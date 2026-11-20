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Μια από τις σημαντικότερες ανατροπές στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη βρίσκεται πλέον προ των πυλών, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, εξασφάλισε την πολυαναμενόμενη συγκατάθεση της γερμανικής κυβέρνησης για την εξαγορά της Commerzbank, ξεπερνώντας το τελευταίο ουσιαστικό εμπόδιο σε μια πολυετή προσπάθεια που συνάντησε σφοδρές πολιτικές και επιχειρηματικές αντιδράσεις.

Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε την Πέμπτη (19/11) έπειτα από ορισμένες παραχωρήσεις της ιταλικής τράπεζας, ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τραπεζικού κολοσσού με ενεργητικό άνω των 1,5 τρισ. ευρώ και ισχυρή παρουσία στη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Το Βερολίνο, που παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Commerzbank, είχε αντιταχθεί επί μακρόν στην εξαγορά. Η αλλαγή στάσης της γερμανικής κυβέρνησης συνιστά καθοριστική νίκη για τον Oρσέλ, ο οποίος κατάφερε να υπερβεί την αντίσταση της διοίκησης της γερμανικής τράπεζας, των εκπροσώπων των εργαζομένων και της πολιτικής ηγεσίας.

«Ο Ορσέλ ακολούθησε μια τολμηρή στρατηγική σε μία από τις δυσκολότερες και ιστορικά πιο κλειστές τραπεζικές αγορές της Ευρώπης», δήλωσε η Ροσέλα Λοκατέλι, καθηγήτρια Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Ινσούμπρια, κοντά στο Μιλάνο.

«Η επιτυχία σε μια τέτοια αγορά αποτελεί από μόνη της σημαντικό επίτευγμα, αλλά η ευρύτερη σημασία είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο για άλλες τράπεζες», πρόσθεσε.

Η μεγαλύτερη τραπεζική εξαγορά στην Ευρώπη από το 2007

Η UniCredit αναμένει ότι θα λάβει την τελευταία, μικρότερης σημασίας, εποπτική έγκριση πριν από το τέλος Νοεμβρίου, γεγονός που θα της επιτρέψει να αποκτήσει ποσοστό λίγο χαμηλότερο από το 50% της Commerzbank.

Το ποσοστό αυτό θα δώσει στον Αντρέα Ορσέλ τη δυνατότητα να προωθήσει στρατηγικές αποφάσεις στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

Με την αποτίμηση της Commerzbank να διαμορφώνεται περίπου στα 40 δισ. ευρώ, η συναλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη τραπεζική συμφωνία στην Ευρώπη από το 2007.

Η ενοποίηση των δραστηριοτήτων των δύο τραπεζών θα δημιουργήσει έναν από τους ισχυρότερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους της ηπείρου, με συνολικό ενεργητικό που θα ξεπερνά τα 1,5 τρισ. ευρώ.

Η συνδυασμένη χρηματιστηριακή αξία της UniCredit και της Commerzbank υπερβαίνει σήμερα τα 160 δισ. ευρώ, γεγονός που θα καθιστούσε το νέο τραπεζικό σχήμα το πολυτιμότερο στην ηπειρωτική Ευρώπη, ξεπερνώντας την ισπανική Banco Santander.

Η επιτυχία της UniCredit θεωρείται επίσης ορόσημο για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, καθώς αποδεικνύει ότι είναι εφικτές οι επιθετικές διασυνοριακές εξαγορές μεγάλων τραπεζών, ακόμη και όταν συναντούν την αντίθεση κυβερνήσεων.

«Οι πολιτικοί μπορούν να συνεχίσουν να συζητούν για τους εθνικούς πρωταθλητές, αλλά τα κεφάλαια έχουν αντιληφθεί ότι δεν χρειάζονται διαβατήριο», δήλωσε ο Κάρλο Αλμπέρτο Καρνεβάλε Μάφε, καθηγητής επιχειρηματικής στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Μποκόνι του Μιλάνου.

«Στις διασυνοριακές τραπεζικές συμφωνίες, η πρώτη είναι η δυσκολότερη. Η δεύτερη συνήθως δημιουργεί μια τάση και η τρίτη ονομάζεται αγορά. Η Ευρώπη μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο βήμα», ανέφερε.

