Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το ίδρυμα που ελέγχει τη Novo Nordisk, την εταιρεία πίσω από το δημοφιλές φάρμακο Ozempic, προχωρά στη δημιουργία νέου εργοστασίου παραγωγής κβαντικών τσιπ στην Κοπεγχάγη, σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια κούρσα για την ανάπτυξη της νέας αυτής τεχνολογίας εντείνεται.

Η νέα εγκατάσταση θα σχεδιάζει και θα κατασκευάζει τις βασικές μονάδες επεξεργασίας που απαιτούνται για τους κβαντικούς υπολογιστές και θα λειτουργεί από την Quantum Foundry Copenhagen, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος Novo Nordisk.

Το ίδρυμα θα επενδύσει περίπου 400 εκατ. κορόνες Δανίας (62 εκατ. δολάρια) στο έργο, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία ερευνητικών και αναπτυξιακών υποδομών, αλλά και την προετοιμασία του χώρου για μελλοντική παραγωγή.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Quantum Foundry Copenhagen, Πίτερ Κρόγκστρουπ, θα απαιτηθούν επιπλέον κεφάλαια για την εγκατάσταση των γραμμών παραγωγής, οι οποίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν να λειτουργούν σε περίπου δύο χρόνια.

«Υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός για το ποιος θα προηγηθεί στην τεχνολογία των κβαντικών υπολογιστών και ποιος θα αποτελέσει μέρος αυτής της εξαιρετικά σύνθετης τεχνολογικής ανάπτυξης», δήλωσε ο Κρόγκστρουπ. «Πρέπει να παραμείνουμε μπροστά από τις εξελίξεις».

Η μάχη για την κβαντική υπεροχή

Οι επενδύσεις στην κβαντική πληροφορική αυξάνονται ραγδαία, καθώς κυβερνήσεις και επιχειρήσεις επιδιώκουν να αξιοποιήσουν μια τεχνολογία που υπόσχεται να ξεπεράσει τους συμβατικούς υπολογιστές σε συγκεκριμένους τομείς.

Ο κλάδος έχει ενισχυθεί από σημαντική δημόσια χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων και από τη δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης για επενδύσεις ύψους 2 δισ. δολαρίων στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Ένας από τους τομείς όπου οι κβαντικοί υπολογιστές θεωρείται ότι μπορούν να προσφέρουν σημαντικές αλλαγές είναι η ανάπτυξη φαρμάκων, καθώς η τεράστια υπολογιστική ισχύς τους θα μπορούσε να επιταχύνει την ανακάλυψη νέων θεραπειών και μορίων.

Μεγάλο στοίχημα της Novo Nordisk Foundation

Το Ίδρυμα Novo Nordisk έχει ήδη δεσμεύσει περισσότερες από 2,9 δισ. κορόνες Δανίας για την ανάπτυξη της κβαντικής τεχνολογίας.

Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν και την προσπάθεια δημιουργίας ενός πλήρως λειτουργικού κβαντικού υπολογιστή στην Κοπεγχάγη έως το 2034, αλλά και την απόκτηση κβαντικού υπολογιστικού συστήματος που αναπτύχθηκε από τη Microsoft.

Η νέα μονάδα παραγωγής τσιπ αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική του ιδρύματος να τοποθετήσει τη Δανία στον παγκόσμιο χάρτη της κβαντικής τεχνολογίας, σε έναν κλάδο όπου ΗΠΑ, Κίνα και Ευρώπη ανταγωνίζονται για την πρωτοπορία.

Διαβάστε ακόμη

Ενεργειακή αναβάθμιση: Έρχονται επιδοτήσεις για 62.000 κατοικίες – Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια

Big Tech: Η εξέγερση κατά των data centers και η μάχη για τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων (γραφήματα)

Καταπατημένες εκτάσεις Δημοσίου: Χαμηλό ενδιαφέρον για εξαγορά με έκπτωση έως 80%

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