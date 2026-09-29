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Η βρετανική αστυνομία που έχει στο στόχαστρό της το οργανωμένο έγκλημα ανακοίνωσε τη σύλληψη 17 υπόπτων για κατηγορίες που ποικίλλουν από ξέπλυμα χρήματος μέχρι παραποίηση λογιστικών στοιχείων και φοροδιαφυγή στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν 800 αξιωματικοί και η εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι συλλήψεις εντάσσονται στο πλαίσιο εφόδων που πραγματοποίησε τα ξημερώματα σε χώρους στο Λονδίνο και σε τέσσερις άλλες κομητείες (Έσεξ, Χέρφορντσιρ, Κέιμπριτζσιρ και Σάφολκ).

Σύμφωνα με το Sky News, οι έρευνες συνεχίζονται σε έναν αριθμό ακινήτων και αναμένεται να υπάρχει συνεχής παρουσία της αστυνομίας για μερικές ημέρες.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) αναλαμβάνει δράση εναντίον επτά εταιρειών και ερευνά άλλες 30, αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η αστυνομία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για ανάμειξη σε ανώτερο επίπεδο σε σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα.

Η FCA ανακοίνωσε ότι είναι σημαντική η κοινή δράση για την εξάρθρωση οργανώσεων “που καταχρώνται το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα για να ξεπλένουν βρώμικο χρήμα”.

Το ρεπορτάζ του Sky News αναφέρει ότι ένας αξιωματικός που συμμετείχε στην επιχείρηση μαχαιρώθηκε στο πόδι ενώ βρισκόταν με ένταλμα έρευνας σε σπίτι στο Κόκφοστερς του Μπάρνετ.

Δέχτηκε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες από συναδέλφους του και διασώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί χαρακτήρισαν τα τραύματά του μη απειλητικά για τη ζωή του, ανακοίνωσε η αστυνομία.

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