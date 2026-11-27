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Ανοδικά κινούνται οι κύριοι δείκτες της Wall Street, με τον τεχνολογικό κλάδο να πρωταγωνιστεί στην ανάκαμψη, καθώς οι επενδυτές ολοκληρώνουν μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων και περιορισμένων συνεδριάσεων λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones καταγράφει κέρδη 0,94% και διαπραγματεύεται στις 50.655 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,99% στις 7.253 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημειώνει άνοδο 1,23% στις 23.876 μονάδες.

Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται στο πλαίσιο μιας εβδομάδας έντονης μεταβλητότητας, σε έναν μήνα ακόμη μεγαλύτερων διακυμάνσεων.

Οι τεχνολογικές μετοχές πρωταγωνιστούν στην αρχική ανάκαμψη. Η Nvidia, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τομέα των ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύεται κατά περίπου 3%, ενώ η Meta Platforms, επίσης μέλος της ομάδας των «Magnificent Seven», καταγράφει άνοδο άνω του 3%. Η CoreWeave, εταιρεία παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους νέας γενιάς, σημειώνει κέρδη 5%.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ οδεύουν προς ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη. Ο Dow Jones οδεύει προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό του από τον Απρίλιο του 2025. Στο ίδιο διάστημα, ο S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά 3,9%, ενώ ο Nasdaq έχει σημειώσει άνοδο 4,1%.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, εξέλιξη που οδήγησε τη μετοχή σε άνοδο 31% κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας και ώθησε τους S&P 500 και Nasdaq Composite να καταγράψουν τις καλύτερες ημερήσιες επιδόσεις τους από τον Απρίλιο του 2025. Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 1.400 μονάδες ή περίπου 3%.

Έκτοτε, ωστόσο, οι S&P 500 και Nasdaq δέχθηκαν πιέσεις, καθώς η Nvidia και άλλες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχασαν μέρος των κερδών της Δευτέρας.

Πριν από την αποχώρηση του Χουάνγκ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το επενδυτικό κλίμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη ήταν ήδη αρνητικό, με τους επενδυτές να εκφράζουν αυξανόμενες ανησυχίες για τη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού, τις ενδείξεις επιβράδυνσης των κεφαλαιουχικών δαπανών και τις νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ανάπτυξης κέντρων δεδομένων.

«Οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους πρέπει τελικά να εξασφαλίσουν απόδοση στις επενδύσεις τους και να αποκαταστήσουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές τους. Παράλληλα, εταιρείες όπως η Anthropic πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να επιτύχουν την αύξηση των εσόδων που αναμένουν οι επενδυτές και, τελικά, να καταστούν ιδιαίτερα κερδοφόρες και να δημιουργούν ελεύθερες ταμειακές ροές», δήλωσε την Τετάρτη ο Ρίτσαρντ Κλοντ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Janus Henderson, στην εκπομπή «The Exchange» του CNBC.

«Όλα αυτά πρέπει τελικά να συμβαδίζουν, διαφορετικά οι κεφαλαιουχικές δαπάνες δεν θα μπορέσουν να διατηρηθούν», πρόσθεσε. «Όλα αποτελούν μέρος του τεχνολογικού κύματος της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εκτιμούμε ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται για τουλάχιστον πέντε έως δέκα ακόμη χρόνια».

Πάντως, ορισμένοι στη Wall Street εκτιμούν ότι, παρά τις μακροπρόθεσμες ανησυχίες γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η πρόσφατη αδυναμία της αγοράς συνδέεται περισσότερο με την προοπτική αύξησης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα, ενίσχυσαν τις προσδοκίες των επενδυτών για πολλαπλές αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά παρέμεινε κλειστή την Πέμπτη λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών, ενώ την Παρασκευή η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 20:00 ώρα Ελλάδος.