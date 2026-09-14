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Ο πληθωρισμός αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους της τρέχουσας συγκυρίας, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας ενισχύει τις πιέσεις στο κόστος παραγωγής και στο διαθέσιμο εισόδημα, διατηρώντας παράλληλα τα επιτόκια και τις αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλά επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων με χαμηλή τιμολογιακή δύναμη, αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες αποτιμήσεις, ακόμη και εάν η εγχώρια οικονομία και τα εταιρικά αποτελέσματα παραμένουν ανθεκτικά.

Παρά την αναζωπύρωση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι αμερικανικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι μίλησαν λιγότερο και όχι περισσότερο για πληθωριστικές πιέσεις κατά την περίοδο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δευτέρου τριμήνου του 2026.

Σύμφωνα με ανάλυση που αφορά τις τηλεδιασκέψεις αποτελεσμάτων των εταιρειών του S&P 500 που έλαβαν χώρα από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου, η λέξη «πληθωρισμός» (inflation) αναφέρθηκε σε 205 τηλεδιασκέψεις, αριθμός μειωμένος κατά 6% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2026, όταν είχε καταγραφεί σε 217 τηλεδιασκέψεις.

Η σημερινή εικόνα απέχει σημαντικά από την περίοδο κορύφωσης των πληθωριστικών πιέσεων. Οι 205 αναφορές βρίσκονται πολύ χαμηλότερα τόσο από τον μέσο όρο πενταετίας των 276, όσο και από το υψηλό της τελευταίας δεκαετίας των 410 τηλεδιασκέψεων στο δεύτερο τρίμηνο του 2022 (Ρωσο-Ουκρανική Κρίση). Η συγκεκριμένη περίοδος συνέπεσε με την κορύφωση του αμερικανικού πληθωρισμού, καθώς τον Ιούνιο του 2022 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή είχε παρουσιάσει αύξηση 9,1% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021. Ωστόσο, ο σημερινός αριθμός παραμένει ελαφρώς υψηλότερος από τον δεκαετή μέσο όρο των 199 αναφορών.

Σε επίπεδο κλάδων, οι βιομηχανικές εταιρίες κατέγραψαν τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό αναφορών στον πληθωρισμό, με 48 τηλεδιασκέψεις. Ως ποσοστό των εταιρειών του κάθε κλάδου, όμως, το ζήτημα εμφανίζεται εντονότερο στα Υλικά Κατασκευών, όπου αναφέρθηκε στο 84% των τηλεδιασκέψεων, και στα Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά, με ποσοστό 80%.

Η σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο παρουσιάζει μικτή εικόνα. Σε έξι από τους 11 κλάδους μειώθηκε ο αριθμός των εταιρειών που αναφέρθηκαν στον πληθωρισμό, με τη μεγαλύτερη υποχώρηση να καταγράφεται στον Κλάδο Υγείας (-10) και στις Υπηρεσίες Κοινής ωφέλειας (-5). Αντίθετα, πέντε κλάδοι εμφάνισαν αύξηση, με τον κλάδο πληροφορικής (+6) να ξεχωρίζει.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, παρά την επιστροφή της ενέργειας στο επίκεντρο των αγορών, ο πληθωρισμός δεν αποτέλεσε μεγαλύτερη εταιρική ανησυχία στο δεύτερο τρίμηνο από ότι στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Οι αναφορές παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα της πληθωριστικής κρίσης του 2022, αν και η αυξημένη παρουσία του θέματος σε Υλικά Κατασκευών και Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά δείχνει ότι οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερη έκθεση σε πρώτες ύλες και κόστος παραγωγής εξαρτώμενο από τρίτους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εντονότερες πιέσεις.

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