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Οι αμερικανικές επιχειρήσεις ενίσχυσαν τις προσλήψεις τον Σεπτέμβριο, σε μια ακόμη ένδειξη ότι η οικονομία ενδέχεται να αποκτά νέα δυναμική.

Οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 90.000, σύμφωνα με τα στοιχεία της ADP Research που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τριών μηνών, ενώ οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν άνοδο κατά 75.000 θέσεις.

Περισσότερο από το ήμισυ της αύξησης προήλθε από τους κλάδους της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, σημαντική ενίσχυση της απασχόλησης καταγράφηκε στους τομείς της αναψυχής και φιλοξενίας, των κατασκευών και της μεταποίησης.

Η σταθερότητα στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με την ανθεκτική καταναλωτική δαπάνη, επιτρέπει στη Federal Reserve να διατηρεί στο επίκεντρο την αντιμετώπιση του επίμονου πληθωρισμού. Η κεντρική τράπεζα προχώρησε πριν από δύο εβδομάδες στην πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023, ενώ αρκετοί αξιωματούχοι της έχουν έκτοτε χαρακτηρίσει την αγορά εργασίας «ισχυρή» και «σε ισορροπία».

«Πρόκειται για μια ισχυρή έκθεση. Μετά από μια επιβράδυνση τριών μηνών, η δημιουργία θέσεων εργασίας ανέκαμψε και η αύξηση των μισθών παρέμεινε σταθερή», δήλωσε η Νέλα Ρίτσαρντσον, επικεφαλής οικονομολόγος της ADP και συνεργάτιδα του Bloomberg.

Η έκθεση της ADP, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Stanford Digital Economy Lab, έδειξε ότι οι εργαζόμενοι που άλλαξαν θέση εργασίας είδαν τις μικτές αποδοχές τους να αυξάνονται κατά 7,3% σε ετήσια βάση. Για όσους παρέμειναν στην ίδια θέση εργασίας, η μισθολογική αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,4%.

Τα επίσημα στοιχεία απασχόλησης της αμερικανικής κυβέρνησης, τα οποία περιλαμβάνουν και τον δημόσιο τομέα και θα δημοσιοποιηθούν την Παρασκευή, αναμένεται να δείξουν ότι οι εργοδότες στις ΗΠΑ πρόσθεσαν περίπου 90.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο.

Η ADP βασίζει την ανάλυσή της σε δεδομένα μισθοδοσίας που αφορούν περισσότερους από 26 εκατομμύρια εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ.

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