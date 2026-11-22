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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε πέρυσι να επικοινωνήσει με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, χρησιμοποιώντας τις καθιερωμένες τηλεφωνικές γραμμές και τους επίσημους διαύλους επικοινωνίας. Ωστόσο, δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Στη συνέχεια, ο Τραμπ αποφάσισε να στείλει επιστολή, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στη Wall Street Journal. Το πρόβλημα, όμως, ήταν πώς θα έφτανε το γράμμα στα χέρια του Κιμ, τον οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε περιγράψει κατά την πρώτη θητεία του ως κάτι περισσότερο από φίλο.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου κατέστρωσαν ένα ασυνήθιστο σχέδιο: μια ομάδα θα περίμενε έξω από τα γραφεία της μόνιμης αντιπροσωπείας της Βόρειας Κορέας στα Ηνωμένα Έθνη, στο Μανχάταν.

Όταν ένας Βορειοκορεάτης διπλωμάτης πέρασε από το σημείο, η ομάδα τον πλησίασε αιφνιδιαστικά και του έδωσε την επιστολή. Αργότερα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ΟΗΕ, ο διπλωμάτης πέταξε την κλειστή επιστολή μπροστά σε έναν Αμερικανό εκπρόσωπο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί τρεις φορές, με την αποπυρηνικοποίηση να βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών τους. Σήμερα, όμως, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται ούτε να εγκαταλείψει το πυρηνικό του οπλοστάσιο ούτε να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με τον άνθρωπο, που θεωρείται ηγέτης του ελεύθερου κόσμου.

Κατά την περιοδεία του στην Ασία αυτή την εβδομάδα, η νέα προσπάθεια του Τραμπ να συναντηθεί με τον Κιμ προσέκρουσε σε αδιέξοδο.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν την πιθανότητα μιας συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο, σε μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής, ωστόσο ο Κιμ έθεσε όρους που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσαν να αποδεχθούν, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Από τα 20-30 πυρηνικά όπλα στα 60 – Η νέα πραγματικότητα για τις ΗΠΑ

Η επιμονή του Τραμπ να εξασφαλίσει μια συνάντηση και η σιωπή του Κιμ αντανακλούν την πολυετή αποτυχία των ΗΠΑ να πείσουν τη Βόρεια Κορέα να εγκαταλείψει το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Εδώ και δεκαετίες, η Ουάσιγκτον έχει δοκιμάσει σχεδόν τα πάντα: διαπραγματεύσεις, οικονομικά κίνητρα, κυρώσεις και διπλωματική απομόνωση.

Πλέον, οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο η πυρηνική ισχύς της Βόρειας Κορέας να αποτελεί μια μη αναστρέψιμη πραγματικότητα.

Ακόμη και η ετήσια αξιολόγηση απειλών των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αναγνώριζε πέρυσι ότι «ο Κιμ δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί την εγκατάλειψη των στρατηγικών οπλικών προγραμμάτων του».

Από την τελευταία συνάντηση Κιμ και Τραμπ το 2019, το πυρηνικό οπλοστάσιο που ελέγχει ο 42χρονος Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει αυξηθεί από περίπου 20-30 κεφαλές σε εκτιμώμενες 60.

Παράλληλα, η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει πλέον διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους στερεών καυσίμων, ικανούς να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Βόρεια Κορέα έχει ενισχύσει την άμυνά της απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις, αξιοποιώντας τη στενότερη συνεργασία με τη Μόσχα και τις τεράστιες κλοπές κρυπτονομισμάτων που αποδίδονται στο καθεστώς.

Ο Κιμ επιδιώκει πλέον την επίσημη αναγνώριση της Βόρειας Κορέας από τις ΗΠΑ ως πυρηνικής δύναμης.

Σε ομιλία του τον Φεβρουάριο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επιλέξουν την ειρηνική συνύπαρξη, αποδεχόμενες το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του, ή να αντιμετωπίσουν μια «αιώνια αντιπαράθεση».

Το σχέδιο Τραμπ για μια ιστορική συμφωνία

Ο Τραμπ, έχοντας αποδυναμωθεί πολιτικά από τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, αναζητεί ένα σημαντικό επίτευγμα στη διεθνή σκηνή που θα μπορούσε να καθορίσει την πολιτική του κληρονομιά.

