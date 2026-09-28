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Η British American Tobacco (BAT) εντείνει τις πιέσεις του κλάδου κατά των αυστηρότερων κανόνων που σχεδιάζει η βρετανική κυβέρνηση για τις συσκευασίες των ηλεκτρονικών τσιγάρων, προειδοποιώντας τη νέα υπουργό Υγείας ότι τα μέτρα ενδέχεται να ενισχύσουν τις πωλήσεις παράνομων προϊόντων.

Η πρόταση προβλέπει ότι τα vapes, τα σακουλάκια νικοτίνης και άλλα προϊόντα νικοτίνης θα πωλούνται σε ουδέτερες συσκευασίες και δεν θα βρίσκονται σε εμφανή σημεία μέσα στα καταστήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κίνγκσλεϊ Γουίτον, επικεφαλής εταιρικών υποθέσεων της BAT, οι περιορισμοί ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση των πωλήσεων προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς.

Σε επιστολή που απέστειλε τον Ιούλιο στην υπουργό Υγείας Ιβέτ Κούπερ, ο Γουίτον προειδοποίησε για τις πιθανές παρενέργειες των σχεδιαζόμενων μέτρων.

«Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να καταστήσουν δυσκολότερο για τους ενήλικους καπνιστές να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις εναλλακτικές επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους, να περιορίσουν την προβολή των νόμιμων προϊόντων και, χωρίς πρόθεση, να ενισχύσουν τη θέση των παράνομων ή μη συμμορφούμενων προϊόντων», ανέφερε.

Η επιστολή, την οποία εξασφάλισε το Bloomberg News μέσω αιτήματος βάσει της νομοθεσίας περί ελευθερίας της πληροφόρησης, εστάλη λίγες ημέρες αφότου η Κούπερ ανέλαβε τη θέση της στη νέα κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ.

Σε δήλωσή του μέσω email στο Bloomberg News, ο Γουίτον ανέφερε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επιτρέπουν τον διαφανή διάλογο.

«Όταν η επιστολή μας λάβει απάντηση, ίσως η βρετανική κυβέρνηση επιλέξει να συνεργαστεί μαζί μας ώστε να επιταχύνουμε τη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα», σημείωσε.

Οι νέοι περιορισμοί για κάπνισμα και άτμισμα

Η Βρετανία ψήφισε τον Απρίλιο μια ευρεία νομοθετική μεταρρύθμιση για το κάπνισμα και το άτμισμα, απαγορεύοντας την πώληση τσιγάρων σε όσους έχουν γεννηθεί μετά το 2008. Παράλληλα, έδωσε στους υπουργούς τη δυνατότητα να επιβάλλουν περιορισμούς στην πώληση, τη συσκευασία και την προώθηση προϊόντων νικοτίνης.

Η κυβέρνηση ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για προτάσεις που προβλέπουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα μπορούν να κυκλοφορούν μόνο σε μαύρο, λευκό ή γκρι χρώμα, ενώ θα περιοριστούν τα διαφημιστικά χαρακτηριστικά, το branding και ονομασίες γεύσεων όπως «μαλλί της γριάς» και «blue voltage».

Στόχος των μέτρων είναι να περιοριστεί η χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων από παιδιά και εφήβους. Η διαβούλευση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου.

Η UK Vaping Industry Association έχει ήδη επικρίνει τα σχέδια, υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι το άτμισμα θεωρείται λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα. Σύμφωνα με την ένωση, τα μέτρα κινδυνεύουν να οδηγήσουν ενήλικους καπνιστές πίσω στα συμβατικά τσιγάρα και να ενισχύσουν την παράνομη αγορά ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Η στροφή της BAT στα προϊόντα χωρίς καπνό

Η BAT εξακολουθεί να αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τα συμβατικά τσιγάρα, ωστόσο η εταιρεία, που διαθέτει μεταξύ άλλων τις μάρκες Lucky Strike και Rothmans, επεκτείνεται σταθερά σε προϊόντα χωρίς καπνό, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα Vuse, καθώς οι παγκόσμιες πωλήσεις συμβατικών τσιγάρων επιβραδύνονται.

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε ότι κανένας αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας δεν έχει συναντηθεί με εκπροσώπους της καπνοβιομηχανίας μετά την παραλαβή της επιστολής της BAT.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι έχει λάβει επιστολές από πολλές οργανώσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης. «Θα παρουσιάσουμε την απάντησή μας και τα επόμενα βήματα εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε εκπρόσωπός του.

Παρέμβαση και από τη Philip Morris

Νωρίτερα τον Ιούλιο, πριν από την αλλαγή κυβέρνησης, η Philip Morris International (PMI) είχε απευθυνθεί με επιστολή στη βουλευτή των Εργατικών Σάρον Χότζσον, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει μέτρα κατά της παράνομης αγοράς και να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για τη ρύθμιση των πωλήσεων νόμιμων προϊόντων.

Η PMI ζήτησε επίσης από τη Χότζσον, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν υφυπουργός Υγείας, να αυξήσει τη χρηματοδότηση των τοπικών ελεγκτικών αρχών για την αντιμετώπιση των παράνομων προϊόντων.

«Η υφιστάμενη διαβούλευση της κυβέρνησης επικεντρώνεται στην προβολή και τη συσκευασία και δεν αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα της ραγδαία διογκούμενης μαύρης αγοράς στη Βρετανία», ανέφερε εκπρόσωπος της PMI στο Bloomberg News.

Νωρίτερα φέτος, σε συζήτηση στο βρετανικό κοινοβούλιο, η Χότζσον είχε υποστηρίξει ότι οι αυστηρότεροι περιορισμοί στα προϊόντα καπνού δεν οδηγούν κατ’ ανάγκη σε ενίσχυση της παράνομης αγοράς, επισημαίνοντας ότι η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων μειώθηκε όταν το νόμιμο όριο ηλικίας για την αγορά τους αυξήθηκε στα 18 έτη.

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