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Η United Airlines Holdings Inc. και η American Airlines Group Inc. δήλωσαν ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μειώσουν περαιτέρω τη χωρητικότητά τους κατά το τέταρτο τρίμηνο, ενώ η Southwest Airlines Co. εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια αύξησης των ναύλων, καθώς ο αεροπορικός κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλές τιμές καυσίμων.

«Εάν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν τόσο υψηλές όσο είναι αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι αυτό θα απαιτήσει ορισμένες προσαρμογές όσον αφορά τον σχεδιασμό της χωρητικότητάς μας, καθώς εξετάζουμε το μέλλον», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της American, Ρόμπερτ Ίσομ, σε συνέδριο της Morgan Stanley στην Καλιφόρνια.

Μιλώντας μετά τον Ίσομ στην ίδια εκδήλωση, ο οικονομικός διευθυντής της United, Μάικ Λέσκινεν, δήλωσε ότι, εάν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν υψηλές, η εταιρεία θα «προχωρήσει σε ορισμένες προσαρμογές στο πρώτο τρίμηνο και στη συνέχεια, μέσα στο 2027».

«Δεν πραγματοποιούμε πτήσεις με στόχο να μεγιστοποιήσουμε το μερίδιο αγοράς, αλλά για να μεγιστοποιήσουμε την κερδοφορία και τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών, επομένως θα προχωρήσουμε σε αυτές τις προσαρμογές», δήλωσε ο Λέσκινεν.

Αργότερα, ο οικονομικός διευθυντής της Southwest, Τομ Ντόξι, δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρεία βλέπει «περιθώριο να προχωρήσει» σε αυξήσεις ναύλων, καθώς ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με υψηλότερο κόστος καυσίμων εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Περαιτέρω περικοπές χωρητικότητας είναι πιθανές εάν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν υψηλές, πρόσθεσε ο Ντόξι.

Η American εκτιμά ότι τα καύσιμα θα προσθέσουν επιπλέον κόστος 1 δισ. δολαρίων κατά τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους. Ταυτόχρονα, η αεροπορική εταιρεία βλέπει οφέλη από την έμφαση που δίνει στα premium προϊόντα, με μεγαλύτερο μέρος των εσόδων να προέρχεται από το μπροστινό τμήμα των αεροσκαφών. Σε αυτή τη φάση, η εταιρεία εξακολουθεί να αισθάνεται «πολύ καλά» σχετικά με τις προβλέψεις της, είπε ο Ίσομ.

Νωρίτερα φέτος, η United προέβλεψε προσαρμοσμένα κέρδη τρίτου τριμήνου ύψους 2,50 έως 3,50 δολαρίων ανά μετοχή και υπολογίζει σε περίπου 6 δισ. δολάρια πρόσθετου κόστους καυσίμων για το 2026, το οποίο σχεδιάζει να αντισταθμίσει έως το τέλος του έτους.

Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Σικάγο, η οποία, μαζί με τη Delta Air Lines Inc., έχει καταφέρει να παραμείνει ευέλικτη εν μέσω του υψηλού κόστους χάρη στην κορυφαία στον κλάδο στρατηγική της στα premium προϊόντα, κινήθηκε γρήγορα και επιθετικά όσον αφορά τη χωρητικότητα. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία ανακοίνωσε μείωση κατά 5% των προγραμματισμένων πτήσεων για το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο, εστιάζοντας σε πιο αδύναμα δρομολόγια εκτός ωρών αιχμής — πτήσεις στα μέσα της εβδομάδας και νυχτερινές πτήσεις — και περιορίζοντας τις δραστηριότητές της στο αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο.

«Όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο, θα υπάρξουν ορισμένες πτήσεις τον Δεκέμβριο που δεν θα πραγματοποιήσουμε, ενώ πιστεύαμε ότι θα τις πραγματοποιούσαμε», δήλωσε ο Λέσκινεν, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, οι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι συγκρούσεις θα τερματιστούν μόνο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Το Brent έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 70% φέτος, ενώ τα διυλισμένα προϊόντα, όπως το ντίζελ, έχουν καταγράψει ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις, αντανακλώντας τους κινδύνους για την προσφορά που προκύπτουν από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Η εκτίναξη του κόστους ασκεί σημαντικές πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των αεροπορικών εταιρειών. Η JetBlue Airways Corp., με έδρα τη Νέα Υόρκη, μείωσε την περασμένη εβδομάδα τις προβλέψεις της για τη χωρητικότητα, αναμένοντας πλέον αύξηση μεταξύ 1,5% και 3,5% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για ανάπτυξη μεταξύ 3% και 6%.

Η American Airlines έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τις εντονότερες πιέσεις μεταξύ των μεγάλων ανταγωνιστών της, έχοντας μειώσει δύο φορές μέχρι στιγμής φέτος τις προβλέψεις της. Τον Απρίλιο, προέβλεψε για το σύνολο του έτους ένα εύρος από ζημία 0,40 δολαρίων έως κέρδος 1,10 δολαρίων ανά μετοχή — χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο για κέρδη 1,10 έως 2,70 δολαρίων — αφού απορρόφησε εκτιμώμενο πρόσθετο κόστος καυσίμων ύψους 4 δισ. δολαρίων εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Τον Ιούλιο, μείωσε εκ νέου τις προβλέψεις της, σε εύρος από ζημία 0,65 δολαρίων έως κέρδος 0,65 δολαρίων ανά μετοχή, καθώς οι δαπάνες για καύσιμα αυξήθηκαν κατά περισσότερα από 2,2 δισ. δολάρια ή κατά 83% σε ετήσια βάση μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η American κατάφερε να αντισταθμίσει μόνο περίπου το 50% αυτής της επιβάρυνσης από τα καύσιμα μέσω υψηλότερων ναύλων.

Κάθε επιπλέον σεντ στο κόστος των καυσίμων αντιστοιχεί σε περίπου 10 εκατ. δολάρια, δήλωσε στο συνέδριο ο οικονομικός διευθυντής Ντέβον Μέι, προσθέτοντας ότι η αεροπορική εταιρεία θα δώσει τις προβλέψεις της για το τέταρτο τρίμηνο όταν ανακοινώσει τα αποτελέσματά της τον επόμενο μήνα.

«Πρόκειται για αύξηση 1 δισ. δολαρίων που βλέπουμε στο τέταρτο τρίμηνο», σημείωσε ο Μέι. «Το θετικό είναι ότι μπαίνουμε σε αυτή την περίοδο με ισχυρότερο ισολογισμό ή με λιγότερο χρέος από ό,τι είχαμε εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη ρευστότητα, επομένως αισθανόμαστε πολύ καλά για τη θέση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή».

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