Ενόψει της περιοδείας του στην Ασία την περασμένη εβδομάδα, πίεσε τους συνεργάτες του να εξασφαλίσουν συνάντηση με τον Κιμ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν διάφορες προτάσεις για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις μιας συνάντησης Τραμπ-Κιμ, μεταξύ των οποίων η επίσημη λήξη του Πολέμου της Κορέας, ο οποίος σταμάτησε με ανακωχή πριν από περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις σχετικές διεργασίες, συζητήθηκε επίσης η πιθανότητα έκδοσης ανακοίνωσης η οποία δεν θα αναγνώριζε επισήμως τη Βόρεια Κορέα ως πυρηνική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα δεν θα ζητούσε την κατάργηση του πυρηνικού της προγράμματος.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα επιδίωκαν περιορισμούς στις πυρηνικές και πυραυλικές δοκιμές της Πιονγκγιάνγκ.

Η Ουάσιγκτον θα μπορούσε επίσης να προωθήσει τη δημιουργία γραφείων διπλωματικής διασύνδεσης, ως πρώτο βήμα για την εγκαθίδρυση περισσότερο επίσημων διπλωματικών σχέσεων.

Η αναγνώριση της Βόρειας Κορέας ως κράτους που διαθέτει πυρηνικά όπλα θα συνιστούσε σημαντική αλλαγή στην αμερικανική πολιτική.

Ακόμη και η έναρξη διαπραγματεύσεων με τον Κιμ χωρίς την απαίτηση της αποπυρηνικοποίησης θα αποτελούσε ριζική απόκλιση από την πάγια στρατηγική της Ουάσιγκτον, προκαλώντας ανησυχίες στους συμμάχους της στη Νότια Κορέα, στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη, σύμφωνα με ειδικούς.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες για τη διοργάνωση συνάντησης με τον Κιμ. Η αντιπροσωπεία της Βόρειας Κορέας στον ΟΗΕ δεν κατέστη δυνατό να σχολιάσει.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι παραμένει προσηλωμένος στον στόχο της αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις, η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει λεπτομερές σχέδιο πολιτικής για τη Βόρεια Κορέα.

Σε αντίθεση με την πρώτη θητεία του, ο Τραμπ έχει αφήσει κενή τη θέση του ειδικού απεσταλμένου για την πολιτική έναντι της Πιονγκγιάνγκ.

Επιπλέον, η στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου που δημοσιεύθηκε πέρυσι δεν περιλάμβανε καμία αναφορά στη Βόρεια Κορέα, για πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Το βασικό στρατηγικό έγγραφο του Πενταγώνου, η Εθνική Αμυντική Στρατηγική που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, χαρακτήριζε τη Βόρεια Κορέα «σαφή και άμεσο κίνδυνο πυρηνικής επίθεσης κατά της αμερικανικής επικράτειας».

Ωστόσο, σε αντίθεση με προηγούμενες εκδόσεις του εγγράφου, δεν γινόταν καμία αναφορά στην αποπυρηνικοποίηση της χώρας.

Καθ’ οδόν προς την Ασία πέρυσι, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί πόσο δύσκολη ήταν η επικοινωνία με την Πιονγκγιάνγκ.

«Διαδώστε το», είχε πει, αναφερόμενος στην επιθυμία του να συναντηθεί με τον Κιμ. «Έχουν πολλά πυρηνικά όπλα, αλλά όχι και τόσο καλό τηλεφωνικό δίκτυο».

Τελικά, συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε. Η μοναδική εξέλιξη ήταν ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Βόρεια Κορέα «κατά κάποιον τρόπο πυρηνική δύναμη».

Πιο πρόσφατα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανάρτησε φωτογραφίες από τις παλαιότερες συναντήσεις τους, όταν μιλούσε για την «πολύ ιδιαίτερη σχέση» τους.

Δεκαετίες αποτυχημένης διπλωματίας και κυρώσεων

Τις τελευταίες δεκαετίες, διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει να πείσουν τη Βόρεια Κορέα να εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες.

Διορίστηκαν ειδικοί απεσταλμένοι, συγκροτήθηκαν ομάδες διαπραγμάτευσης σε τεχνικό επίπεδο και πραγματοποιήθηκαν διμερείς συνομιλίες. Σε άλλες περιπτώσεις, η Ουάσιγκτον επιχείρησε να εντάξει και άλλες χώρες στη διπλωματική διαδικασία.

