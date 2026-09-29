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Η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με το υψηλότερο κόστος δανεισμού για 10ετή ομόλογα από το 1999, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερη αποζημίωση για τους κινδύνους που συνδέονται με τον επίμονο πληθωρισμό και την πιθανότητα αύξησης των κρατικών δαπανών στον επόμενο προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το βρετανικό Γραφείο Διαχείρισης Χρέους προχώρησε την Τρίτη σε δημοπρασία έως 4,25 δισ. λιρών σε 10ετείς τίτλους με κουπόνι 4,875% και λήξη τον Ιούλιο του 2036.

Στην αντίστοιχη δημοπρασία του προηγούμενου μήνα, η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 5,16%, επίπεδο που αποτελούσε ήδη υψηλό σχεδόν δύο δεκαετιών. Έκτοτε, οι αποδόσεις συνέχισαν να αυξάνονται, με την απόδοση του 10ετούς βρετανικού ομολόγου να αγγίζει τη Δευτέρα το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 ετών, στο 5,38%, ενώ την Τρίτη κινήθηκε στο 5,41%.

Η άνοδος των αποδόσεων των βρετανικών κρατικών τίτλων εντάσσεται στο ευρύτερο διεθνές κύμα αύξησης του κόστους δανεισμού, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας ενισχύουν τους φόβους ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν πιο αυστηρή νομισματική πολιτική.

Παράλληλα, οι αγορές ανησυχούν για το μέγεθος του δημόσιου δανεισμού και την επιβάρυνση που προκαλεί η άνοδος των επιτοκίων στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

«Τα στοιχεία για τον δανεισμό παραμένουν εξαιρετικά δύσκολα, ενώ οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης και ως εκ τούτου το ενεργειακό κόστος θα παραμείνει αυξημένο», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Κάρτερ, επικεφαλής έρευνας σταθερού εισοδήματος της Quilter Cheviot.

Οι αγορές αναμένουν ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων τον Νοέμβριο, ενώ τιμολογούν έως και πέντε αυξήσεις μέχρι το τέλος του 2027.

Την ίδια στιγμή, ο προϋπολογισμός της 28ης Οκτωβρίου αποτελεί κρίσιμο τεστ για τον υπουργό Οικονομικών Τζον Χίλι, ο οποίος επιχειρεί να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ θα διατηρήσει αυστηρό έλεγχο στα δημόσια οικονομικά.

Ο Χίλι έδωσε έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις ανησυχίες των αγορών σχετικά με τη μελλοντική πορεία του κρατικού χρέους.

Ωστόσο, η άνοδος των αποδόσεων έχει δημιουργήσει και επενδυτικές ευκαιρίες για ορισμένους αγοραστές. Η προηγούμενη δημοπρασία 10ετών τίτλων είχε υπερκαλυφθεί πάνω από 3,6 φορές, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ζήτηση από τον Απρίλιο του 2020.

Στήριξη στην αγορά ομολόγων μπορεί επίσης να προσφέρει η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να αναστείλει το πρόγραμμα ποσοτικής σύσφιξης και να σταματήσει τις πωλήσεις μακροπρόθεσμων τίτλων στην αγορά.

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