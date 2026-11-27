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Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσε η Wall Street μια χαοτική εβδομάδα, καθώς η ανάκαμψη των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη απέκτησε μεγαλύτερη δυναμική. Την ίδια ώρα, πάντως, περιορίστηκε η ζήτηση τα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια των ομολόγων.

Θυμίζουμε πως η αγορά παρέμεινε κλειστή χθες, Πέμπτη, για την αργία του Thanksgiving, ενώ σήμερα είχε ημιαργία και έκλεισε στις 20:00 ώρα Ελλάδος.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,18% στις 50.774 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,60% στις 7.297 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 2,31% στις 24.129 μονάδες.

Με τα νούμερα αυτά και οι τρεις δείκτες ολοκλήρωσαν την εβδομάδα με ισχυρά κέρδη. Ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο περίπου 5%, που είναι το υψηλότερο πενθήμερο ποσοστό από τον Οκτώβριο του 2022. Ανάλογα κέρδη της τάξεως του 5% μετρά και ο S&P 500 με τον Nasdaq να είναι ο πλέον κερδισμένος έχοντας ενισχυθεί πάνω από 6%, που είναι η καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση του από τον περασμένο Απρίλιο.

O λεγόμενος δείκτης φόβου VIX ολοκλήρωσε την εβδομάδα με κάμψη κάτω από τις 25 μονάδες, έχοντας υποχωρήσει κατά περίπου 30% στο πενθήμερο. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα εκτινάχθηκε συνολικά κατά 86%, φτάνοντας έως και τις 35,89 μονάδες, την περασμένη Παρασκευή 20/11.

Στην αγορά ομολόγων, το αγοραστικό ενδιαφέρον για κρατικά ομόλογα ατόνησε με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι αποδόσεις. Η απόδοση του 10ετούς σκαρφάλωσε στο 4,932% και του 30ετούς στο 5,33%.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται πλέον στο κατά πόσο έχει παρέλθει το χειρότερο κύμα ρευστοποιήσεων, έπειτα από εβδομάδες έντονης ανησυχίας σχετικά με το εάν οι κολοσσιαίες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν καρπούς. Τα ερωτήματα γύρω από το αυξανόμενο κόστος δανεισμού, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τους κινδύνους που εγκυμονεί η συγκεκριμένη τεχνολογία εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα.

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Τζέικομπσεν της Annex Wealth Management, όταν οι φόβοι των επενδυτών δεν επιβεβαιώνονται, οι τοποθετήσεις που βασίστηκαν σε αυτούς αντιστρέφονται και το κύμα των πωλήσεων τελικά ανακόπτεται. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετωπίζουν τις διορθώσεις ως ευκαιρίες επανεξέτασης του χαρτοφυλακίου τους και όχι ως αφορμή αποχώρησης από την αγορά, πρόσθεσε.

«Οι καταναλωτές θα αναζητήσουν ευκαιρίες στη φετινή εορταστική περίοδο. Τίποτα δεν εμποδίζει τους επενδυτές να κάνουν το ίδιο», σχολίασε ο Τζέικομπσεν.

Πάντως, σύμφωνα με τον Τομ Εσέι του The Sevens Report, το σημαντικότερο συμπέρασμα από την πορεία των αγορών αυτή την εβδομάδα είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, κάτι που θα συνεχίσει να συντηρεί τη μεταβλητότητα στην αγορά.

Σε επίπεδο μετοχών, η ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου στάθηκε κομβικός παράγοντας για την αλλαγή κλίματος στην αγορά. Οι Υπέροχες Επτά πρωταγωνίστησαν με Meta και Amazon να κερδίζουν πάνω από 3%-4% και τα μικροτσίπ αποκατέστησαν την λάμψη τους με οδηγό τις Broadcom και AMD. Η Anthropic, μετά από μια δύσκολη εβδομάδα, κέρδισε πάνω από 11%.

Ωστόσο, η Nvidia παρέμεινε καθηλωμένη, σημειώνοντας οριακά κέρδη, καθώς οι επενδυτές γνωρίζουν καλά ότι η εταιρεία παραμένει στο στόχαστρο και έχει μπροστά της μια δύσκολη εβδομάδα. Την ερχόμενη Τρίτη, 1η Δεκεμβρίου, έχει οριστεί η κατάθεση του Τζένσεν Χουάγκ ενώπιον επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ δύο ημέρες μετά, την Πέμπτη 3/12, ακολουθεί η ακρόαση του στη Γερουσία.

«Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιστρέφει στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από τον Οκτώβριο. Ο κλάδος φαίνεται να έχει αλλάξει οριστικά και μια σειρά ανασταλτικών παραγόντων είναι πιθανό να περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια ανόδου των μετοχών των εταιρειών που παρέχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις υποδομές για την ανάπτυξη της AI», προειδοποίησε ο Άνταμ Κρισαφούλι.της Vital Knowledge, εξηγώντας ότι οι επενδυτές αγωνιούν για το ποσοστό των εσόδων της Nvidia που συνδέεται με ημιαγωγούς που υπόκεινται στους νέους αυστηρότερους εξαγωγικούς περιορισμούς

Πρόσθετες ενδείξεις θα προσφέρουν την ερχόμενη εβδομάδα και οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων. Η Marvell ανακοινώνει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης, ενώ οι Salesforce και Snowflake θα ακολουθήσουν μετά το κλείσιμο της Τετάρτης.

Έτερος κερδισμένος κλάδος της σημερινής συνεδρίασης ήταν και αυτός του λιανεμπορίου, με ονόματα όπως η Walmart και η Costco, δεδομένου ότι οι καταναλωτικές δαπάνες παραμένουν σε καλά επίπεδα παρά το κύμα ακρίβειας και ο τζίρος θα αυξηθεί περαιτέρω το τρέχον εμπορικό τετραήμερο της Black Friday/Cyber Monday.

Στον αντίποδα, ισχυρές απώλειες άνω του 5% κατέγραψε η Vertex Pharmaceuticals, μετά την απόφαση των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών να καθυστερήσουν έως και κατά τρεις μήνες τη λήψη απόφασης για την έγκριση φαρμάκου της για χρόνια νεφρική πάθηση.