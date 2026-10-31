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Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την φάση, παρά την απειλή επανάληψης της σύρραξης, δήλωσε στο δίκτυο Al Jazeera ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

«Στο σημερινό πλαίσιο, το Ιράν δεν βλέπει ότι υπάρχει η ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς. Οι όροι του Ιράν είναι ξεκάθαροι και διεξάγονται διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές για το θέμα», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξή του στο Al Jazeera αποσπάσματα της οποίας μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν τους όρους του Ιράν, τότε η Τεχεράνη θα αποφασίσει αν οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να γίνουν απευθείας ή όχι», δήλωσε ο Αραγτσί.

Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη συζήτησε την επιστολή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς σε συσκέψεις υψηλού επιπέδου, αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις κατά το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, έστειλε επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν Μόχσεν Ρεζάι.

Οι⁠ New York Times και η Wall ⁠Street ⁠Journal έγραψαν ότι ο Βανς πρότεινε την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, πράγμα που ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε λέγοντας ότι η πρόταση αφορούσε μόνο την αποστολή ιατρικών προμηθειών.

Οι όροι της Τεχεράνης αφορούν τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θέτει ως όρο για το άνοιγμα του Ορμούζ την εφαρμογή εκεχειρίας στην περιοχή, την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, την άρση των κυρώσεων που αφορούν τον ιρανικό πετρελαϊκό τομέα, καθώς και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνονταν στο ιρανοαμερικανό πρωτόκολλο που συνομολογήθηκε τον Ιούνιο, έπειτα από την εκεχειρία του Απριλίου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Αλλά η εύθραυστη ύφεση κατέρρευσε το καλοκαίρι και όλες οι διπλωματικές προσπάθειες για μία διευθέτηση παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπες.

Συνομιλίες διεξάγονται ανάμεσα στο Ιράν και τους μεσολαβητές, κυρίως το Κατάρ: μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Κατάρ αυτήν την εβδομάδα στην Τεχεράνη, ο Αμπάς Αραγτσί έστειλε απεσταλμένους στις χώρες του Κόλπου «για την συνέχιση των διαβουλεύσεων».

Σύμφωνα με το Axios, το Κατάρ προσπαθεί να πείσει το Ιράν να επιτρέψει την πρόσβαση επιθεωρητών του ΟΗΕ στις βομβαρδισμένες πυρηνικές του εγκαταστάσεις με αντάλλαγμα άμβλυνση των αμερικανικών κυρώσεων.

Αλλά για το ζήτημα των επιθεωρήσεων, ο Αραγτσί δήλωσε ότι υπάρχει ακόμη μεγάλο χάσμα να καλυφθεί πριν «εξομαλυνθεί η συνεργασία με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA).