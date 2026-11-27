Θύμα κυβερνοεπίθεσης έπεσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Agence France-Presse – AFP), με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας η πλατφόρμα διάθεσης περιεχομένου AFP Forum.

Η διοίκηση του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου, που εδρεύει στη Γαλλία, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η κυβερνοεπίθεση, καθώς και την ταυτότητα των δραστών, σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Το AFP δέχθηκε κυβερνοεπίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία ξεκίνησε στη 01:30, ώρα Παρισιού (02:30 ώρα Ελλάδας). Στόχος ήταν το AFP Forum, μία από τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν οι πελάτες μας για να περιηγούνται στο περιεχόμενό μας και να το κατεβάζουν», αναφέρεται σε εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα της διοίκησης του πρακτορείου.

«Μόλις εντοπίστηκε η παραβίαση, οι ομάδες μας κινητοποιήθηκαν άμεσα για να την περιορίσουν και έθεσαν προληπτικά εκτός λειτουργίας το AFP Forum. Η πλατφόρμα παραμένει μη διαθέσιμη μέχρι νεωτέρας».

Το AFP φέρεται να παρέχει εναλλακτικές λύσεις πρόσβασης στο περιεχόμενό του στους συνδρομητές του, για όσο διάστημα η πλατφόρμα παραμένει εκτός λειτουργίας.

Προειδοποίηση για πρωτοφανές επίπεδο κυβερνοαπειλών

Ο επικεφαλής της γαλλικής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας, Βενσάν Στρουμπέλ, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές επίπεδο απειλών στον κυβερνοχώρο, καλώντας σε συλλογικές προσπάθειες για την ενίσχυση της προστασίας απέναντι στις επιθέσεις.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές επίπεδο απειλής, με ένταση που δεν έχουμε βιώσει ποτέ στο παρελθόν», δήλωσε ο Στρουμπέλ σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Διαδοχικές κυβερνοεπιθέσεις στην Ευρώπη

Το περιστατικό αποτελεί το τελευταίο σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων και διαταραχών στη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η FIFA, η οποία εδρεύει στη Ζυρίχη της Ελβετίας, επιβεβαίωσε ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικές και επιχειρηματικές πληροφορίες.

Τον Οκτώβριο, αρκετά σούπερ μάρκετ στη Γαλλία δέχθηκαν μια «πρωτοφανή» κυβερνοεπίθεση, η οποία προκάλεσε αύξηση της θερμοκρασίας των ψυγείων και των καταψυκτών τους ακόμη και στους 50 βαθμούς Κελσίου.

Απότομες αυξήσεις της θερμοκρασίας καταγράφηκαν επίσης στις αρχές Νοεμβρίου σε καταστήματα δέκα ακόμη ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Σουηδία.

Η Γαλλία κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι βρισκόταν πίσω από την κυβερνοεπίθεση του Οκτωβρίου και κάλεσε τον πρέσβη του Ιράν στο Παρίσι για να επιδώσει «εντονότατη διαμαρτυρία».

Το Ιράν χαρακτήρισε «αβάσιμες» τις κατηγορίες του Παρισιού και καταδίκασε την «τετριμμένη πολιτική διατύπωσης κατηγοριών κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας».