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Σε νέα προκλητική κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο προχώρησε η Τουρκία, μία ημέρα πριν από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, καθώς τουρκικά μαχητικά F-16, εκ των οποίων τέσσερα ήταν οπλισμένα, και UAV προχώρησαν σε συνολικά 10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις στο FIR Αθηνών, ενώ σημειώθηκαν και δύο αερομαχίες με ελληνικά μαχητικά.

Η τουρκική προκλητική δραστηριότητα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ περιλάμβανε συνολικά εννέα αεροσκάφη, εκ των οποίων έξι μαχητικά F-16 σε τρεις σχηματισμούς (3×2) και τρία μεμονωμένα UAV, με την περιοχή δράσης να εκτείνεται στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Οι 10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου πραγματοποιήθηκαν από τα τουρκικά F-16, ενώ οι 10 παραβάσεις στο FIR Αθηνών αποδίδονται τόσο στα μαχητικά όσο και στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τρεις από τα F-16 και επτά από τα UAV.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας. Η νέα αυτή δραστηριότητα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 3 (3×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 3 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 9

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 4 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 10 (3 από τα F-16 και 7 από τα UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 10 (όλες από τα F-16)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 2

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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