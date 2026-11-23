Οι τιμές των κατοικιών στη Βρετανία αναμένεται να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες το επόμενο έτος, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα, το αυξημένο κόστος δανεισμού και η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια περιορίζουν τη ζήτηση, σύμφωνα με την Knight Frank, η οποία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την αγορά ακινήτων.

Οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν μόλις 1% το 2027, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για άνοδο 3%, όπως αναφέρει η εταιρεία συμβούλων ακινήτων σε έκθεση που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα.

Στην αγορά πολυτελών κατοικιών του κεντρικού Λονδίνου (prime central London), η οποία περιλαμβάνει εύπορες συνοικίες όπως το Νάιτσμπριτζ και το Μέιφερ, προβλέπεται ακόμη και πτώση τιμών κατά 3%.

Το κόστος δανεισμού πιέζει την αγορά κατοικίας

Η υποβάθμιση των προβλέψεων από την Knight Frank αναδεικνύει τις ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις που δέχεται η βρετανική αγορά κατοικίας, η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη περίοδο υποχώρησης.

Η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού, περιορίζοντας περαιτέρω την οικονομική δυνατότητα των υποψήφιων αγοραστών να αποκτήσουν κατοικία.

Τα βασικά επιτόκια στεγαστικών δανείων έχουν πλησιάσει το 6%, από 4,83% λίγο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες κατοικιών της Βρετανίας, όπως η Taylor Wimpey και η Barratt Redrow, αντιμετωπίζουν ήδη υποχώρηση της ζήτησης, καθώς τα υψηλά στεγαστικά επιτόκια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης δυσκολεύουν την πρόσβαση των καταναλωτών στην ιδιοκατοίκηση.

Πολυτελείς κατοικίες: Σχεδόν στο μισό η πραγματική αξία από το 2013

Στην αγορά πολυτελών κατοικιών του Λονδίνου, οι τιμές έχουν ήδη μειωθεί σχεδόν στο μισό σε πραγματικούς όρους, δηλαδή αφού ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, σε σύγκριση με τα υψηλά του 2013.

Ωστόσο, η πτώση φαίνεται πλέον να επιταχύνεται.

Η Knight Frank περιόρισε την πρόβλεψή της για τη σωρευτική αύξηση των τιμών στις ακριβότερες ταχυδρομικές περιοχές του Λονδίνου την επόμενη πενταετία στο 6,5%, από 16,8% που προέβλεπε μόλις επτά μήνες νωρίτερα.

Πολλοί πωλητές αναγκάζονται πλέον να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους προκειμένου να προσελκύσουν αγοραστές, εφόσον εξακολουθούν να επιθυμούν να πουλήσουν.

«Πολλοί πωλητές γνωρίζουν ότι η αγορά βρίσκεται εδώ και καιρό σε χαμηλά επίπεδα και έχουν ήδη προσαρμόσει τις τιμές τους», δήλωσε ο Στιούαρτ Μπέιλι, συνεπικεφαλής του τμήματος εξυπηρέτησης ιδιωτών πελατών της Knight Frank στο Λονδίνο.

Από την πλευρά του, ο Τομ Μπιλ, επικεφαλής έρευνας για τη βρετανική αγορά κατοικίας στην Knight Frank, υπογράμμισε πόσο δραστικά έχει αλλάξει το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον μέσα σε λίγους μήνες.

«Τον Απρίλιο, πρωθυπουργός ήταν ο Κιρ Στάρμερ και λίγοι περίμεναν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα διαρκούσε πέρα από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ», ανέφερε.

«Επτά μήνες αργότερα, τίποτα από τα δύο δεν ισχύει», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι οι αντίξοες συνθήκες για την αγορά γίνονται ολοένα εντονότερες.

Ενοίκια: Προβλέψεις για αυξήσεις έως 4,5% το 2027

Την ίδια στιγμή, η αγορά ενοικίων στη Βρετανία εμφανίζει σημάδια επιτάχυνσης μετά την εφαρμογή του νέου νόμου Renters’ Rights Act, που αφορά στα δικαιώματα των ενοικιαστών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Hamptons, οι αυξήσεις των ενοικίων στα νέα μισθωτήρια συμβόλαια προβλέπεται να κορυφωθούν στο 4,5% το 2027, προτού υποχωρήσουν ελαφρώς τα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερα, οι προβλέψεις διαμορφώνονται ως εξής:

2027: Αύξηση ενοικίων κατά 4,5%.

2028: Αύξηση κατά 3,5%.

2029: Αύξηση κατά 2,5%.

Η περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων κατοικιών προς ενοικίαση, σε συνδυασμό με την προσπάθεια των ιδιοκτητών να ανακτήσουν πρόσθετα κόστη, συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες που αναμένεται να τροφοδοτήσουν τις αυξήσεις.