Το τέλος της ανεξαρτησίας για μια τράπεζα με ιστορία 150 ετών

Για την Commerzbank, η συμφωνία σηματοδοτεί το τέλος της ανεξάρτητης πορείας της, έπειτα από περισσότερα από 150 χρόνια ιστορίας.

Η γερμανική τράπεζα ιδρύθηκε με στόχο τη χρηματοδότηση της ταχέως αναπτυσσόμενης βιομηχανικής οικονομίας της χώρας και κατάφερε να επιβιώσει από δύο παγκόσμιους πολέμους.

Μετά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας, οι Συμμαχικές Δυνάμεις τη διαίρεσαν σε περιφερειακές τράπεζες, οι οποίες επανενώθηκαν μερικά χρόνια αργότερα.

Τις επόμενες δεκαετίες, η Commerzbank επέκτεινε τη διεθνή παρουσία της και συνέχισε να αναπτύσσεται, φτάνοντας στην εξαγορά της Dresdner Bank από την Allianz, η οποία ολοκληρώθηκε λίγες ημέρες μετά τη δεύτερη κρατική διάσωσή της στις αρχές του 2009.

Η γερμανική κυβέρνηση εξακολουθεί να κατέχει περίπου 13% της Commerzbank, ποσοστό που απέκτησε στο πλαίσιο της στήριξης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος κατά την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Η συμμετοχή αυτή και η δυνατότητα του Βερολίνου να επηρεάζει στρατηγικές αποφάσεις αποτελούσαν σημαντικό εμπόδιο για τα σχέδια της UniCredit.

Πώς ο Όρσελ κατάφερε να ανατρέψει τις αντιστάσεις

Η προσπάθεια εξαγοράς ξεκίνησε πριν από λίγο περισσότερο από δύο χρόνια, όταν η γερμανική κυβέρνηση προχώρησε σε δημοπρασία μέρους του ποσοστού της στην Commerzbank.

Ο Αντρέα Ορσέλ εντόπισε την ευκαιρία και κινήθηκε γρήγορα για την απόκτηση συμμετοχής στη γερμανική τράπεζα.

Η προσέγγισή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς τόσο η διοίκηση της Commerzbank όσο και η γερμανική κυβέρνηση θεώρησαν ότι η UniCredit επιχείρησε να αποκτήσει τον έλεγχο με αιφνιδιαστικό και μη φιλικό τρόπο.

Ωστόσο, ο Όρσελ δεν υποχώρησε. Αντίθετα, αξιοποίησε χρηματοοικονομικά παράγωγα για να αυξήσει σταδιακά τη συμμετοχή της UniCredit.

Νωρίτερα φέτος, μια προσφορά με σχετικά χαμηλό τίμημα από τον 63χρονο τραπεζίτη αποδείχθηκε αρκετή ώστε να ανεβάσει το ποσοστό της ιταλικής τράπεζας λίγο κάτω από το 50%.

Η απροσδόκητη επιτυχία της στρατηγικής αυτής οδήγησε τελικά τόσο το Βερολίνο όσο και τη διοίκηση της Commerzbank να εγκαταλείψουν την αντίθεσή τους.

Σχέδιο για περικοπές έως 7.000 θέσεων εργασίας

Η αλλαγή ιδιοκτησιακού ελέγχου δημιουργεί πλέον ερωτήματα για το μέλλον της σημερινής διοίκησης της γερμανικής τράπεζας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank, Μπετίνα Ορλόπ, και ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, Γενς Βάιντμαν, βρίσκονται αντιμέτωποι με την προοπτική αλλαγών στις θέσεις τους.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό της UniCredit, ο Ορσέλ επιδιώκει να προχωρήσει γρήγορα σε αναδιάρθρωση του Εποπτικού Συμβουλίου μόλις αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank, ενώ σχεδιάζει να αντικαταστήσει την Μπετίνα Ορλόπ λίγο αργότερα.

Πέρα από τις αλλαγές στη διοίκηση, τα σχέδια της UniCredit περιλαμβάνουν περικοπές έως και 7.000 θέσεων εργασίας και σημαντική συρρίκνωση του διεθνούς δικτύου της γερμανικής τράπεζας.