Οι ΗΠΑ εξέτασαν επίσης μονομερείς παραχωρήσεις, όπως η απομάκρυνση των αμερικανικών τακτικών πυρηνικών όπλων από τη Νότια Κορέα το 1991.

Το 1994 επιτεύχθηκε μια σταδιακή συμφωνία, η οποία προέβλεπε το πάγωμα των δυνατοτήτων παραγωγής πλουτωνίου της Βόρειας Κορέας, με αντάλλαγμα οικονομική βοήθεια, χαλάρωση κυρώσεων και την κατασκευή δύο αντιδραστήρων ελαφρού ύδατος.

Η συμφωνία κατέρρευσε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλυψαν ότι η Βόρεια Κορέα διατηρούσε μυστικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου.

Στη συνέχεια, η Ουάσιγκτον υιοθέτησε τη στρατηγική CVID (Complete, Verifiable and Irreversible Dismantlement), δηλαδή την πλήρη, επαληθεύσιμη και μη αναστρέψιμη κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας.

Όπως θυμούνται πρώην Αμερικανοί διαπραγματευτές, όταν οι Βορειοκορεάτες ζητούσαν ανταλλάγματα, η απάντηση της αμερικανικής πλευράς ήταν σχεδόν πάντα η ίδια:

«Με την αποπυρηνικοποίηση, όλα είναι δυνατά. Χωρίς την αποπυρηνικοποίηση, τίποτα δεν είναι δυνατό».

Από το «φωτιά και οργή» στο «ερωτευτήκαμε»

Ο Τραμπ ξεκίνησε την πρώτη προεδρική του θητεία απειλώντας τη Βόρεια Κορέα με αυστηρότερες κυρώσεις και με «φωτιά και οργή».

Όταν ο Κιμ ανακοίνωσε, την 1η Ιανουαρίου 2017, ότι η χώρα του προετοιμαζόταν για την πρώτη δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, που θα έφερνε για πρώτη φορά τις ΗΠΑ εντός του βεληνεκούς των βορειοκορεατικών όπλων, ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν πρόκειται να συμβεί!».

Ωστόσο, συνέβη. Αργότερα την ίδια χρονιά, το καθεστώς Κιμ πραγματοποίησε την έκτη πυρηνική του δοκιμή.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Κορέα, ο Τραμπ απάντησε:

«Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα να κάνω μια απλή συμφωνία και να ισχυριστώ ότι νίκησα. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να απαλλαγούν από τα πυρηνικά τους όπλα».

Έπειτα από μήνες ανταλλαγής προσβολών, ο Τραμπ και ο Κιμ συναντήθηκαν στη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο του 2018, στην πρώτη συνάντηση εν ενεργεία Αμερικανού Προέδρου με ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Η κυβέρνηση Τραμπ εγκατέλειψε τότε το δόγμα CVID και υιοθέτησε το FFVD, δηλαδή την «τελική, πλήρως επαληθευμένη αποπυρηνικοποίηση».

Σε κοινή ανακοίνωση, ο Κιμ επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του να εργαστεί προς την πλήρη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου.

Οι δύο πλευρές παρουσίασαν έναν οδικό χάρτη για τη συνέχιση των συνομιλιών, αν και οι επικριτές της συμφωνίας υποστήριξαν τότε ότι ήταν ασθενέστερη από προηγούμενες διπλωματικές δεσμεύσεις.

Ο Κιμ, ο οποίος είχε διακόψει τις δοκιμές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων πριν από τις συνομιλίες, ανέστειλε επίσης τις δοκιμές πυραύλων μικρού βεληνεκούς.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ο Τραμπ δήλωσε σε προεκλογική συγκέντρωση ότι οι δύο ηγέτες «ερωτεύτηκαν».

Στη δεύτερη σύνοδο κορυφής, το 2019, ο Κιμ πρότεινε να κλείσει ορισμένες εγκαταστάσεις στο βασικό πυρηνικό συγκρότημα της χώρας, στο Γιονγκμπιόν, με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων του ΟΗΕ που περιόριζαν το εμπόριο.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέμεινε στο πάγωμα των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας και στη συνέχεια στην κατάρτιση οδικού χάρτη για την πλήρη αποπυρηνικοποίηση.

Οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν και ο Τραμπ αποχώρησε αιφνιδιαστικά.

Η αποτυχία έφερε σε δύσκολη θέση τον Κιμ, ο οποίος ήταν τόσο βέβαιος ότι θα εξασφάλιζε παραχωρήσεις, ώστε είχε φέρει μαζί του τηλεοπτικό συνεργείο για να καταγράψει τη συμφωνία.

Αντί γι’ αυτό, η Βόρεια Κορέα άρχισε εκ νέου τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς.

Οι δύο πλευρές επιχείρησαν στη συνέχεια να αναβιώσουν τον διάλογο.

Ο Τραμπ έστειλε επιστολή στον Κιμ, την οποία ο Βορειοκορεάτης ηγέτης χαρακτήρισε «εξαιρετική». Ο Αμερικανός Πρόεδρος, από την πλευρά του, περιέγραψε ως «υπέροχη» την απαντητική επιστολή του Κιμ.

Λίγους μήνες μετά την αποτυχημένη σύνοδο, οι δύο άνδρες πραγματοποίησαν μια αιφνιδιαστική συνάντηση στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη της Κορέας, όπου αντάλλαξαν χειραψία και συνομίλησαν.

Η επανένωση αυτή χάρισε ιστορικές φωτογραφίες, αλλά ελάχιστα ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η πανδημία, ο Μπάιντεν και η στρατιωτική ενίσχυση της Πιονγκγιάνγκ

Το 2020, η παγκόσμια πανδημία έκλεισε ουσιαστικά κάθε δίοδο διπλωματικής επικοινωνίας.

Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν έδωσε χαμηλή προτεραιότητα στη Βόρεια Κορέα, καθώς στην αμερικανική εξωτερική πολιτική κυριάρχησαν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο τεχνολογικός Ψυχρός Πόλεμος με την Κίνα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν επιχείρησε επίσης να επικοινωνήσει με τη Βόρεια Κορέα μέσω επιστολών που στάλθηκαν στη διπλωματική της αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, Αμερικανοί αξιωματούχοι έσπρωχναν τις επιστολές κάτω από την πόρτα των γραφείων της αντιπροσωπείας.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα γράμματα εντοπίστηκαν αργότερα εγκαταλελειμμένα στον διάδρομο.

Με τη διπλωματία σε αδιέξοδο, η Βόρεια Κορέα συνέχισε να ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, παρουσιάζοντας υπερηχητική τεχνολογία, αναγνωριστικούς δορυφόρους, υποβρύχια μη επανδρωμένα οχήματα και βαλλιστικούς πυραύλους νέας γενιάς.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας βασιζόταν κυρίως σε διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους υγρών καυσίμων, οι οποίοι έπρεπε να ανεφοδιαστούν στην εξέδρα εκτόξευσης.

Αυτό τους καθιστούσε ευάλωτους στον εντοπισμό και σε προληπτικά πλήγματα από τις ΗΠΑ ή τους συμμάχους τους.

Σήμερα, όμως, η Βόρεια Κορέα διαθέτει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους στερεών καυσίμων, οι οποίοι μπορούν να είναι ήδη ανεφοδιασμένοι και να εκτοξεύονται από οχήματα.

Η συμμαχία με τον Πούτιν που άλλαξε τα δεδομένα

Το 2022, ο Κιμ βρήκε ένα νέο στήριγμα στη Ρωσία.

Η Βόρεια Κορέα ήταν μία από τις ελάχιστες χώρες που υποστήριξαν τη Μόσχα μετά την εισβολή του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Ουκρανία.

Αργότερα την ίδια χρονιά, Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι η Πιονγκγιάνγκ προμήθευε τη Ρωσία με ρουκέτες και βλήματα πυροβολικού.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Κιμ ταξίδεψε στη ρωσική Άπω Ανατολή για συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν, από τον οποίο εξασφάλισε υποσχέσεις για βοήθεια στην κατασκευή δορυφόρων.

Στις αρχές του 2024, αξιωματούχοι στο Κίεβο, στην Ουάσιγκτον και στη Σεούλ ανέφεραν ότι βορειοκορεατικοί βαλλιστικοί πύραυλοι μικρού βεληνεκούς χρησιμοποιούνταν σε επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας.

Την ίδια χρονιά, η Ρωσία άσκησε βέτο στην ανανέωση της εντολής του μηχανισμού των Ηνωμένων Εθνών που παρακολουθούσε την παραβίαση των κυρώσεων κατά της Βόρειας Κορέας. Η Κίνα απείχε από την ψηφοφορία.

Κατά την πρώτη επίσκεψή του στη Βόρεια Κορέα έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Πούτιν υπέγραψε σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας, επαναφέροντας δεσμεύσεις της εποχής του Ψυχρού Πολέμου για αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης.

Η συμφωνία άνοιξε τον δρόμο για την αποστολή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη Ρωσία.

Με τη στήριξη της Κίνας και της Ρωσίας, η οικονομία της Βόρειας Κορέας αναπτύχθηκε κατά 3,5% πέρυσι, καταγράφοντας τρίτη διαδοχική χρονιά ανάπτυξης άνω του 3%.

Πρόκειται για ιδιαίτερα ισχυρό ρυθμό για μία από τις χώρες που υπόκεινται στις περισσότερες διεθνείς κυρώσεις.

Τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα και τα 6 δισ. δολάρια

Ένα ακόμη σημαντικό στήριγμα του καθεστώτος Κιμ είναι οι κυβερνοεπιθέσεις και οι κλοπές κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε πρόσφατα τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία, αποσπώντας περισσότερα από 6 δισ. δολάρια από το ανταλλακτήριο Binance.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν αργότερα ότι συνέβαλαν στο πάγωμα σχεδόν των μισών κλεμμένων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων blockchain Chainalysis, στην Πιονγκγιάνγκ αποδίδεται το 89% των παγκόσμιων απωλειών από κυβερνοεπιθέσεις σε κρυπτονομίσματα φέτος, έναντι 15% το 2021.

Η τεράστια αυτή αύξηση αποτυπώνει τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο που διαδραματίζουν οι κυβερνοεπιθέσεις στη χρηματοδότηση του βορειοκορεατικού καθεστώτος.

Η αλλαγή στάσης της Κίνας και η σιωπηρή αποδοχή των πυρηνικών

Η θέση του Κιμ έχει ενισχυθεί και από μια φαινομενική μεταβολή της στάσης του Πεκίνου.

Για χρόνια, η Κίνα αντιτασσόταν στις προσπάθειες της Βόρειας Κορέας να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Πιο πρόσφατα, ωστόσο, το Πεκίνο έχει σταματήσει να διατυπώνει τέτοιες εκκλήσεις, τουλάχιστον δημοσίως.

Αντί γι’ αυτό, προωθεί μια προσέγγιση που χαρακτηρίζει «δίκαιη και αμερόληπτη» για την επίτευξη ειρήνης στην Κορεατική Χερσόνησο.

Η στάση αυτή υποδηλώνει ότι η Κίνα δεν προτίθεται να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η Βόρεια Κορέα αποτελεί πλέον μια πυρηνική δύναμη στην πράξη.

Αντίστοιχα, Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η κατοχή πυρηνικών όπλων από τη Βόρεια Κορέα αποτελεί μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

«Είναι σαν να φωνάζεις μέσα σε ένα δάσος και να μη σε ακούει κανείς»

Την ίδια στιγμή, στην Ουάσιγκτον, η προσοχή που δίνεται στην αυξανόμενη πυρηνική απειλή της Βόρειας Κορέας έχει σχεδόν εξαφανιστεί, σύμφωνα με τον Βίκτορ Ντ. Τσα, ο οποίος είχε εργαστεί στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας επί κυβέρνησης Τζορτζ Μπους και συμμετείχε ως διαπραγματευτής στις πολυμερείς συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα τη δεκαετία του 2000.

Ο Τσα έχει υποστηρίξει ότι ο έλεγχος των εξοπλισμών θα πρέπει πλέον να αντικαταστήσει την αποπυρηνικοποίηση ως αφετηρία των διαπραγματεύσεων.

«Για κάποιον σαν εμένα, είναι σαν να φωνάζει μέσα σε ένα δάσος», δήλωσε. «Κανείς δεν δίνει πραγματικά σημασία».