση των επιδόσεων συνδέεται με την ανάληψη νέων συμβάσεων και την ομαλή εκτέλεση των έργων.

Τα ΣΔΙΤ προσθέτουν χρηματαγορές σε ορίζοντα 25 έως 30 ετών, λειτουργώντας, με όρους επενδυτικής λογικής, ως μια μορφή «ομολόγου» για το χαρτοφυλάκιο. Αντίστοιχα, οι παραχωρήσεις προσφέρουν τη δυνατότητα επαναλαμβανόμενων εσόδων σε βάθος χρόνου.

Η επιδίωξη είναι σταδιακά η κερδοφορία να κατανέμεται περίπου ισόρροπα μεταξύ του κατασκευαστικού σκέλους και των ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων. Μια αναλογία κοντά στο 50%-50% τα επόμενα χρόνια, θα περιόριζε τις διακυμάνσεις των αποτελεσμάτων και θα ενίσχυε την προβλεψιμότητα των μελλοντικών αποδόσεων.

Εξαγορές και έργα νερού

Σε ότι αφορά τον τομέα των έργων νερού, η διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου περνά και μέσα από την αναζήτηση επιχειρήσεων που μπορούν να προσθέσουν στη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ εξειδικευμένη εμπειρία, τοπική παρουσία και οργανωμένα συνεργεία.

Οι εργολαβίες δικτύων ύδρευσης έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τις μεγάλες κατασκευαστικές συμβάσεις. Συχνά περιλαμβάνουν μικρότερες παρεμβάσεις, κατανεμημένες σε πολλές περιοχές, οι οποίες προϋποθέτουν ευέλικτη οργάνωση στο πεδίο. Η απόκτηση μιας εταιρείας που διαθέτει ήδη αυτές τις δυνατότητες θα επέτρεπε στον όμιλο να διευρύνει ταχύτερα το αντικείμενό του.

Το ενδιαφέρον συνδέεται και με τις επενδύσεις που αναμένονται για την ανανέωση παλαιών δικτύων, τον περιορισμό των διαρροών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών. Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ επικεντρώνεται σήμερα κυρίως στα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα. Μέσω εξαγορών θα μπορούσε να καλύψει και εργασίες που βρίσκονται έξω από τον βασικό κορμό της δραστηριότητάς της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αγορά βολιδοσκοπείτε, μετά και τις δύο μικρότερες εξαγορές της τελευταίας διετίας. Η χρηματοδοτική δυνατότητα υπάρχει, με τις επιλογές να κρίνονται από την πρόσθετη τεχνογνωσία και τις επιχειρησιακές δυνατότητες που θα φέρει κάθε συμφωνία.

Από το εργοτάξιο στην επένδυση ακινήτων

Την ίδια στιγμή αρμόδιες πηγές με άριστη γνώση του σχεδιασμού αναφέρουν ότι ένας επιπλέον τομέας που θα παράξει ειδήσεις για τον όμιλο της ΜΕΤΚΑ το επόμενο διάστημα είναι και ο κλάδος των ακινήτων. «Έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας στην αγορά του real estate και θεωρούμε απόλυτα φυσιολογικό μια κατασκευαστική εταιρεία να θέλει να επεκταθεί και στην ανάπτυξη ακινήτων», αναφέρει η ίδια πηγή.

Η κατεύθυνση που εξετάζεται φέρνει τον όμιλο από την κατασκευή για λογαριασμό τρίτων στη συμμετοχή στην ίδια την επένδυση. Η εμπειρία από σύνθετα κτιριακά έργα αποτελεί αφετηρία, ενώ η είσοδος μέσω υφιστάμενης επιχείρησης θα μπορούσε να προσφέρει τη στελέχωση και την οργάνωση που απαιτεί το νέο αντικείμενο.

Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία ή ώριμος στόχος. Μεταξύ των σεναρίων περιλαμβάνεται η αρχική απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού, ώστε να προηγηθεί μια περίοδος συνεργασίας και γνωριμίας με την εταιρεία. Σε βάθος χρόνου, πάντως, η επιδίωξη θα ήταν η ανάληψη του ελέγχου, καθώς η METLEN επιθυμεί ενεργό ρόλο στη διοίκηση των δραστηριοτήτων στις οποίες επενδύει.

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