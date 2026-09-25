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Η Ρωσία ενδέχεται να πραγματοποιήσει μια «περιορισμένη στρατιωτική επίθεση» εναντίον χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ τους επόμενους μήνες, προειδοποίησαν οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας, εκτιμώντας ότι το Κρεμλίνο εμφανίζεται πλέον πιο διατεθειμένο να αναλάβει κινδύνους μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Δανίας (DDIS) έκανε λόγο για έναν «χαμηλό αλλά αυξανόμενο κίνδυνο» η Ρωσία να προχωρήσει σε μεμονωμένα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας κατά κρίσιμων υποδομών που στηρίζουν την Ουκρανία.

«Μια περιορισμένη στρατιωτική επίθεση θα αποτελούσε μια απελπισμένη κίνηση από την πλευρά της Ρωσίας και, όπως και οι εντεινόμενες υβριδικές επιθέσεις, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες», ανέφερε η υπηρεσία στην έκθεσή της.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, στόχος μιας τέτοιας κίνησης θα ήταν να μετατοπιστούν ευρωπαϊκοί πόροι μακριά από τη στήριξη προς την Ουκρανία και να προκληθούν διαιρέσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που η Συμμαχία δεν καταφέρει να συμφωνήσει σε κοινή απάντηση.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ευρεία εισβολή, αλλά παραμένουν οι κίνδυνοι

Η δανέζικη υπηρεσία διευκρίνισε ότι δεν βλέπει ενδείξεις πως η Ρωσία σχεδιάζει μια πλήρους κλίμακας εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ, αν και σημείωσε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να αναπτύξει περιορισμένο αριθμό στρατιωτών σε χώρες του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία, πιθανώς χωρίς διακριτικά εθνικής ταυτότητας. Ωστόσο, μια τέτοια ανάπτυξη θα ήταν δύσκολο να αποκρυφθεί και θα απαιτούσε αρκετούς μήνες προετοιμασίας.

Στο πλαίσιο της νέας αξιολόγησης απειλών, η Δανία εντάσσεται στη σειρά ευρωπαϊκών χωρών που έχουν προειδοποιήσει τις τελευταίες ημέρες για αυξημένους κινδύνους από τη Ρωσία.

Μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία ή βρίσκονται κοντά σε αυτήν περιλαμβάνονται η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, καθώς και οι χώρες της Βαλτικής, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία.

Προειδοποίηση για ενίσχυση υβριδικών επιθέσεων

Η υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας προειδοποίησε επίσης ότι η Ρωσία αναμένεται να εντείνει τον υβριδικό πόλεμο κατά της Δύσης και του ΝΑΤΟ, με επιθέσεις που θα μπορούσαν να έχουν σοβαρότερες συνέπειες από ό,τι στο παρελθόν.

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις που θα προκαλούν σοβαρές διαταραχές σε κρίσιμες λειτουργίες των κοινωνιών, αλλά και πράξεις δολιοφθοράς με αυξημένο κίνδυνο ανθρώπινων απωλειών.

Την ίδια ώρα, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι πυρκαγιά σε σταθμό εδάφους του Starlink στη χώρα ήταν αποτέλεσμα δολιοφθοράς με στόχο τη διακοπή υπηρεσιών διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό.

Ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης Κριστόφ Γκαβκόφσκι δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη αποδειχθεί ποιος ευθύνεται για το περιστατικό, ωστόσο ανέφερε ότι «πολλές ενδείξεις» παραπέμπουν στη νέα ρωσική «δομή επιθέσεων». Το Κρεμλίνο έχει στο παρελθόν αρνηθεί εμπλοκή σε αντίστοιχα περιστατικά.

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