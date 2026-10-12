Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένας Ισραηλινός επενδυτής, ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Κολωνάκι, σε προνομιακό σημείο με ανεμπόδιστη θέα από την Ακρόπολη έως τη θάλασσα και κάποια χρέη που οδηγούν σε πλειστηριασμό είναι τα βασικά στοιχεία μιας υπόθεσης που χαρακτηρίζεται από εύλογα ερωτήματα, αλλά και εντυπωσιακές ανατροπές.

Ο επιχειρηματίας και τα χρέη

Πρωταγωνιστής είναι, -όπως πρώτη αποκάλυψε η στήλη Darkroom τον περασμένο Δεκέμβριο-, ο M.W., επιχειρηματίας από το Ισραήλ, ο οποίος φέρεται μέσω του ομίλου του να έχει επενδύσεις σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και ακίνητα σε όλο τον κόσμο, ενώ συμμετείχε και στο εγχείρημα της έλευσης και ανάπτυξης ξενοδοχειακής αλυσίδας, ισραηλινών συμφερόντων, στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη αλυσίδα, όμως, έχει αλλάξει πλέον χέρια καθώς λόγω οικονομικών προβλημάτων πουλήθηκε σε άλλον πολύ ισχυρό ισραηλινό όμιλο.

Ο ίδιος επιχειρηματίας φέρεται να συμμετέχει ή να συμμετείχε και σε άλλες επενδύσεις στη χώρα μας, ενώ το διαμέρισμα στο Κολωνάκι το απέκτησε το 2019.

Με βάση τη χρονική πορεία των γεγονότων, αρχικά αναρτήθηκε πλειστηριασμός σε βάρος του για τις 9 Ιανουαρίου 2026 με τον ίδιο να αναφέρεται στην κατασχετήρια έκθεση ως κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Δημάκη και προσωρινά διαμένων στο ξενοδοχείο Brown Acropole επί της οδού Πειραιώς.

Επισπεύδοντες σε εκείνη τη φάση ήταν η εταιρεία “V.A. Conland Τεχνική”, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα των πολυτελών κατασκευών και είχε αναλάβει αρκετά από τα ξενοδοχεία της Brown Hotels, όπως το Brown Acropole, το Brown Lighthouse Athens, το Isla Brown Corinthian Resort, το Villa Brown Ermou κ.α., καθώς και ο Πολιτικός Μηχανικός Α.Β.

Εκτελεστός τίτλος ήταν μια διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, από το 2024, με το ποσό της κατάσχεσης να ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.

Το διαμέρισμα

Στο σφυρί θα έβγαινε μια αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, -κατά πλήρη κυριότητα- ήτοι διαμέρισμα του 9ου ορόφου σε εσοχή από την οδό Γ. Σταθά 20 και 6ου ορόφου σε εσοχή από την οδό Δημάκη 8, «μετά του ανήκοντος σε αυτό ως παράρτημα -δώμα- του 10ου ορόφου» μιας πολυκατοικίας κτισμένης στη θέση «Σχιστή Πέτρα», στο Κολωνάκι.

Το διαμέρισμα αποτελείται από είσοδο, σάλα, τραπεζαρία, τρία υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτρό, β’ λουτρό, W.C., και δωμάτιο υπηρεσίας, ενώ έχει επιφάνεια 208,30 τ.μ. Το δώμα, επιφάνειας 52,19 τ.μ. αποτελείται από ένα δωμάτιο και λουτρό.

Το διαμέρισμα αγοράστηκε από τον Ισραηλινό επενδυτή τον Ιούλιο του 2019. Η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό του Ιανουαρίου είχε οριστεί στα 1.431.000 ευρώ.

Επί του ακινήτου είχαν εγγραφεί αρκετά βάρη και ειδικότερα, προσημείωση υποθήκης για 4 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2022, υπέρ της ισραηλινής εταιρείας Michlol Growth Limited, συντηρητική κατάσχεση για 430.000 ευρώ, δυνάμει απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τον Φεβρουάριο του 2024, υπέρ της “V.A. Conland Τεχνική”, καθώς και η αναγκαστική κατάσχεση για 60.000 ευρώ που έγινε τον Ιούνιο του 2025.

Ο συγκεκριμένος πλειστηριασμός, ωστόσο, ανεστάλη.

Η ανακοπή και η ανατροπή στην τιμή

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, πριν τον αρχικό πλειστηριασμό υπήρξε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 «σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων» από τους αρχικούς επισπεύδοντες (την «V.A. Conland Τεχνική» και τον Α.Β.) προς την ισραηλινή εταιρεία «Michlol Growth Limited» προς την οποία έχει κι άλλα χρέη ο εν λόγω επιχειρηματίας. Πρόκειται για εταιρεία παροχής ιδιωτικών πιστώσεων και εναλλακτικών χρηματοδοτήσεων και είναι θυγατρική της εισηγμένης της Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ Michlol Finance Ltd.

