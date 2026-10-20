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Η Apple παρουσίασε την Τρίτη το HomeView, τη σημαντικότερη νέα της πρωτοβουλία στον τομέα των έξυπνων οικιακών συσκευών εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια.

Η νέα συσκευή ενσωματώνει τη βελτιωμένη έκδοση της Siri, του ψηφιακού βοηθού της Apple, και αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το HomeView διαθέτει οθόνη 7 ιντσών, η οποία είναι ενσωματωμένη σε ένα ηχείο που βρίσκεται στη βάση της συσκευής. Παράλληλα, η Apple σχεδιάζει να κυκλοφορήσει και μια έκδοση που θα μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο.

Η συσκευή κοστίζει 299 δολάρια και είναι ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία, ενώ η επίσημη κυκλοφορία της έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου.

Η Apple διαθέτει τα έξυπνα ηχεία HomePod από το 2017, ωστόσο τα προϊόντα αυτά δεν κατάφεραν να αποκτήσουν ευρεία απήχηση στους καταναλωτές. Στα τέλη της δεκαετίας του 2010, η Amazon και η Google κυριάρχησαν στην αγορά των έξυπνων ηχείων, με αποτέλεσμα η Apple να περιοριστεί σε ένα μικρό μερίδιο της αγοράς.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών αγοράς International Data Corporation (IDC), το μερίδιο της Apple στην παγκόσμια αγορά έξυπνων ηχείων ανήλθε μόλις στο 5,2% το 2025. Αντίθετα, η Amazon κατείχε το 40,9% της αγοράς και η Google το 29%.

Η ανάπτυξη των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο, έχει οδηγήσει τις εταιρείες τεχνολογίας στην αναζήτηση νέων συσκευών που επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία μέσω φωνητικών εντολών, αντί να πληκτρολογούν ή να χρησιμοποιούν οθόνη αφής. Παρότι το HomeView διαθέτει οθόνη αφής, η Apple το παρουσιάζει και ως έναν πιο εύκολο τρόπο επικοινωνίας με τη Siri μέσα στο σπίτι, χωρίς οι χρήστες να χρειάζεται να χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο.

Σύμφωνα με το CNN, η Siri στο HomeView θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες προσαρμοσμένες στο πλαίσιο των μηνυμάτων και των καταχωρίσεων στο ημερολόγιο των χρηστών. Παράλληλα, σύμφωνα με την Apple, η συσκευή θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει έως και έξι μέλη της οικογένειας μέσω της αναγνώρισης προσώπου. Επιπλέον, οι συνομιλίες των χρηστών με τη Siri στο HomeView θα συγχρονίζονται μεταξύ των διαφορετικών συσκευών τους.

Σύμφωνα με την Apple, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της κάμερας και του μικροφώνου της συσκευής υποβάλλονται σε ξεχωριστή επεξεργασία, ώστε να μην είναι προσβάσιμα από το λογισμικό της συσκευής, τις εφαρμογές, την ίδια την εταιρεία ή τους χρήστες. Επιπλέον, το περιεχόμενο των μηνυμάτων και του ημερολογίου κάθε χρήστη εμφανίζεται στην οθόνη μόνο όταν η συσκευή αναγνωρίσει την ταυτότητά του.

Το HomeView θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην ευρύτερη διάδοση των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης της Siri, καθώς ο αναβαθμισμένος ψηφιακός βοηθός της Apple υποστηρίζεται μόνο από το iPhone 15 Pro και τα νεότερα μοντέλα. Έτσι, ακόμη και τα μέλη μιας οικογένειας που διαθέτουν παλαιότερα iPhone, τα οποία δεν υποστηρίζουν τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης της Apple, θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν μέσω της νέας συσκευής.

Η Apple παρουσιάζει επίσης το HomeView ως μια συσκευή που διευκολύνει τον έλεγχο των έξυπνων οικιακών συσκευών, τις βιντεοκλήσεις μέσω FaceTime και την αναπαραγωγή μουσικής, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ψηφιακή κορνίζα φωτογραφιών. Χάρη στη δυνατότητα αναγνώρισης προσώπου, η συσκευή προσαρμόζει τις εφαρμογές και τα widget που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη, ανάλογα με το άτομο που τη χρησιμοποιεί. Παράλληλα, όπως και το Apple Watch, προσφέρει διαφορετικές επιλογές εμφάνισης της οθόνης, επιτρέποντας στους χρήστες να προβάλλουν πληροφορίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, όπως το ημερολόγιό τους, φωτογραφίες και τον καιρό.

Υπό τη διοίκηση του νέου διευθύνοντος συμβούλου της, Τζον Τέρνους, η Apple συνεχίζει να διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της, με το HomeView να αποτελεί μία από τις πιο πρόσφατες προσθήκες, μετά την παρουσίαση του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone της εταιρείας τον περασμένο μήνα.

Την Τρίτη, η Apple ανακοίνωσε επίσης μια νέα έκδοση του HomePod Mini, ένα αναβαθμισμένο Apple TV 4K με ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης της Siri, καθώς και μια σειρά έξυπνων οικιακών συσκευών που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τις εταιρείες LG και Schneider Electric.

Η Apple δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να αποδείξει ότι μπορεί να αναπτύξει ένα νέο, επιτυχημένο προϊόν που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης. Στις τηλεδιασκέψεις για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, οι αναλυτές ζητούν επανειλημμένα από τα στελέχη της να διευκρινίσουν αν σχεδιάζει να κυκλοφορήσει νέες συσκευές που θα αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Apple συμμετέχει στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας για την ανάπτυξη εξατομικευμένων βοηθών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι θα μπορούν να διευκολύνουν τους καταναλωτές στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Οι εταιρείες αυτές προετοιμάζονται για ένα μέλλον στο οποίο οι χρήστες θα μπορούν να εκτελούν διάφορες εργασίες δίνοντας φωνητικές εντολές ή πληκτρολογώντας σε έναν ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, αντί να χρησιμοποιούν ξεχωριστές εφαρμογές και ιστοσελίδες. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Meta παρουσίασε πρόσφατα τον νέο ψηφιακό βοηθό της, Muse, μαζί με μια σειρά έξυπνων γυαλιών που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν. Παράλληλα, η OpenAI αναπτύσσει τις δικές της συσκευές.

Η Apple εκτιμά ότι μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χάρη στην έμφαση που δίνει στην προστασία της ιδιωτικότητας, αλλά και στο γεγονός ότι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν ήδη τα iPhone, iPad και Mac για τις περισσότερες ψηφιακές τους δραστηριότητες. Το HomeView εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, καθώς προσαρμόζει την αρχική οθόνη του ανάλογα με το άτομο που το χρησιμοποιεί, προσφέροντας μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία.

Παράλληλα, ωστόσο, η Apple υποστηρίζει ότι οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να αποκτήσουν μια εντελώς νέα συσκευή για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Σε εκδήλωση τον περασμένο μήνα, ο Τζον Τέρνους τόνισε ότι το iPhone είναι η καταλληλότερη συσκευή για να λειτουργεί ως προσωπικό κέντρο διαχείρισης των ψηφιακών δραστηριοτήτων του χρήστη.