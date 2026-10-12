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Περίπου το 60% των προγραμματισμένων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία αναμένεται σήμερα να ακυρωθούν, σύμφωνα με στοιχεία από την εταιρία αναλύσεων δεδομένων για τον τομέα της αεροπορίας Cirium, μετά τις αιματηρές επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς Χούθι το σαββατοκύριακο.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ ‘Βασιλιάς Χαλίντ’ ακύρωσε χθες το 99,7% όλων των προγραμματισμένων πτήσεων, σύμφωνα με τη Cirium.

Το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας έμεινε χθες, Κυριακή, κλειστό ύστερα από επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 11, μετά από άλλη φονική επίθεση για την οποία ανέλαβαν την ευθύνη οι Χούθι και στην οποία 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν.

Η Κίνα «καταδικάζει» τα πλήγματα των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Η Κίνα «καταδίκασε» σήμερα τις φονικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν τις τελευταίες ημέρες οι Χούθι της Υεμένης εναντίον αεροδρομίων και ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας και εξέφρασε «βαθιά ανησυχία για την επιδείνωση της σύγκρουσης».

«Καλούμε τα εμπλεκόμενα μέρη να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να επιδεινώσει τις περιφερειακές εντάσεις, να επιλύσουν τις διαφορές και τις διενέξεις τους με τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση και να φθάσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματίας.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε σήμερα ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί πως έχει επιτευχθεί ενεργειακή ασφάλεια στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος αυτός θέτει σε δοκιμασία τις υποδομές και προηγούμενες αποφάσεις του βασιλείου, που τις τελευταίες ημέρες δέχεται πυρά από τους Χούθι.

«Δεν μπορεί να θεωρηθεί πως έχει επιτευχθεί ενεργειακή ασφάλεια», δήλωσε ο υπουργός στη διάρκεια διάσκεψης για την ενέργεια στο Ριάντ.

«Για τη Σαουδική Αραβία, οι συνθήκες αυτές έθεσαν σε δοκιμασία τις υποδομές μας, τους θεσμούς μας, τις ομάδες μας και την ανθεκτικότητά μας. Έθεσαν επίσης σε δοκιμασία αποφάσεις που είχαν ληφθεί πολύ πριν από τις σημερινές κρίσεις, επειδή η ανθεκτικότητα οικοδομείται πριν συμβούν οι κρίσεις», δήλωσε ο υπουργός Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν.

Ο υπουργός δήλωσε επίσης ότι τα πρόσφατα «γεγονότα» απαιτούν μια σθεναρή απάντηση.

«Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων είναι σοβαρά, η απάντησή μας πρέπει να είναι εξίσου», τόνισε.

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