Η νέα επισπεύδουσα, όμως, δεν επιθυμούσε την διεξαγωγή του πλειστηριασμού στις 9 Ιανουαρίου και για αυτό υπήρξε η αναστολή.

Στη συνέχεια, όμως, έκανε ανακοπή κατά του οφειλέτη που τώρα εμφανίζεται ως κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, για να ανεβάσει την τιμή πρώτης προσφοράς, ενώ το νέο σφυρί προσδιορίστηκε για τις 16 Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή.

Η ανακόπτουσα ισραηλινή εταιρεία αμφισβήτησε στο δικαστήριο την εκτίμηση για την αρχική τιμή πρώτης προσφοράς, υποστηρίζοντας ότι η εμπορική αξία του επίδικου ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 2.400.000 ευρώ, «διότι πρόκειται για ακίνητο που βρίσκεται σε προνομιακή θέση, στο κέντρο της Αθήνας και δη στο Κολωνάκι, το οποίο θεωρείται προνομιακή οικιστική περιοχή». Προσκόμισε μάλιστα νεότερη έκθεση εκτίμησης (του Σεπτεμβρίου), με φωτογραφίες του ακινήτου τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά προκειμένου να διαπιστωθεί η σημερινή του κατάσταση.

Κατά την κρίση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εξέτασε την ανακοπή, οι ισχυρισμοί της νυν επισπεύδουσας είναι βάσιμοι και «η εκτίμηση της αξίας του επίδικου ακινήτου στην προσβαλλόμενη κατασχετήρια έκθεση δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή εμπορική αξία του».

Με άπλετη θέα, πολυτελές και επιπλωμένο…

Ακόλουθα, το δικαστήριο, με απόφαση του στις 28 Σεπτεμβρίου, έκανε δεκτή την ανακοπή, επισημαίνοντας στο σκεπτικό ότι «το επίδικο ακίνητο βρίσκεται στο Κολωνάκι, το οποίο αποτελεί μία από τις πλέον προνομιακές και υψηλού κύρους οικιστικές περιοχές του κέντρου της Αθήνας, βρίσκεται σε σχετικά μικρή απόσταση από την οργανωμένη εμπορική αγορά της περιοχής, με εύκολη πρόσβαση σε καταστήματα, χώρους εστίασης και αναψυχής, καθώς και λοιπές υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα σε ήσυχο σημείο, έμπροσθεν πάρκου, καταλαμβάνει τον 9ο και 10ο όροφο του κτηρίου, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα προς την Ακρόπολη και τον ευρύτερο αστικό ορίζοντα της Αθήνας έως και τη θάλασσα, είναι πολυτελώς ανακαινισμένο, με υψηλών προδιαγραφών κατασκευαστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία αξιολογούνται ως ανώτερα από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά της πλειονότητας των συγκριτικών ακινήτων και διατίθεται πλήρως επιπλωμένο».

Στη συνέχεια αναφέρεται πως «λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πιστοποιημένος εκτιμητής που συνέταξε την έκθεση εκτίμησης που μνημονεύεται στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης προέβη σε εξωτερική μόνο αυτοψία του ακινήτου και δεν έλαβε υπόψη την εσωτερική κατάσταση του κτηρίου εντός αυτού, όπως έχει διαμορφωθεί, καθώς και την ιδιαίτερα καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτήριο εξωτερικά αλλά και την πολυτελή κατασκευή του ακινήτου εσωτερικά, πιθανολογείται ότι η εμπορική αξία του κατασχεθέντος είναι μεγαλύτερη της αρχικής εκτίμησης και ότι ανέρχεται στο ποσό των 2.400.000 ευρώ, στο οποίο πρέπει να καθοριστεί η τιμή πρώτης προσφοράς στον επικείμενο πλειστηριασμό. Σε περίπτωση δε που δεν γίνει η σχετική διόρθωση στην αξία του κατασχεθέντος και στην τιμή πρώτης προσφοράς, πιθανολογείται ότι θα επέλθει βλάβη σε βάρος της ανακόπτουσας, καθόσον η ως άνω απόκλιση κρίνεται ουσιώδης».

Έτσι, για τον νέο πλειστηριασμό της 16ης Οκτωβρίου η τιμή εκκίνησης είναι στα 2.400.000 ευρώ. Πάντα υπάρχει, βέβαια, μέχρι και την τελευταία στιγμή το ενδεχόμενο αναστολής ή και ματαίωσής του.

Διαβάστε ακόμη

Ρεύμα: Υποχρεωτικά ετήσια σταθερά συμβόλαια και «ασπίδα» απέναντι στις ανατιμήσεις

Ι.Χ. σε ακινησία: Το παρκάρισμα που φέρνει πρόστιμο ακόμη και χωρίς οδήγηση

Τράπεζα Κύπρου: Αναζητεί εξαγορές στην Ελλάδα – Το νέο άνοιγμα 13 χρόνια μετά την κρίση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