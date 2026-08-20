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Την πάγια τουρκική θεωρία περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο επαναφέρει η Άγκυρα, ανοίγοντας νέο μέτωπο αμφισβήτησης μετά την πρόσφατη αντιπαράθεση για τα θαλάσσια πάρκα. Αυτή τη φορά αφορμή αποτελεί το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ με υπουργική απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σε σημερινή του τοποθέτηση, επιχειρεί να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός «δεν έχει νομικές συνέπειες» για την Τουρκία και δεν μεταβάλλει τις θέσεις που διατηρεί η Άγκυρα για το Αιγαίο.

Στην ανακοίνωσή του, μάλιστα, το τουρκικό ΥΠΑΜ επαναφέρει ευθέως την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς «των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών».

Πρόκειται ουσιαστικά για επανάληψη της γνωστής τουρκικής θέσης περί «γκρίζων ζωνών», την οποία η Αθήνα απορρίπτει σταθερά, επιμένοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο καθορίζεται σαφώς από τις διεθνείς συνθήκες.

Στην ίδια γραμμή ΥΠΕΞ και υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας

Η σημερινή παρέμβαση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας έρχεται μία ημέρα μετά την αντίστοιχη τοποθέτηση του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί.

Και ο Κετσελί είχε υποστηρίξει ότι το ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν μπορεί να παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία, επαναφέροντας την ίδια ακριβώς διατύπωση για γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων, κατά την τουρκική θέση, η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες.

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