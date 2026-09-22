Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν την Τρίτη συμφωνία που επιτρέπει τη διεύρυνση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, σε μια εξέλιξη που μπορεί να βάλει τέλος στην πολύμηνη αντιπαράθεση γύρω από το στρατηγικής σημασίας και πλούσιο σε ορυκτούς πόρους νησί.

Η συμφωνία υπογράφηκε κατά την παρουσία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και απέχει από την προηγούμενη απαίτηση του Αμερικανού Προέδρου να περάσει η Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο, με την Ουάσιγκτον να επικαλείται την ανάγκη ανάσχεσης της αυξανόμενης παρουσίας της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική.

Ωστόσο, η νέα συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για σημαντικά μεγαλύτερο στρατιωτικό αποτύπωμα των ΗΠΑ στο αρκτικό έδαφος, μια λύση που προέκυψε έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις της Γροιλανδίας στο ενδεχόμενο πλήρους αμερικανικής ανάληψης του ελέγχου της. Σύμφωνα με το Reuters, προβλέπεται μεταξύ άλλων η δημιουργία ή επαναλειτουργία δύο επιπλέον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, στο Ναρσάρσουακ και το Μέστερσβιγκ, πέραν της υφιστάμενης βάσης Πίτουφικ.

Τραμπ: «Μόνιμος έλεγχος» στην ασφάλεια

Μιλώντας ενώπιον των ηγετών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν από την τελετή υπογραφής, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία παρέχει στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο στην ασφάλεια και σε όλες τις άλλες ανάγκες» της Γροιλανδίας. Η Δανία, από την πλευρά της, έχει τονίσει ότι η συμφωνία σέβεται την κυριαρχία του Βασιλείου της Δανίας και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των κατοίκων της Γροιλανδίας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα επιτρέπεται να αποκτήσει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιήσει ευαίσθητες επενδύσεις χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Τραμπ, η Πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν και ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, σε τριμερή τελετή μετά την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στον ΟΗΕ.

Η Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε τη συμφωνία μια διευθέτηση που μπορεί να «διαρκέσει για πάντα», επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και υπογραμμίζοντας ότι διασφαλίζεται το δικαίωμα της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.

Η συμφωνία επιχειρεί έτσι να εξισορροπήσει την επιδίωξη της Ουάσιγκτον για ισχυρότερη στρατιωτική παρουσία στην Αρκτική με τις θέσεις της Κοπεγχάγης και του Νουούκ για διατήρηση της κυριαρχίας και αποφυγή οποιασδήποτε μεταβίβασης της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

Διαβάστε ακόμη

Νέος επενδυτικός κύκλος για τις ελληνικές τράπεζες – Τι καταγράφεται στο συνέδριο της ΒofA

WOOD: Πώς επηρεάζουν οι υψηλές τιμές ενέργειας τις ελληνικές μετοχές

Αγορές ιδίων μετοχών: Εργαλείο επιβράβευσης ή παγίδα καταστροφής αξίας; (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