Η Όρλοπ είχε διαφωνήσει στο παρελθόν με ορισμένες από τις στρατηγικές προτάσεις του Όρσελ.

Από τότε που ανέλαβε τη διοίκηση της Commerzbank, λίγες εβδομάδες μετά τη γνωστοποίηση της αρχικής συμμετοχής της UniCredit, η χρηματιστηριακή αξία της γερμανικής τράπεζας έχει υπερδιπλασιαστεί.

Η ίδια είχε επικεντρωθεί στην ενίσχυση της κερδοφορίας και των διανομών προς τους μετόχους, επιδιώκοντας να καταστήσει μια ενδεχόμενη εξαγορά ακριβότερη για την ιταλική τράπεζα.

Οι παραχωρήσεις της UniCredit στη γερμανική κυβέρνηση

Η αλλαγή στάσης του Βερολίνου ήρθε μετά τη συμφωνία για συγκεκριμένες δεσμεύσεις της UniCredit.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει πλέον μια ταχεία διαδικασία και μια ομαλή μεταβίβαση του ελέγχου της Commerzbank.

Όπως ανέφερε, η στρατηγική της UniCredit προσφέρει μια καλή βάση για το μέλλον της γερμανικής τράπεζας.

Σε αντάλλαγμα, η ιταλική τράπεζα δεσμεύτηκε να προστατεύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και να διατηρήσει τη χρηματοδότηση των γερμανικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, συμφώνησε ότι η Commerzbank θα παραμείνει εισηγμένη στο χρηματιστήριο και θα διατηρήσει την έδρα της στη Φρανκφούρτη.

Οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την εξασφάλιση της πολιτικής συναίνεσης που έλειπε από το σχέδιο του Όρσελ.

Το σχέδιο συγχώνευσης με την HVB και το όριο του 50%

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit έχει δηλώσει ότι προς το παρόν δεν σχεδιάζει να αυξήσει τη συμμετοχή της ιταλικής τράπεζας στην Commerzbank πάνω από το 50%.

Ένας βασικός λόγος είναι ότι μια τέτοια κίνηση θα ενεργοποιούσε την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης για τη mBank, την πολωνική θυγατρική της Commerzbank.

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, ο Όρσελ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συγχώνευσης της Commerzbank με την υφιστάμενη γερμανική θυγατρική της UniCredit, την HVB, με έδρα το Μόναχο.

Μια τέτοια συναλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει τη συμμετοχή της UniCredit στο νέο σχήμα πάνω από το 50%, χωρίς να χρειαστεί η ιταλική τράπεζα να αγοράσει επιπλέον μετοχές της Commerzbank.

Η Μπετίνα Όρλοπ, πάντως, έχει αμφισβητήσει τη δυνατότητα υλοποίησης μιας τέτοιας συγχώνευσης εάν ο Όρσελ δεν εξασφαλίσει τη στήριξη τουλάχιστον του 75% των μετόχων.

Οι επόμενες κινήσεις και ο ρόλος της ΕΚΤ

Με την πολιτική συμφωνία να έχει πλέον επιτευχθεί, ο Αντρέα Όρσελ μπορεί να επικεντρωθεί στην εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Commerzbank.

Ένα από τα πρώτα βήματα αναμένεται να είναι το αίτημα για σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων, με στόχο τον διορισμό νέων μελών στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα ακολουθήσει πιθανότατα προσπάθεια συγκρότησης νέας διοικητικής ομάδας.

Η μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ενδέχεται επίσης να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να απαιτήσει από τη UniCredit την πλήρη ενοποίηση της Commerzbank ως θυγατρικής της.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αύξανε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της ιταλικής τράπεζας.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της υπολειπόμενης συμμετοχής 13% του γερμανικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες του Bloomberg, ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο πώλησης του ποσοστού αυτού, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με τη UniCredit για τη μελλοντική στρατηγική της Commerzbank.

Ο Αντρέα Όρσελ χαιρέτισε τη συμφωνία με τον Λαρς Κλίνγκμπαϊλ ως «θετική εξέλιξη», τονίζοντας ότι η στήριξη του Γερμανού υπουργού Οικονομικών για μια ταχεία μεταβίβαση του ελέγχου θα προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια και δυναμική στην επόμενη φάση αναδιάρθρωσης της Commerzbank.