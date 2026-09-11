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Μπορεί οι Τούρκοι όλο το προηγούμενο διάστημα να έχουν στοχοποιήσει τα ελληνικά νησιά με πρώτο εξ αυτών το Καστελλόριζο, εντούτοις το σημερινό ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί με πλήρες πρόγραμμα έως την Κυριακή για να «μπει στο μάτι» της γείτονος.

Είναι προφανές ότι η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού ενέχει ισχυρό συμβολισμό και θα σταλούν μηνύματα με αποδέκτες στην άλλη μεριά του Αιγαίου, σε μια περίοδο αναθέρμανσης της ελληνοτουρκικής έντασης, όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφενός προετοίμαζε εδώ και εβδομάδες αυτό το ταξίδι αφετέρου έχει μια ευρύτερη στόχευση.

Δεκαέξι χρόνια μετά τη μετάβαση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελλόριζο για να ανακοινώσει την ένταξη της Ελλάδας στον νεοσύστατο τότε μηχανισμό δανειοδότησης, εν μέσω της δριμείας οικονομικής κρίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνει στο ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων για να συμβολίσει το κλείσιμο ενός κύκλου.

Άλλωστε, όπως το είπε και στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να περάσει από τη «Συμφωνία Αλήθειας» του 2019 και του 2023, σε μια «Συμφωνία Ευημερίας και Προόδου» με τους πολίτες. Με την Ελλάδα να είναι σε εντελώς διαφορετική θέση από μακροοικονομικής και όχι μόνο άποψης, μακριά από τις μέρες της μνημονιακής εποπτείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισημάνει σε όλους τους τόνους την ανάγκη ενότητας και κοινωνικής συνοχής. Άλλωστε και από τη ΔΕΘ έκανε λόγο για την ανάγκη η ανάπτυξη να διαχέεται ισόρροπα και παντού, ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της Ελλάδας. Σημειωτέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει να πάει στο ακριτικό νησί από το 2019, όταν ήταν ακόμα πρόεδρος της ΝΔ και τότε είχε βρεθεί εκεί μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα.

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